Telegram中文化

廣大的 23 萬萬朋友好，因應 LINE 官方政策，「哇哇叫報馬仔」LINE 官方帳號將於 3/31 日起停止使用，我們將陣地轉移至更便利、更好用的 APP「Telegram」，並且持續在 Telegram 中不定時提供「限時免費軟體」、「3C 資訊」、「軟體教學」以及各種實用生活情報，歡迎大家前往訂閱，並且將在本文中整理出 Telegram 中文化、Telegram 好用的地方及優點給大家參考：

先來與大家分享 Telegram 的優勢，看完若覺得不錯再加入也不遲～


優勢一：雲端儲存訊息、照片，比 LINE 更輕盈

大家都用 LINE 傳照片、訊息，日積月累下來逐漸成為手機的「容量小偷」，不相信你可以現在打開你的儲存空間看看，LINE 是不是佔用最多空間的 APP 前三名？

而 Telegram 與其它 APP 最大的不同就在於，當我們移除 Telegram 儲存在手機中的訊息、照片暫存後，這些還會在雲端上存在，而且基本上是沒有時效性的，也就是說只要你不主動刪掉，你要的資料永遠存在。

智慧移除暫存檔案：甚至還可以設定將一段時間沒有存取的照片或媒體資料，在手機中移除，若未來還需要取用、點開瀏覽的話，Telegram 會直接從雲中下載下來。

點對點移除暫存檔案：iOS 使用者甚至還可以針對不同的聊天對象，來移除手機的暫存檔，這樣就不必一次移除所有資料。

優勢二：無換手機資料備份問題

相信大家換新手機時，第一個想到的是：「可以幫我備份 LINE 訊息嗎？」，尤其是 Android 系統及 iOS 系統互換時，資料還有無法完全轉換的問題。

誠如優勢一提到，Telegram 將訊息儲存在雲端，因此只要在新的裝置輸入電話號碼登入，所有訊息全部出現，完全沒有麻煩的備份問題，換手機不怕訊息與照片要全部重來。

優勢三：最嚴格的加密機制，隱私不用怕

Telegram安全性

Telegram 隱私、安全性基於 MTProto 協議，共有兩種加密層級，分別為：伺服器端與客戶端，不管哪種層級，所有的文字、照片、音訊等全部經過最嚴格的加密機制，採用 256 位元 AES 軍規級安全加密、2048 位元 RSA 加密演算法、Diffie–Hellman 加密算法。簡單來說，比起市面上其它通訊軟體，像是 LINE、What's App 等都還要安全。

優勢四：全平台通用

Telegram 行動端支援 iOS、Android、Windows Phone ; 電腦端支援 MacOS、Windows 系統 ; 甚至還有網頁版及 Chrome APP。不管在什麼裝置，只需要輸入手機號碼，就可以立即無縫接軌傳送訊息。

優勢五：完全免費使用，無廣告

「那營運的經費哪來？」相信你也有同樣的疑問，相較於 LINE 這樣較為商業化的營運，Telegram 的核心理念為：安全、迅速地傳輸訊息，且 100% 免費。吸引到了 Pavel Durov 大量地抖內，Pavel Durov 號稱俄羅斯的「馬克·祖克柏」，是一位俄羅斯的企業家，獲得他的資金挹注後 Telegram 的已有相當充裕的資金能夠運作。當這些資金燃燒完畢後，Telegram 會發起自由捐贈政策，來支付基本的營運開銷，並且秉持著非營利的初心持續運行下去。

優勢六：最自由最開放的開發環境

LINE 有貼圖、有機器人，Telegram 也有，且發展得更完整、更強大。提供開發者 API，可以串接許多資料，也因此有許多Telegram 機器人誕生，在貼圖方面，上架貼圖官方不盈利，因此貼圖使用上能夠更加流通與便利。

優勢七：單一檔案傳輸最高支援到 1.5G

LINE 傳檔案大小以前是 300MB，現在據說提升到 1GB。不過 Telegram 單一檔案傳輸大小支援到 1.5GB，狠狠把 LINE 甩得遠遠的，不管你要傳 .doc、zip、mp3 等檔案或文件，用 Telegram 就對啦！

優勢八：群組可加 20 萬人，有防翻群機制

目前 LINE 群組最高只能夠加 500 人，而且還有被翻群的風險，辛苦創立的群組可能一夕之間就化為烏有。而 Telegram 的群組最多可加入 20 萬位成員，且還有管理機制，可針對特定人士禁言等群組管理機制，對於維護群組秩序有相當大的優勢。除了群組（群組內大家可互相交流）外，也有 Telegram 頻道（只有版主可以公告，類似公布欄）可以設立，加入人數無上限。

你敢脫離 LINE 的舒適泡泡嗎？

哇哇3C日誌 Telegram

一個比 LINE 好用的平台，若只有一個人用，是沒有辦法有所改變的，因此如何讓親戚、家人、朋友也一起使用才是最重要的，因此我們誠摯邀請您，把這邊文章分享給你的親朋好友，讓大家一起使用，把通訊大環境變得更加美好！

目前哇哇叫報馬仔的官方帳號還會持續分享「限時免費軟體」、「3C 資訊」、「軟體教學」，不過將於 3/31 起停止使用。歡迎各位現在開始，就加入哇哇 3C 日誌 Telegram 頻道～

如何加入？

1. 下載 Telegram：
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2. 輸入手機號碼，收簡訊驗證碼，完成註冊

3. 點擊加入 「哇哇 3C 日誌」頻道

Telegram哪裡好用

4. 按下 JOIN

如何中文化 Telegram？

Telegram中文化

點擊加入 Telegram 官方中文化頻道，加入後滑到最上方，找到中文化連結「中文（台灣）> 繁體」，點擊下去後按下「CHANGE」，此時就可以將 Telegram 變成中文囉！

最後，大家可以點擊下方連結將 Telegram 下載到手機中，嘗試用用看一星期，給 Telegram 一個機會，體驗一下更乾淨的訊息傳送環境，最好可以邀請你的親朋好友一起來使用～趕快去試試看吧：

下載：
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訪客留言

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