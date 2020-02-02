線上免費古典樂

不想要聽有歌詞的音樂，只是想聽純音樂，有推薦的來源嗎？小編工作時聽有歌詞的音樂很容易就分心，反而沒有工作效率加成的效果，所以小編今天要來分享這個 IDAGIO 古典樂免費聽的網站，它是一個來自德國的古典樂串流網站，裡面擁有超過 200 萬首古典樂曲目，先前需要訂閱才能聆聽，不過最近開放了 IDAGIO Free 版本，提供網頁版、Android 及 iOS 三種聆聽的管道，若你也喜歡古典樂的話，趕快把這個免費收聽的來源收下吧！更多古典樂你也可以參考：MUZIK AIR 古典音樂線上免費聽，上班族的最佳療癒音樂

線上古典樂播放

△ 小編習慣工作時，背景音樂放著古典樂，可以幫助自己更加專注，所以這裡就用網頁版來做示範啦 ~ 進入 IDAGIO 首頁後，點擊下方的 START LISTENING 註冊帳號後才可開始聆聽。

IDAGIO

△ 直接點擊下方的用 Facebook 一鍵快速登入即可。免費版本可以收聽，但是中間會出現廣告。付費版本每月 9.99 歐元，可以收聽更高音質的音樂，並且享受無廣告的聆聽體驗。有點類似 Spotify 免費版的古典樂專門收聽來源~

背景音樂播放

△ 登入後直接按下播放就可以啦！

IDAGIO

△ 旁邊的選單還有各種不同檢索古典樂的方式包含各種情境：興奮、快樂、放鬆、和平、樂觀、喜悅、有力量、傷心等詳細的分類，若不知道聽什麼古典樂的話，依照情境點擊進去播放是最省事的方式~

線上收音機

△ 除了分類之外，也有依據作曲家、演出者、年代、類別、樂器來分類，可以說是比起在 YouTube 收聽古典樂還更加友善，專門是為了古典樂而打造了來源，如果你也熱愛古典樂，絕對不能錯過這個網站～下面幫大家準備好載點啦，點進去就可以收聽囉～另外也有 App 版本可以下載。

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