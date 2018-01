很多人的電腦早就沒有配備光碟機,像我的電腦大概已經有超過五年了,要安裝 Windows 都是靠隨身碟居多,這次限時免費的 WinToHDD Profession 算是有特異功能的工具,主打重灌、新安裝第二個 Windows 系統不用再使用到光碟與隨身碟,拷貝系統到第二顆硬碟或是 SSD 的功能,以及自己建立多版本系統的安裝隨身碟,Profession 版本支援企業版的作業系統,在拷貝速度上也比較快,有需求的朋友可以收藏此套軟體,以後要重灌 Windows、拷貝系統時或許都會方便許多唷!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD WINTOHDD PROFESSION NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。△ 開啟軟體從右下點選會跳出輸入序號的視窗,將剛剛所取得的序號填入,點選 Register 啟動,啟動之後需要重新開啟軟體才會生效唷!△ 再次開啟看到 WinToHDD Profession 畫面就代表啟用成功囉!四大功能包含有重新安裝 Windows、安裝新的 Windows、系統拷貝與建立多版本安裝光碟。免費版本比較: http://www.easyuefi.com/wintohdd/comparison.html 免安裝版:檔案大小:5.61 MB安裝版:檔案大小:8.28 MB