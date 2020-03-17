Telegram預約發訊息

最近 Telegram 的 Google Play 及 App Store 排行榜排名竄升，已超越了 LINE 的排名，Telegram 的好用、便利性已被許多人看見，相對的小編要發布好康貼文、資訊時，可以像臉書、LINE@ 一樣排程在特定時間發文嗎？或是要傳訊息匯報主管時，發現時間已晚，不方便打擾時可以事先打好內容，排定在隔天一早 8 點發送。趕快跟著小編來看看如何進行 Telegram 排程發文吧！你也可以參考：終究要使用 Telegram，為什麼你不現在就用？盤點 8 個 Telegram 與 LINE 比較優勢

Telegram 如何排程貼文

目前 Telegram 電腦版還無法進行排程發文，要排程只能透過手機操作。首先打開手機聊天室窗，一如往常地輸入要發送的訊息，然後要送出時請「長按」飛機圖示，這時就會出現「預約傳送」選項，這時就可以選擇要發送的日期與時間，未來一年內的訊息全部都可以排程好。這功能隱藏的有點深，不過用過一次就會知道囉。

Telegram 排定時間發文

日期與時間選擇好之後，按下送出就可以囉。你可以發現聊天室的最上方，顯示著「預約的訊息」，代表若你要來管理所有排程內容時，也可以來這邊查看，在排程頁面可直接輸入內容進行未來的訊息推播。

Telegram 排程發文

既然是排程管理頁面，當然也可以對已經排定好的貼文，進行刪除、編輯。雖然目前還無法在電腦上進行操作，相信 Telegram 未來更新時，可以將排程貼文加到電腦版當中。

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Telegram 如何排程貼文？一年內的訊息都可以預先排定 參考資料

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