Nicegram怎麼用

iPhone 的朋友一定覺得很那悶，為什麼 Telegram 老司機群組內容沒辦法看？今天小編要來跟大家解答，並且提供有效的解決方案，請各位紳士們低調看就好囉～今天要跟大家分享 Nicegram 這款工具，能夠解鎖 Telegram 無法觀看老司機群組的問題，至於如何辦到，請大家拿起 iPhone 跟著小編一步一步解鎖！

Nicegram怎麼用

目前 Android 系統 Telegram 並沒有這個問題，由於 App Store 的規定相對嚴格，因此 Telegram 必須根據規定屏蔽成人內容，也使得 iPhone 的用戶沒辦法將 Telegram 用的淋漓盡致。

Nicegram

首先進入 App Store 下載這款 Nicegram 工具，請點擊下方連結下載：

Nicegram ( App Store 下載 )

Telegram

下載完 Nicegram 後開啟，按下「Start Messaging」並輸入電話號碼（必須與 Telegram 同一個），然後輸入ㄑ驗證碼（在 Telegram 中），完成後就可登入。

Nicegram

接著以瀏覽器前往「my.nicegram.app」網頁，點擊「Log in with Telegram」並再次輸入註冊 Telegram 的電話號碼。

Telegram 老司機頻道

按下 Accept 後回到 Telegram 中按下「Comfirm」。

Telegram 老司機群組

Confirm 確認登入後，再次回到瀏覽器中，將第一、二項都開啟就完成設定囉。再來就可以開啟你的「老司機群組」啦，點開老司機群組後，點擊離覽器下方的「分享」鍵。

若你還沒有任何老司機群組，這邊臨時提供一個給大家測試用，未來會再整理一篇文章給各位。
傳送門：Telegram 老司機測試頻道 - 素人頻道

Telegram 老司機群組不能看

然後選擇「Nicegram」作為分享途徑，再選擇傳送對象。

Telegram 老司機頻道不能看

此時回到 Nicegram 中，打開剛剛分享連結的聊天視窗，點擊開啟連結，原本無法觀看的老司機內容，通通可以正常觀看啦！這個操作首次用會比較複雜，不過為了各位的福利，只要忍一次就可以海闊天空，日後就不會如此麻煩囉，大家學成之後，別忘了也分享給你的「老乘客」們，別只顧著自己發車喔！

下載：
Nicegram ( App Store 下載 )

Nicegram 突破 iOS 老司機群組不能觀看限制，就是要你上車 相關文章

訪客留言

Nicegram 突破 iOS 老司機群組不能觀看限制，就是要你上車 參考資料

多維觀點》爆紅到負雷 從《還願》看兩岸遊戲產業-風傳媒
這樣高度的自由玩法，讓每個玩家都能有自己一個專屬的「故事」可以述說，大大提升了社群討論的可能性。這令人「腦洞大開」的《太吾繪卷》就 ...
欢迎来到 Nicegram | Nicegram
欢迎来到 Nicegram 这是一款快速、安全而又美观的即时通讯 App。不妨想象一下，这款结合了强大的 Telegram API、精心优化过的代码以及特有功能的 App，能为您带来多么难以抗拒的船新全新体验！ ???? 在 App Store 中下载 Nicegram
新海誠《你的名字》爆紅原因，3大你不能不知道的看點！ | 網路人氣話題 | DailyView 網路溫度計
5. 本站對於所提供之內容具有修改或刪除權： (1)本站不保證服務將完全符合使用者需求及期望；亦無法提供個人使用者要求之服務變更或個別服務內容。 (2)本站不保證本站或經由本服務而取得之內容一定即時且正確。
電腦玩物
前幾天介紹了：「Trello 開放「強化功能」讓免費用戶串聯 Evernote 等雲端服務」後，或許很多免費版的 Trello 用戶開始煩惱「每個免費看板只能開啟一個強化功能」時，應該開啟哪一個最好？ 現在不用煩惱了，我推薦大家應該優先試試看這篇文章介紹的強化功能：「 ...
TGgeek | TG极客 | Telegram Geek - Telegram Channel
收到来自官方账号@AbuseNotifications的消息，Telegram 仲裁员屏蔽了群组内包含色情内容的消息。从最近操作记录可以看到，官方账号Telegram删除了部分消息，&nbsp;...
認識Nicegram - Nicegram TW - GitBook
歡迎使用Nicegram — 快速、安全、美觀的通訊軟體。想像一下，強大的Telegram API、精心的代碼優化與獨特功能的整合，他們會給你無可抗拒的全新體驗！
TeamViewer 必備教學：新免安裝版與遠端控制手機 | Qooah
TeamViewer 是最知名的遠端控制電腦軟體，他免費下載支援個人非商業使用，如果你要幫朋友修理電腦時，只要雙方在電腦安裝 TeamViewer 軟體，輸入對方 ID 就能遠端遙控他的電腦，速度與功能都很優秀，而且是最容易突破所有網路防火牆限制的工具。
Nicegram Chat Unblock Guide | Nicegram
Stuck at this message? Nicegram can help. You can access certain unavailable chats in Nicegram. Due to App Store Guidelines, you must enable this setting&nbsp;...
Google News - T客邦 - 最新文章
蘋果在今年 1 月舉辦 iPhone 11 系列的「夜間模式」攝影比賽，近日公布獲獎作品，由全球而來的投稿作品中，精選出 6 張得獎作品，作者分別來自俄羅斯、印度、西班牙、中國，此外，獲獎作品也將於 Apple Newsroom、蘋果官網及 Apple Instagram (@apple)上 ...
2019通訊大賽「聯網未來挑戰賽」優秀作品出爐，決賽與頒獎典禮暨成果展將於125舉行 | T客邦
今年「聯網未來挑戰賽」的決賽與頒獎典禮合併舉行，評審當天上午於現場評分，下午即公佈得獎結果並頒獎。當天所有入圍的優秀作品皆會在現場展示，各種資通訊領域的創意產品琳琅滿目，在消費端與企業端都有創新的產品與解決方案，非常值得一看。