這個小物看起來也真是太好玩了吧！！！知道有這東西後迫不及待分享給大家，Sphero mini 是一款迷你智能機器人球，簡單來說可以透過手機來操作球的運轉，這有一種操縱的快感，操縱狂不可以錯過的小玩物，也可搭配上 APP 來進行遊戲，這效果應該大勝手機遊戲中滾動的球，也勝出手機 AR 的應用，甚至可以透過頭的擺動來操作，還是實體的比較有樂趣啊～若是還不太了解的話，先看看影片的介紹吧！
如果你想要找個可以療鬱身心的小夥伴，那不妨參考一下 Sphero Mini 遙控機器人球。 Sphero Mini 遙控機器人球跟你想的機器人可能不一樣，因為它就是一顆球；這顆球能提供有趣的桌上娛樂，也能透過臉部表情進行操作，同時消費者也能反過來將這球形機器人當作遊戲控制器，用來操作內建的幾款遊戲；更重要的是，Sphero Mini 遙控機器人售價僅新台幣 1,780 元，拿...
更多資訊請參考：
開箱 ROG STRIX GD30 電競主機，白冰戰盾具備效能與獨特多變的外型
看圖助手 Apowersoft Photo Viewer 支援讀取 HEIC 檔案格式的圖片瀏覽器
Movavi Photo Editor 4 最簡單的專業修圖軟體，素顏上妝全部搞定（Windows、Mac）
跌跌撞撞自架站一路向前，遠振資訊台灣 SSD VPS 推薦|虛擬主機走這|台灣 VPS 走這