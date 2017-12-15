Sphero mini 抒壓療癒小玩物，迷你智能機器人球～大小朋友毛小孩都能玩

2017-12-15 15:59:42 ContentParty
開箱 Sphero mini 抒壓療癒小玩物

這個小物看起來也真是太好玩了吧！！！知道有這東西後迫不及待分享給大家，Sphero mini 是一款迷你智能機器人球，簡單來說可以透過手機來操作球的運轉，這有一種操縱的快感，操縱狂不可以錯過的小玩物，也可搭配上 APP 來進行遊戲，這效果應該大勝手機遊戲中滾動的球，也勝出手機 AR 的應用，甚至可以透過頭的擺動來操作，還是實體的比較有樂趣啊～若是還不太了解的話，先看看影片的介紹吧！

哪裡買？目前有看到博客來Yahoo 購物中心MomoFriday 購物～希望買回來小朋友捧場啊！讓貓咪動一動也不賴！

首圖

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