很多人剛剛轉換到 Windows 10 的時候，有很多很多的不習慣，都希望可以恢復到傳統的 Windows 開始選單，這樣使用習慣才不會改變太多，Start Menu 8 這款工具之前有免費版，不過後續版本都是付費版了，說真的無法免費使用是有點可惜的，此刻 Start Menu 8 Pro 專業版本正在限時免費，有更準確以及更容易的檔案搜尋，還有更多的自訂選項，重點還沒有廣告的干擾，大家不妨可以試試看，其實傳統選單對許多人來說還是簡單許多唷！

△ 進入活動頁面後點選 Download Now iObit Start Menu 8 Pro 5.1，就可以下載到這次活動的壓縮檔案。

△ 壓縮檔案內包含有活動的安裝檔案與序號，或是可以到文末下載免安裝版本。

△ 軟體開啟後先輸入活動序號，之後點選立即註冊。

△ 就能看到授權已經成功啟用的小視窗。

△ 在主樣式上可以選擇 Win10 樣式、平面樣式或是典型 Windows 7 樣式。

△ 開始選單按鈕也能夠自己選擇喜愛的，不過大多樣式我都沒有很愛啦！

△ 還有一些基礎的設定，包含開機時自動啟用、顯示程式數量、顯示最近使用的項目、最近安裝的程式反白等等。

△ 還有各種功能表的顯示設定。

△ 還能自訂使用者的頭像圖示、語言以及文字色彩等等。

△ 其他進階功能可以調整搜尋功能，或是直接使用 Win 鍵來喚出原本的 Windows 10 開始選單等等，大家可以依照使用需求慢慢調整。

https://www.iobit.com/en/iobitstartmenu8.php

免安裝版：

Start Menu 8 Pro 5.1.7z（GOOGLE下載）

Start Menu 8 Pro 5.1.7z（1DRV下載）

Start Menu 8 Pro 5.1.7z（MEDIAFIRE下載）

Start Menu 8 Pro 5.1.7z（RAPIDGATOR下載）

Start Menu 8 Pro 5.1.7z（本站下載）

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