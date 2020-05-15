現在很多手機都具備有 4K 錄影的功能，4K 的影片格式也越來越普遍，不過很多影音轉檔工具還不支援 4K 的影音輸出，那不就可惜嗎？Tipard 4K UHD Converter 主打 4K 影片的轉檔工具，其實功能上和 Tipard Video Converter 是差不多的，不過少了影音強化的功能，不過基本的功能也沒有少唷！包含有影音裁切、影片翻轉、影音切割、特效與浮水印，若是想要將影片轉成不同的檔案格式，需要保有 4K 畫質的話，那這款工具就開被你收藏起來唷！

△ 進入活動頁面後，輸入名稱與信箱與同意隱私條款，之後點選 Register 註冊。

△ 之後去信箱就可以收到這次活動的序號，每個人應該都是不同的，大家自己跑一下流程吧！

△ 開啟軟體後貼入剛剛所取得的序號，貼上之後點選右下角的 Register，之後應該就會看到註冊成功的通知視窗。

△ Tipard 4K UHD Converter 軟體主畫面如上圖，與一般轉檔工具差異不大，將想要轉檔的影片加入，也支援使用拖曳檔案的方式。

△ 主要功能在上方，等下會簡單跟大家介紹，下方可以調整要輸出的格式與位置，全部設定完成之後右下角 Convert 轉檔。

△ 內建翻轉、選轉影片功能，現在很多時候拿起手拍錄影，有時候沒有感應正確方向就會不對，就得透過轉檔軟體來改變影片方向。

△ 影片裁切功能，可以擷取影片的局部畫面，這功能透過專業的剪輯軟體反而麻煩，透過小軟體就很好設定。

△ 可以自己增加文字或是圖片的浮水印，這其實也有很多專門工具，能內建這樣的功能也是很加分的。

△ 基本的影片裁切功能也有的，可以調整開始與結束的時間點。

△ 輸出檔案格式的設定，也有很多細節可以調整，不過我大多都不會動，若不了解的話也是預設值就好。

△ 可以輸出的格式很多很多，也能依照設備快速調整。

△ 影音轉檔比較費時，電腦效能越強大速度越快，不然就是一直慢慢等囉！

△ 進階的設定中，可以設定需要幾個 CPU 來執行轉檔作業，也內建支援 NVIDIA GPU 加速、Intel App 加速與 AMD App 加速功能，只要電腦硬體有支援，就可以啟用，轉檔速度也會比較不吃 CPU 唷！

https://www.tipard.com/4k-uhd-converter/

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