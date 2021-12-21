九九乘法表挑戰王 App 孩子最佳乘法學習工具，透過闖關模式讓孩子學習更有趣！

如何讓剛上小學的孩子，快速學會九九乘法表呢？趕緊透過這款有趣的「九九乘法表挑戰王」App ，讓孩子在邊玩邊學習吧！「九九乘法表挑戰王」是 Android 才有的學習 App，孩子能從「學習」階段快速認識乘法表，接著就能開始挑戰修練、專家、大師、記憶力大挑戰等遊戲關卡，讓孩子對九九乘法表印象更深刻，想讓自己的孩子比其他學生更快學會九九乘法表的家長們，趕快下載來試試吧 ! 想孩子快速學會基本四則運算，可參考這篇：小朋友數學作業生成器！

「九九乘法表挑戰王」App 使用說明

九九乘法表挑戰王 App 孩子最佳乘法學習工具，透過闖關模式讓孩子學習更有趣！

當我們從 Google Play 下載「九九乘法表挑戰王」App 後，便可打開點選「▶」按鈕進入遊戲選單，初學者可從「學習」開始，若對乘法表已有基礎的朋友，可直接從「專家挑戰」開始。

九九乘法表挑戰王 App 孩子最佳乘法學習工具，透過闖關模式讓孩子學習更有趣！

初學者可以在「學習」關卡中，學習九九乘法表，首先會先讓你預習，接著便可點按右下方的箭頭就可以進入「背誦」模式。

九九乘法表挑戰王 App 孩子最佳乘法學習工具，透過闖關模式讓孩子學習更有趣！

若覺得心中答案不對的話，可點擊下方的「A」來看正確解答。

九九乘法表挑戰王 App 孩子最佳乘法學習工具，透過闖關模式讓孩子學習更有趣！

若你是已有九九乘法表基礎的朋友，便可從「修練」關卡開始挑戰。

九九乘法表挑戰王 App 孩子最佳乘法學習工具，透過闖關模式讓孩子學習更有趣！

從修練到大師挑戰遊戲模式都一樣，透過選擇正確的題目與答案配來進行破關，每個關卡都有時間限制，速度越快就能得到滿分 3 顆星，好幫你加強記憶。

九九乘法表挑戰王 App 孩子最佳乘法學習工具，透過闖關模式讓孩子學習更有趣！

比較不同的是「記憶大師挑戰」則是以記憶翻牌配對方式來進行闖關，每關題目可讓你看 3 秒，之後就會蓋牌，成功翻對就可過關囉！想讓孩子快速學成九九乘法表的家長們， 趕緊將「九九乘法表挑戰王」安裝起來吧 !

九九乘法表挑戰王 App：Google Play

九九乘法表挑戰王 App 孩子最佳乘法學習工具，透過闖關模式讓孩子學習更有趣！ 相關文章

訪客留言

九九乘法表挑戰王 App 孩子最佳乘法學習工具，透過闖關模式讓孩子學習更有趣！ 參考資料

教養即診室／九九乘法怎背可用圖形引導 - 聯合報
2021年11月3日 — 小孩背九九乘法表背得很辛苦、怎麼背都背不起來怎麼辦？澎湖石泉國小數學老師洪進益說，透過遊戲讓孩子了解乘法的累加概念，利用...
九九乘法這麼簡單：一定學得會的「被乘數」 - 博客來
背不住九九乘法的孩子， 有一部分是因為乘法表不押韻導致背誦困難， 另一部分則單純是「練習不足」。 &gt;&gt;&gt;「押韻」問題，可透過學唱〈九九乘法背誦歌〉解決利用帶節奏 ...
【心得】想進入程式領域前，先思考為什麼寫程式 @職場甘苦談 哈啦板 - 巴哈姆特
2018/2/10 · ... 多左右，目前專攻java(java8)，輔助為javascript， 個人是習慣以原生程式為主，所以javascript框架只有略為沾邊。 小弟目前是在中部某公司擔任軟體工程師，至於薪資我稍微說明一下， 可能是比較多人好奇台灣軟體的薪資， 在工作之前有收到幾間面試邀約，最好 ...
重灌狂人 - FeedBurner
「九九乘法表挑戰王」從學習、闖關到考記憶力！用更有趣的方式幫助學習 ！「Pretty Pickle」的中文名稱為小麻煩，是一款以彩色路徑為主題的腦筋急轉彎解謎遊戲，在關卡中會有一些彩色的圓點，透過拖曳規劃路徑讓它們可走向同色圓圈的終點，不過在 ... ...
~ 吳氏日文-快速合格日檢權威!學日文考JLPT日文檢定節省100萬費用 - 學友發問共享集
吳氏日文 - 學友發問共享. 日語學習心得,日檢心得,學習建議,等等所有來函,不管如何不可思議,吳氏日文謹此鄭重保證皆屬實! 王OO樣 如何 得知吳氏：2008年我經由修習吳老師的教材, 高分通過的日檢一級考試. 因工作及生活上鮮少使用, 目前已經生疏, 想要複習. ...
擘建智慧城鄉 創造美好未來 - 聯合新聞網
透過自己喜歡的影片練習英語，可以提高學習動機，再輔以App研習、測驗、激勵機制，能夠訓練孩子的聽、說、讀、寫能力。 圖／紅點子科技提供 ...
有趣數學遊戲有聲書有趣ㄅㄆㄇABC平板電腦幼幼音樂手機輕鬆 ...
手機掃描QRCODE：手冊封面有2-9的九九乘法歌謠，手冊內更是有2到9單獨的九九乘法歌謠，讓孩子學習九九乘法更輕鬆有趣。 認識錢幣遊戲透過買賣遊戲中營造出的情境，讓 ...
Home | Department of Telecommunications | Ministry of Communication | Government of India
Department of Telecommunications, Ministry of Communications, is responsible for formulating developmental policies aimed at accelerating growth of the telecommunication services. ... Clarification in Pre- bid meeting held on 13.04.2021 for ...
語言學習、教育閱讀 – 重灌狂人
2021/12/1 · 「九九乘法表挑戰王」從學習、闖關 到考記憶力！用更有趣的方式幫助學習！ 真想不起來以前小時候九九乘法有用什麼特別的方式學習，大概就是把墊板上印的九九乘法表拿來狂背而已，不知道花了多少時間，反正背著背著也就都記起來了 ... ...
TCDraftPost 1 | Po3C
TCDraftPost 1. iptables的參數設定. 首頁 · 輕鬆。簡單。人生 · Linux學習 · 2008-05-10 21:32:39 · 哇哇. 有關於iptables 一些設定的進階文章，我覺得算是寫不錯了， ...