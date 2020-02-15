Tetegram 群組

最近有許多台灣使用者，紛紛加入 Telegram，我想這是好事情 ~ 加入 Telegram 後，大家可能會想要尋找自己有興趣的群組、頻道加入討論，但是要從哪裡找起呢？今天小編跟大家分享一個尋找 Telegram 頻道、群組的方法，透過這個網友自製的「Tetegram 頻道群組合集」就能夠找到自己有興趣的群組囉。Telegram 哪裡好用：終究要使用 Telegram，為什麼你不現在就用？盤點 8 個 Telegram 與 LINE 比較優勢

Tetegram 群組

文章最後方有連結，點擊進去之後，可以直接加入這個名為 Tetegram 廣播站的頻道，按下「在 Telegram 入口合集上查看群組」就可以進入 Telgram 群組大集合網站。進站之後有許多分類，包含：IT、政治、遊戲、行銷、加密貨幣、金融、音樂、交友等分類。

Tetegram 頻道群組合集

點下分類後往下滑動，就可以看到許多群組、頻道分類囉，這時候看到群組名稱下方會有簡單的介紹，群組大頭貼下方的數字，代表該群組中的人數，可以給大家當作是否要入群的參考。

Tetegram 群組

找到自己想加的群組後，按加入就可以囉，這時候會打開 Telegram 的視窗，但這時候還不代表真正的加入，你可以預覽一下群組的內容是不是你想尋找的，按下方的加入，就正式加入群組囉！Telegram 群組跟 LINE 最大的不同就是，後加入的人，可以看到前面的討論串，然後 Telgram 群組的最多可以加到 20 萬人，相較 LINE 的 500 人簡直是讓人家看不到車尾燈啊！話說遠了，大家趕緊點下方的連結，去尋找自己感興趣的內容吧。如果你還沒加入 「哇哇 3C 日誌」Telegram 頻道的，也請趕快加入囉 XD

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