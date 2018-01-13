【限時免費】WinToHDD Profession 2.8 重灌 Windows 不用再使用光碟或是隨身碟

2018-01-13 06:09:35 哇哇
WinToHDD Profession 限時免費

很多人的電腦早就沒有配備光碟機，像我的電腦大概已經有超過五年了，要安裝 Windows 都是靠隨身碟居多，這次限時免費的 WinToHDD Profession 算是有特異功能的工具，主打重灌、新安裝第二個 Windows 系統不用再使用到光碟與隨身碟，拷貝系統到第二顆硬碟或是 SSD 的功能，以及自己建立多版本系統的安裝隨身碟，Profession 版本支援企業版的作業系統，在拷貝速度上也比較快，有需求的朋友可以收藏此套軟體，以後要重灌 Windows、拷貝系統時或許都會方便許多唷！

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△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD WINTOHDD PROFESSION NOW。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

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△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。

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△ 開啟軟體從右下點選會跳出輸入序號的視窗，將剛剛所取得的序號填入，點選 Register 啟動，啟動之後需要重新開啟軟體才會生效唷！

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△ 再次開啟看到 WinToHDD Profession 畫面就代表啟用成功囉！四大功能包含有重新安裝 Windows、安裝新的 Windows、系統拷貝與建立多版本安裝光碟。

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免費版本比較：http://www.easyuefi.com/wintohdd/comparison.html
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檔案大小：8.28 MB

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