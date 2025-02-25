限時免費 AceThinker Wind Cut 影片剪輯軟體，內建豐富轉場特效與素材免費使用
- 濾鏡：有超過 40 種濾鏡可供選擇，可為影片建立視覺效果，改變整個影片的風格和氛圍。
- 覆蓋效果：超過 20 種覆蓋效果，可增強影片效果，讓影片看起來像老電影一樣。
- 轉場效果：提供 50 多種動態轉場效果，能夠創造流暢的影片、照片幻燈片，讓切換過渡更加自然。
- 元素：有超過 60 種運動圖形可選擇，應用到項目中，能幫助營造特定場景的特殊感覺。
內建的素材非常豐富，還有內建不同的影片背景可以匯入。 需要影片配樂裡面也都有，還有提供分類可以讓我們快速找到需要的曲風、情境音樂。 需要插入字幕、標題、開場也都有直接可以用的版型。 影片動畫共有 68 種，包含貼紙、特效、節慶等題材。總而言之，這就是一款非常簡單的影片編輯軟體，而且透過內建豐富的素材、特效可以減輕剪輯的負擔，並產出高品質的影片，載點小編就放在下面，有需要的朋友請趕快把握，活動結束前下載起來吧。https://www.acethinker.com/edit-videoWindows 安裝版：
AceThinker Wind Cut 1.7.9.18.7z（GOOGLE下載）
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