工作、唸書太安靜沒辦法專注嗎？網路上有許多輔助專注的工具，像小編最近就發現 Focusli 無歌詞純音樂線上播放工具，豐富的情境音，包含有：露營、冥想、咖啡廳、大自然、下雨聲等，除了上述這些預設的情境外，還能夠自行混音，像是雨聲、風聲、蟲鳴鳥叫、火車聲、動物聲等，搭配倒數計時器，時間到時自動停止播放背景聲音，我建議可以搭配之前提過的番茄鐘工作法使用，絕對能夠大大提升你的專助力。

Focusli 主畫面如上，瀏覽器點擊連結即可快速進入，無須安裝任何 App。使用第一步要先輸入「工作時間」，以番茄鐘工作法推薦的話，我們可以先設定 25 分鐘。

接著從上方的「預設」背景音開始找起，有山林、露營、獨處、冥想、咖啡廳、叢林共 6 種，想快速開始就從這 6 種開始隨機點一種，就可以開始進入工作狀態倒數計時。

若你比較挑剔，或需要不同情境音可以自己混音，建議從分類找到需要的聲音比較快，聲音分類有下雨聲、水聲、風聲、自然音、動物聲、鳥生、環境聲、交通工具、物體、噪音、火生、冥想等。

所有聲音元素的「音量」都能夠調整，混音最多可加入 8 種元素。使用方式相當簡單，Focusli 就是希望我們能快速進入專注狀態，因此操作也沒有設定得很複雜，能夠越快開始越好。

此工具是網頁版的，沒有推出行動版，如果你需要 iOS 或 Android 行動版本的話，請參考類似服務 Noisli 有提供 iOS 及 Android 能夠下載。

Focusli：https://focusli.com/