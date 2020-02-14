Telegram 電腦中文

Telegram 誰說沒有中文？許多網友反應，因為 Telegram 是英文版，用起來不習慣，因此今天小編要來跟大家如何一鍵將 Telegram 轉換為中文版，不管你是用電腦版 Telegram 還是手機版，這篇文章一次就搞定，30 秒內就可以完成中文化，趕快跟小編動手做吧！ 你也可以參考：終究要使用 Telegram，為什麼你不現在就用？盤點 8 個 Telegram 與 LINE 比較優勢


Telegram 電腦版中文化教學

Telegram 電腦中文

不管你是 Windows 系統，還是 Mac 系統，都能夠中文化，這邊小編就用 Windows 作為示範，方法不會相差太遠。若你還沒下載電腦版的話，文章最下方有下載連結，可以下載起來跟著一起做。下載完安裝後，打開預設語言為英文，

Telegram 電腦版中文化

這時候點擊此連結，會開啟你的 Telegram 並將聊天室窗滑到上面，看到上圖畫面中的「中文(台灣)」裡面的繁體，點擊下去後 Telegram 就會立馬變成中文版的囉。

Telegram怎麼切換中文化

提示視窗顯示是否要改變語言，按下 CHANGE 完成中文化設定。

Telegram 手機中文化

回頭檢查一下 Telegram 電腦版是不是有成功變成中文，變成中文後就可以開始無痛使用囉。

Telegram 手機版中文化教學

Telegram中文化

用手機點擊加入 Telegram 官方中文化頻道，加入後滑到最上方，找到中文化連結「中文（台灣）> 繁體」，點擊下去後按下「CHANGE」，此時就可以將 Telegram 變成中文囉！

下載：
Telegram（Google Play 下載）
Telegram（App Store 下載）
Telegram（Windows 下載）
Telegram（Mac 下載）

Windows 免安裝版：
Telegram 1.9.13.7z（GOOGLE下載）
Telegram 1.9.13.7z（1DRV下載）
Telegram 1.9.13.7z（MEDIAFIRE下載）
Telegram 1.9.13.7z（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：19.13 MB

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