很多人的電腦早就沒有配備光碟機，像我的電腦大概已經有超過五年了，要安裝 Windows 都是靠隨身碟居多，這次限時免費的 WinToHDD Profession 算是有特異功能的工具，主打重灌、新安裝第二個 Windows 系統不用再使用到光碟與隨身碟，拷貝系統到第二顆硬碟或是 SSD 的功能，以及自己建立多版本系統的安裝隨身碟，Profession 版本支援企業版的作業系統，在拷貝速度上也比較快，有需求的朋友可以收藏此套軟體，以後要重灌 Windows、拷貝系統時或許都會方便許多唷！
限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-wintohdd-professional-100-discount
△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。
△ 開啟軟體從右下點選會跳出輸入序號的視窗，將剛剛所取得的序號填入，點選 Register 啟動，啟動之後需要重新開啟軟體才會生效唷！
△ 再次開啟看到 WinToHDD Profession 畫面就代表啟用成功囉！四大功能包含有重新安裝 Windows、安裝新的 Windows、系統拷貝與建立多版本安裝光碟。
http://www.easyuefi.com/wintohdd/index.html
免費版本比較：http://www.easyuefi.com/wintohdd/comparison.html
Windows 10/8/7、Office 2007/2010/2013/2016 安裝光碟直接下載
免安裝版：
WinToHDD Professional 2.8.7z（MediaFire下載）
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WinToHDD Professional 2.8.7z（YunFile下載）
WinToHDD Professional 2.8.7z（本站下載）
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安裝版：
WinToHDD Professional.exe（MediaFire下載）
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WinToHDD Professional.exe（YunFile下載）
檔案大小：8.28 MB
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