愛作業是一款來自對岸的神器，雖然簡體字看得有點痛苦，但因為太好用還是原諒它一下，導入人工智慧技術，大量數學題一秒改完，學生寫數學習作一人只要寫一份，老師一次要改好幾十份，常常對到頭昏腦脹、眼花撩亂，或是家長下班後還需要幫小朋友檢查作業時，都可以利用這款 APP 幫大忙，只需要把手機對準整頁題目掃描，一秒就可以抓出做錯的題目，省下更多時間做自己的事情啦！老師的話還可以一次全部掃描完全班的作業，批量更改！讓原本 1 個小時才做得完的事情，大大縮短半小時或更多！
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△ 拍完照之後，結果秒速出來，錯誤的答案會被用紅色框框起來，如果發現太多紅色框，就可以叫小孩再去檢查一遍啦ＸＤ，目前只有支援整數的運算跟分數，太難的還是要自己改囉～如果簡單的題目只有一兩題可能自己心算比較快，但如果題目一多還是用手機檢查比較快！
△ 點擊設定可以看到歷史題目，搜尋上也可以依據月份搜尋，非常方便！
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