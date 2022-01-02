EPIC Games 為了慶祝 2022 年的到來，於本周推出新年限時好禮《古墓奇兵》遊戲三部曲！從即日起至 2022 年 01 月 07 日晚上 12 點前，只要前往 EPIC Games 平台，就可立即領取要價 NT$3,336元的《古墓奇兵》GOTY、《古墓奇兵：崛起 20 週年》以及《古墓奇兵：暗影最終版》系列遊戲大作，讓你操控主角蘿拉·卡芙特在這款充滿險峻又神秘的古墓中，藉由智慧及技巧來突破種種難關吧！對於喜歡《古墓奇兵》系列的朋友，趕緊把握本周的 EPIC 限免活動吧！

《古墓奇兵》GOTY 遊戲簡介

《古墓奇兵》GOTY 是在講述深入探索蘿拉卡芙特充滿激情又勇敢的起源故事，伴隨她一路從年輕女孩蛻變成堅強的生存專家。蘿拉必須單憑天生本能和超越極限的人類耐力，奮力擺脫一座被遺忘小島的黑暗歷史，逃脫其無情的掌控。The Game of the Year edition 內含「Tomb of the Lost Adventurer」、Lara 與其他 4 名角色的 6 套單人遊戲服裝。

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《Shadow of the Tomb Raider：最終版》遊戲簡介

在《Shadow of the Tomb Raider：最終版》中，探索蘿拉最初為何會注定成為古墓奇兵的最終章故事。《Shadow of the Tomb Raider：最終版》內含主遊戲、七個 DLC 挑戰古墓，以及所有可下載武器、服裝和技能，是隨著蘿拉探索命運的最完整終極體驗。

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《Rise of the Tomb Raider：歡慶 20 週年》遊戲簡介

《Rise of the Tomb Raider：歡慶 20 週年》方案包括了基本遊戲和內含全新內容的 Season Pass。玩家可在新的「血濃於水」(Blood Ties) 故事中探索卡芙特莊園，並在「蘿拉夢魘」(Lara's Nightmare) 中保衛家園，抵禦喪屍入侵，或者你也可以與一名好友進入全新的線上合作模式，在極度嚴苛的環境中一起求生存，並挑戰新的「極限生還者」難度。此外還有以《古墓奇兵 III》為靈感的裝束與武器，以及五款經典蘿拉外觀，現有的下載內容將考驗玩家膽識，邀請你探索「芭芭雅嘎：女巫神廟」中暗藏古老恐怖力量的全新古墓，並在「暗冷覺醒」中與一波波遭感染的凶猛敵人戰鬥。

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遊戲領取步驟

首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，就能直接啟動開始遊玩囉！