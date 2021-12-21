如何讓剛上小學的孩子，快速學會九九乘法表呢？趕緊透過這款有趣的「九九乘法表挑戰王」App ，讓孩子在邊玩邊學習吧！「九九乘法表挑戰王」是 Android 才有的學習 App，孩子能從「學習」階段快速認識乘法表，接著就能開始挑戰修練、專家、大師、記憶力大挑戰等遊戲關卡，讓孩子對九九乘法表印象更深刻，想讓自己的孩子比其他學生更快學會九九乘法表的家長們，趕快下載來試試吧 ! 想孩子快速學會基本四則運算，可參考這篇：小朋友數學作業生成器！

「九九乘法表挑戰王」App 使用說明

當我們從 Google Play 下載「九九乘法表挑戰王」App 後，便可打開點選「▶」按鈕進入遊戲選單，初學者可從「學習」開始，若對乘法表已有基礎的朋友，可直接從「專家挑戰」開始。

初學者可以在「學習」關卡中，學習九九乘法表，首先會先讓你預習，接著便可點按右下方的箭頭就可以進入「背誦」模式。

若覺得心中答案不對的話，可點擊下方的「A」來看正確解答。

若你是已有九九乘法表基礎的朋友，便可從「修練」關卡開始挑戰。

從修練到大師挑戰遊戲模式都一樣，透過選擇正確的題目與答案配來進行破關，每個關卡都有時間限制，速度越快就能得到滿分 3 顆星，好幫你加強記憶。

比較不同的是「記憶大師挑戰」則是以記憶翻牌配對方式來進行闖關，每關題目可讓你看 3 秒，之後就會蓋牌，成功翻對就可過關囉！想讓孩子快速學成九九乘法表的家長們， 趕緊將「九九乘法表挑戰王」安裝起來吧 !

九九乘法表挑戰王 App：Google Play