iPhone 的朋友一定覺得很那悶，為什麼 Telegram 老司機群組內容沒辦法看？今天小編要來跟大家解答，並且提供有效的解決方案，請各位紳士們低調看就好囉～今天要跟大家分享 Nicegram 這款工具，能夠解鎖 Telegram 無法觀看老司機群組的問題，至於如何辦到，請大家拿起 iPhone 跟著小編一步一步解鎖！

目前 Android 系統 Telegram 並沒有這個問題，由於 App Store 的規定相對嚴格，因此 Telegram 必須根據規定屏蔽成人內容，也使得 iPhone 的用戶沒辦法將 Telegram 用的淋漓盡致。

首先進入 App Store 下載這款 Nicegram 工具，請點擊下方連結下載：

Nicegram ( App Store 下載 )

下載完 Nicegram 後開啟，按下「Start Messaging」並輸入電話號碼（必須與 Telegram 同一個），然後輸入ㄑ驗證碼（在 Telegram 中），完成後就可登入。

接著以瀏覽器前往「my.nicegram.app」網頁，點擊「Log in with Telegram」並再次輸入註冊 Telegram 的電話號碼。

按下 Accept 後回到 Telegram 中按下「Comfirm」。

Confirm 確認登入後，再次回到瀏覽器中，將第一、二項都開啟就完成設定囉。再來就可以開啟你的「老司機群組」啦，點開老司機群組後，點擊離覽器下方的「分享」鍵。

若你還沒有任何老司機群組，這邊臨時提供一個給大家測試用，未來會再整理一篇文章給各位。

傳送門：Telegram 老司機測試頻道 - 素人頻道

然後選擇「Nicegram」作為分享途徑，再選擇傳送對象。

此時回到 Nicegram 中，打開剛剛分享連結的聊天視窗，點擊開啟連結，原本無法觀看的老司機內容，通通可以正常觀看啦！這個操作首次用會比較複雜，不過為了各位的福利，只要忍一次就可以海闊天空，日後就不會如此麻煩囉，大家學成之後，別忘了也分享給你的「老乘客」們，別只顧著自己發車喔！

下載：

Nicegram ( App Store 下載 )