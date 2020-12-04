CherryPlayer 超強影音播放器，可直接線上觀看 YouTube 無廣告影片及 MV！（Windows）

我知道大家都會有心有所屬的影音播放器，不過若是可以聽國內外廣播、還可線上觀看 YouTube、last.fm、Twitch、billboard 與 BBC 等影音平台的話應該更棒對吧！試試這款 CherryPlayer 強大的免費影音播放器工具吧！除了廣播與線上影音之外，同時也可將電腦中的音樂檔或影片檔拖曳到 CherryPlayer 中播放，並可將你喜歡的音樂及影片添加「我的音樂」、「我的影片」清單中，變成自己專屬影音合輯，觀看 YouTube 也無廣告，這麼強大的影音播放器哪裡找？大家趕緊安裝來使用吧！其它好用的播放器可以參考這篇：Freemake Music Box 音樂播放器，用電腦聽 YouTube 音樂的正確姿勢

CherryPlayer 超強影音播放器，可直接線上觀看 YouTube 無廣告影片及 MV！（Windows）

首先進到 CherryPlayer 官網後，在首頁最上方點選「DOWNLOAD」開始安裝。

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在安裝程序時會讓你選擇語言，可是並沒有提供你繁體中文選項，不過別擔心，軟體安裝完開啟後便會是中文介面。

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安裝程序我就不一一介紹了一直按下一步就 OK 了。

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安裝完如果發現打不開，可能是你電腦中沒安裝「Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio」可以到 Microsoft 網站中點選「 vc_redist.x86.exe」進行安裝。


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安裝成功後，把 CherryPlayer 影音播放器打開，你就會看到中文操作介面，你可以在左側看到主要的無線電、YouTube、last.fm、Twitch、billboard 與 BBC 等線上影音功能，右側則是會顯示左側功能中的內容。

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在無線電功能選項中，你可以聆聽國內外的廣播電台，預設會是台灣，若想改成別國的廣播電台，可在上方選單中切換到其他區域與國家。

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在 BBC 選項中，有幫大家整理出各種各熱門音樂歌單，不知道聽什麼音樂時，便可點擊 BBC 來線上聽歌，非常方便。

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CherryPlayer 也有支援線上觀看 YouTube 無廣告功能，也能在 Twitch 選項中登入你的帳號，來觀看你訂閱的實況主頻道！

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當你在觀看 YouTube 影片時，可在播放畫面中，設定畫質、子母畫面以及全螢幕。

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當你想找歌時，可直接在最上方的搜尋欄上輸入歌名來找尋，甚至連有關歌曲的影片及廣播電台都能幫你找出來。

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若你覺得這首歌不錯，CherryPlayer 也有提供音樂、影片建立播放清單功能，讓你在喜歡的音樂或影片上點選「+」的圖示。

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便可將音樂及影片分別加入「我的音樂」、「我的影片」清單中，往後就可以打開 CherryPlayer 聆聽你自己收藏的喜愛歌曲或影片囉！這款 CherryPlayer 全能播放器幾乎囊括了滿足你絕大多數的影音娛樂需求，連觀看 YouTube 無廣告都能做到，有興趣的朋友，趕緊安裝起來吧！

CherryPlayer 官網：https://www.cherryplayer.com/

免安裝版：
CherryPlayer 3.2.1.7z（GOOGLE下載）
CherryPlayer 3.2.1.7z（1DRV下載）
CherryPlayer 3.2.1.7z（MEDIAFIRE下載）
CherryPlayer 3.2.1.7z（RAPIDGATOR下載）
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