Telegram 最近越來越多人使用，別說其他功能，光是群組最高就可到 20000 人，LINE 的群組上限 500 人完全看不到車尾燈，也因為 Telegram 太方便，關於人基本的剛需也是要搬過來的，因此這邊小編幫大家整理了 33 個 Telegram 老司機群組，有需要的老司機們，請趕快上車囉。你也可以參考：手機最強 Setting 設定工具 APK 下載，沒有設定出來不罷休（8.3.2）

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iPhone 看不到怎麼辦？

由於 iOS 限制較 Android 嚴格，因此有些甚至是大部分的老司機群組都是看不到的，不過請放心，首次只要跟著小篇這些方法做一次，就能夠輕鬆上車，詳細開車說明請見：Nicegram 突破 iOS 老司機群組不能觀看限制，就是要你上車

Telegram 都英文怎麼變中文？

不管是手機版、電腦版，只要首次操作一次，就能永久把 Telegram 變繁體中文，教學可以看：Telegram 中文化教學，電腦版+手機版一次搞定，Windows 免安裝版下載