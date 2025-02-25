限時免費 AceThinker Wind Cut 影片剪輯軟體，內建豐富轉場特效與素材免費使用

限時免費 AceThinker Wind Cut 影片剪輯軟體，內建豐富轉場特效與素材免費使用

想要剪影片卻找不到好用的影片剪輯軟體嗎？別再用威力導演了！小編最近發現一個非常好用、強大剪影片軟體 AceThinker Wind Cut，支援各種影音和圖片格式，包括：AVI、WMV、MP4、MPEG、MP3、WAV 等，能夠輕鬆修剪、裁切、分割、合併、旋轉和裁剪影片。還可以編輯音檔，像是：修剪、分割、加速、減速、調整音量等，不論你是要剪商業影片、教學、家庭回憶、遊戲影片等，透過它就可以輕鬆剪輯。不論 Windows 還是 Mac 電腦通通支援，這款影片編輯軟體原價 59.95 美金，現在收下就能夠免費用，有剪影片需求的朋友別猶豫了，現在就收藏下來吧。載點的部分小編都整理在文章下方了，請各位先去下載起來並完成安裝，號續一起打包在檔案裡囉！

影片剪輯軟體

完成安裝之後開啟軟體點擊左下角的 new project 來建立新專案。

免費剪影片軟體

然後點擊右上方的 account 來登入會員帳號，如果沒有的話，可以透過 Google、Facebook 來快速登入。

Mac 剪影片軟體

登入帳號之後，點擊右下角的 Activate VIP 來啟用序號。

Mac 剪影片軟體

最後貼上剛剛領取到的序號，按下 OK 就可以啟用了。

限時免費軟體

看到上方訊息就表示剪輯影片軟體已經啟用成功囉，這一次的限時免費授權是一年份的授權。

AceThinker Wind Cut 下載

如果一開始使用是英文不習慣的話，可以點擊右上方的設定，找到語言的部分，修改成中文繁體就可以啦。

影片剪輯軟體下載

接下來就跟一般影片編輯軟體一樣，左上角是素材的部分、右上角是影片預覽，下方則是時間軸可以放上各種影片、音樂、圖片、字幕等素材。

AceThinker Wind Cut

AceThinker Wind Cut 提供多種影片效果，有好萊塢等級的濾鏡、覆蓋效果、元素等，下面為所有內建效果的數量：

AceThinker Wind Cut
AceThinker Wind Cut
  • 濾鏡：有超過 40 種濾鏡可供選擇，可為影片建立視覺效果，改變整個影片的風格和氛圍。
  • 覆蓋效果：超過 20 種覆蓋效果，可增強影片效果，讓影片看起來像老電影一樣。
  • 轉場效果：提供 50 多種動態轉場效果，能夠創造流暢的影片、照片幻燈片，讓切換過渡更加自然。
  • 元素：有超過 60 種運動圖形可選擇，應用到項目中，能幫助營造特定場景的特殊感覺。

AceThinker Wind Cut

內建的素材非常豐富，還有內建不同的影片背景可以匯入。

AceThinker Wind Cut

需要影片配樂裡面也都有，還有提供分類可以讓我們快速找到需要的曲風、情境音樂。

AceThinker Wind Cut

需要插入字幕、標題、開場也都有直接可以用的版型。

AceThinker Wind Cut

影片動畫共有 68 種，包含貼紙、特效、節慶等題材。總而言之，這就是一款非常簡單的影片編輯軟體，而且透過內建豐富的素材、特效可以減輕剪輯的負擔，並產出高品質的影片，載點小編就放在下面，有需要的朋友請趕快把握，活動結束前下載起來吧。

https://www.acethinker.com/edit-video

Windows 安裝版：
AceThinker Wind Cut 1.7.9.18.7z（GOOGLE下載）
AceThinker Wind Cut 1.7.9.18.7z（1DRV下載）
AceThinker Wind Cut 1.7.9.18.7z（MEDIAFIRE下載）
AceThinker Wind Cut 1.7.9.18.7z（RAPIDGATOR下載）
AceThinker Wind Cut 1.7.9.18.7z（MEGA下載）
檔案大小：61.75 MB

Mac 版本：
AceThinker Wind Cut 1.1.0.6 Mac.zip（GOOGLE下載）
AceThinker Wind Cut 1.1.0.6 Mac.zip（1DRV下載）
AceThinker Wind Cut 1.1.0.6 Mac.zip（MEDIAFIRE下載）
AceThinker Wind Cut 1.1.0.6 Mac.zip（RAPIDGATOR下載）
AceThinker Wind Cut 1.1.0.6 Mac.zip（MEGA下載）
檔案大小：43.79 MB

【簡單】使用Win10內建「影片編輯器」製作一部影片 - YouTube
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有推薦的 Mac 剪影片軟體嗎？AceThinker 免費下載
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2025-02-25
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您已成功安裝 AceThinker Wind Cut

您已成功安裝 AceThinker Wind Cut 恭喜！ 安裝成功！ 1 安裝後運行程序並加載媒體文件進行編輯。 2 使用豐富的編輯功能隨心所欲地編輯視頻、圖像和音樂。 3 保存並導出編輯後的傑作，與家人或朋友分享。 查看 Wind Cut（以前的視頻編輯器）的完整用戶指南 &gt;&gt; 立減 5 美元 優惠券代碼： ace-折扣-5 您也可能對。 。 。 有興趣 水上演示 錄製視頻、遊戲、通話等。 記錄任何區域或保存為屏幕截圖 使用音頻和網絡攝像頭捕獲屏幕 從 iPhone、iTunes 和 i

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