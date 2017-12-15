如果你想要找個可以療鬱身心的小夥伴，那不妨參考一下 Sphero Mini 遙控機器人球。 Sphero Mini 遙控機器人球跟你想的機器人可能不一樣，因為它就是一顆球；這顆球能提供有趣的桌上娛樂，也能透過臉部表情進行操作，同時消費者也能反過來將這球形機器人當作遊戲控制器，用來操作內建的幾款遊戲；更重要的是，Sphero Mini 遙控機器人售價僅新台幣 1,780 元，拿...