iPhone 的朋友一定覺得很那悶，為什麼 Telegram 老司機群組內容沒辦法看？今天小編要來跟大家解答，並且提供有效的解決方案，請各位紳士們低調看就好囉～今天要跟大家分享 Nicegram 這款工具，能夠解鎖 Telegram 無法觀看老司機群組的問題，至於如何辦到，請大家拿起 iPhone 跟著小編一步一步解鎖！
目前 Android 系統 Telegram 並沒有這個問題，由於 App Store 的規定相對嚴格，因此 Telegram 必須根據規定屏蔽成人內容，也使得 iPhone 的用戶沒辦法將 Telegram 用的淋漓盡致。
首先進入 App Store 下載這款 Nicegram 工具，請點擊下方連結下載：
下載完 Nicegram 後開啟，按下「Start Messaging」並輸入電話號碼（必須與 Telegram 同一個），然後輸入ㄑ驗證碼（在 Telegram 中），完成後就可登入。
接著以瀏覽器前往「my.nicegram.app」網頁，點擊「Log in with Telegram」並再次輸入註冊 Telegram 的電話號碼。
按下 Accept 後回到 Telegram 中按下「Comfirm」。
Confirm 確認登入後，再次回到瀏覽器中，將第一、二項都開啟就完成設定囉。再來就可以開啟你的「老司機群組」啦，點開老司機群組後，點擊離覽器下方的「分享」鍵。
若你還沒有任何老司機群組，這邊臨時提供一個給大家測試用，未來會再整理一篇文章給各位。
傳送門：Telegram 老司機測試頻道 - 素人頻道
然後選擇「Nicegram」作為分享途徑，再選擇傳送對象。
此時回到 Nicegram 中，打開剛剛分享連結的聊天視窗，點擊開啟連結，原本無法觀看的老司機內容，通通可以正常觀看啦！這個操作首次用會比較複雜，不過為了各位的福利，只要忍一次就可以海闊天空，日後就不會如此麻煩囉，大家學成之後，別忘了也分享給你的「老乘客」們，別只顧著自己發車喔！