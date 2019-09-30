傳統開始選單 Start Menu 8 Pro 免費下載

很多人剛剛轉換到 Windows 10 的時候，有很多很多的不習慣，都希望可以恢復到傳統的 Windows 開始選單，這樣使用習慣才不會改變太多，Start Menu 8 這款工具之前有免費版，不過後續版本都是付費版了，說真的無法免費使用是有點可惜的，此刻 Start Menu 8 Pro 專業版本正在限時免費，有更準確以及更容易的檔案搜尋，還有更多的自訂選項，重點還沒有廣告的干擾，大家不妨可以試試看，其實傳統選單對許多人來說還是簡單許多唷！

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/iobit-start-menu-8-pro-5-1/

傳統開始選單 Start Menu 8 Pro 免費下載

△ 進入活動頁面後點選 Download Now iObit Start Menu 8 Pro 5.1，就可以下載到這次活動的壓縮檔案。

傳統開始選單 Start Menu 8 Pro 免費下載

△ 壓縮檔案內包含有活動的安裝檔案與序號，或是可以到文末下載免安裝版本。

傳統開始選單 Start Menu 8 Pro 免費下載

△ 軟體開啟後先輸入活動序號，之後點選立即註冊。

傳統開始選單 Start Menu 8 Pro 免費下載

△ 就能看到授權已經成功啟用的小視窗。

傳統開始選單 Start Menu 8 Pro 免費下載

△ 在主樣式上可以選擇 Win10 樣式、平面樣式或是典型 Windows 7 樣式。

傳統開始選單 Start Menu 8 Pro 免費下載

△ 開始選單按鈕也能夠自己選擇喜愛的，不過大多樣式我都沒有很愛啦！

傳統開始選單 Start Menu 8 Pro 免費下載

△ 還有一些基礎的設定，包含開機時自動啟用、顯示程式數量、顯示最近使用的項目、最近安裝的程式反白等等。

傳統開始選單 Start Menu 8 Pro 免費下載

△ 還有各種功能表的顯示設定。

傳統開始選單 Start Menu 8 Pro 免費下載

△ 還能自訂使用者的頭像圖示、語言以及文字色彩等等。

傳統開始選單 Start Menu 8 Pro 免費下載

△ 其他進階功能可以調整搜尋功能，或是直接使用 Win 鍵來喚出原本的 Windows 10 開始選單等等，大家可以依照使用需求慢慢調整。

https://www.iobit.com/en/iobitstartmenu8.php

免安裝版：
Start Menu 8 Pro 5.1.7z（GOOGLE下載）
Start Menu 8 Pro 5.1.7z（1DRV下載）
Start Menu 8 Pro 5.1.7z（MEDIAFIRE下載）
Start Menu 8 Pro 5.1.7z（RAPIDGATOR下載）
Start Menu 8 Pro 5.1.7z（本站下載）
檔案大小：9.77 MB

限時免費 Start Menu 8 Pro 5.1 讓你擁有 Windows 的傳統開始選單 相關文章

訪客留言

限時免費 Start Menu 8 Pro 5.1 讓你擁有 Windows 的傳統開始選單 參考資料

這樣開始更好 Windows 10 開始功能表11條密技完全版
或者你事實上已經習慣了 Windows 8 的開始畫面，喜歡全螢幕的瀏覽與使用動態磚與 App ... 「 GitMind 」是最近收到讀者來信推薦的一款線上心智圖工具，免費註冊使用，擁有 ...
用 Windows 8 卻懷念「開始」按鈕？6個小工具幫你變出來！ | T客邦
軟體類型：免費 10/31 新增： 軟體名稱：Pokki 官方網址：https://www.pokki.com/windows-8-start-menu 軟體類型 ... Windows 8 預設開始使用 無壓力 比windows以往的開始好用多了 前提是要有段時間上手… 不然剛開始真的不會用 ... ...
Start Menu 8 v5.0.0.20 讓Windows 8 擁有傳統的「開始按鈕」與 ...
如果你想在Windows 8 系統中找回舊式的開始選單與按鈕，除了可以安裝 ... 也可試試看下面這個免費軟體Start Menu 8，裝好之後，你的Windows 8&nbsp;...
Start Menu 8 5.1.0.1 中文版- 開始功能表改造軟體- 阿榮福利味 ...
台灣免費軟體下載網站- 精選優質免費軟體，提供免安裝軟體、中文版軟體下載。 ... 開始功能表改造軟體- Start Menu 8，Windows 10/8的使用者可以讓開始功能表變回比較習慣的傳統樣式，有Win 10樣式、平面樣式、典型Windows 7&nbsp;...
如何讓 Windows 8、10 使用傳統開始選單 | 綠色工廠
IObit Start Menu 8 – 讓 Windows 810 擁有傳統的開始按鈕與開始選單下載 IObit Start Menu 8 是一套免費的桌面程式，可以將 Windows 8/10 消失的開始按鈕及開始選單找回來，讓你可以無痛使用 Windows 8/10，還搞不定微軟的動態磚嗎？ ...
用唔慣 Win 10 新功能表？教你簡單變回 Win 7 WinXP 樣式 | 香港 UNWIRE.HK 玩生活．樂科技
自從 Windows 8 以來，微軟就為開始功能表大改版，相信都曾經令各位 wire 民「媽」聲四起。所以，唔少用家都要求微軟在 Windows 10 改用舊版介面，起碼叫做用慣用熟！當然微軟在 Windows 10 正式推出的時候，只是略為修改一下開始功能表，只是更 ... ...
Windows 8.1開始功能表Classic Shell @ 軟體使用教學:: 隨意窩 ...
點選「Classic Shell 4.2.1 (Traditional Chinese)」，下載繁體中文版本。 ... 如果你覺得Windows 8或8..1沒有「開始功能表」，操作很不習慣，建議你可以試試免費、中 ... 10.取消勾選「檢視讀我檔案」，點選「完成」。 11.點選「開始按鈕圖示」，開啟設定視窗〈第一 .... 機器VMware Workstation Pro 15下載與安裝 &middot; 免費音樂播放軟體foobar2000&nbsp;...
這樣開始更好 Windows 10 開始功能表11條密技完全版｜數位時代
Windows 8 升級到 Windows 10 後，對許多朋友來說就是重新找回了大家慣用的開始功能表選單。但是對 WIndows 7 直接升級 Windows 10 的朋友來說， Win 10 裡的開始功能表又有那麼些的不一樣。簡單來說， Windows 10 ... ...
如可開啟Windows 10 開始功能表的設定功能 - 挨踢路人甲
Windows8算是個是失敗的作品，雖然Windows 8.1 加回了「開始按鈕」想要挽回失去的民心，但少了傳統的開始功能表這個樞紐中心，仍然功虧一簣。直到 Windows 10 終於將完整的開始功能表回歸了，取而代之的是動態磚與開始功能表整合的新介面，這個 ... ...
Start Menu 8 讓你的Windows 10更貼近傳統功能表- 電腦王阿達
當我第一次使用Windows 8/10時，感覺很容易上手，新的介面檔案總管與 ... 遺忘傳統的「開始功能表選單」，不必那麼惆悵與悲觀，裝上「 Start Menu 8」就 ... 切換到下載的畫面上，請直接按下「Download LLOCATIONS」下載並直接開啟執行。 ... Start Menu 8為共享軟體，免費版有30天的限制，測試不錯再升級也不遲。