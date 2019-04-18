【限時免費】Start Menu X Pro 你值得更好的開始選單

2019-04-18 08:15:14 哇哇

Start Menu X Pro

電腦的開始選單是大家使用電腦必備的，而 Start Menu X 是非常強大的開始選單工具，讓你對於開始選單有更不一樣的感受，譬如說結合了檔案總管的應用，可以直接瀏覽壓縮檔案，你可以把它看成更方便的快捷工具，除此之外你可以調整自己喜愛的風格，設定自己常用的檔案群組，選擇自己喜愛的開始按鈕等等，若你希望有更強大的開始選單工具，Start Menu X Pro 限時免費的時候趁此收下來使用，安裝後及註冊可以使用， 安裝檔在文末可以下載唷！

Start Menu X Pro

△ 先來看看設定選項，可能會對功能更了解，啟用 Start Menu X Pro 之後並不代表原本的開始選單不能使用，預設 Shift + Win 的組合鍵就可以使用原本的開始選單，也可以自己設定 Win 使用本的開始選單，變成 Shift + Win 來開啟 Start Menu X Pro，看大家的使用習慣來調整。

Start Menu X Pro

△ 預設有多種的外觀可以選擇，還可以調整比例、欄寬的外觀顯示。

Start Menu X Pro

△ 虛擬群組的設計還頗不錯的，可以將自己常用的規畫成一個群組，新增群組之後，再來勾選想要加入的應用程式，群組就增加完成了！

Start Menu X Pro

△ 取代開始選單按鈕，既然有憤怒鳥的圖示，不知道是否是有授權的？應該有吧

Start Menu X Pro

△ 可以自設定常用的按鈕，譬如說關機、登出、重新啟動等等。

Start Menu X Pro

△ 這些常用功能也可以設定快捷鍵來使用，只有開啟選單時才能啟用的快捷鍵。

Start Menu X Pro

△ 風格有 Start Menu X、Classic Start Menu 與 Start Menu 10 三種風格。

Start Menu X Pro

△ 最近使用過的內容，會在選單中高亮顯示，這點還頗不錯的！所有的設定可以輸出，若是你電腦重灌時也方便備份還原所有設定。

Start Menu X Pro

△ 測試的樣貌～好久沒有看到密密麻麻的選單了，多少還是有人喜歡這種傳統的樣式吧！

Start Menu X Pro

△ 支援檔案總管的模式，若是 zip 檔案可以支援直接預覽檔案，這也算是不錯附加功能吧！

https://www.startmenux.com/index.html

安裝檔：（活動來源）
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