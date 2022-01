EPIC Games 為了慶祝 2022 年的到來,於本周推出新年限時好禮《古墓奇兵》遊戲三部曲!從即日起至 2022 年 01 月 07 日晚上 12 點前,只要前往 EPIC Games 平台,就可立即領取要價 NT$3,336元的《古墓奇兵》GOTY、《古墓奇兵:崛起 20 週年》以及《古墓奇兵:暗影最終版》系列遊戲大作,讓你操控主角蘿拉·卡芙特在這款充滿險峻又神秘的古墓中,藉由智慧及技巧來突破種種難關吧!對於喜歡《古墓奇兵》系列的朋友,趕緊把握本周的 EPIC 限免活動吧!

《古墓奇兵》GOTY 遊戲簡介

《古墓奇兵》GOTY 是在講述深入探索蘿拉卡芙特充滿激情又勇敢的起源故事,伴隨她一路從年輕女孩蛻變成堅強的生存專家。蘿拉必須單憑天生本能和超越極限的人類耐力,奮力擺脫一座被遺忘小島的黑暗歷史,逃脫其無情的掌控。The Game of the Year edition 內含「Tomb of the Lost Adventurer」、Lara 與其他 4 名角色的 6 套單人遊戲服裝。

《古墓奇兵》GOTY 遊戲領取位置:點我前往

《Shadow of the Tomb Raider:最終版》遊戲簡介

在《Shadow of the Tomb Raider:最終版》中,探索蘿拉最初為何會注定成為古墓奇兵的最終章故事。《Shadow of the Tomb Raider:最終版》內含主遊戲、七個 DLC 挑戰古墓,以及所有可下載武器、服裝和技能,是隨著蘿拉探索命運的最完整終極體驗。

《Shadow of the Tomb Raider:最終版》遊戲領取位置:點我前往



《Rise of the Tomb Raider:歡慶 20 週年》遊戲簡介

《Rise of the Tomb Raider:歡慶 20 週年》方案包括了基本遊戲和內含全新內容的 Season Pass。玩家可在新的「血濃於水」(Blood Ties) 故事中探索卡芙特莊園,並在「蘿拉夢魘」(Lara's Nightmare) 中保衛家園,抵禦喪屍入侵,或者你也可以與一名好友進入全新的線上合作模式,在極度嚴苛的環境中一起求生存,並挑戰新的「極限生還者」難度。此外還有以《古墓奇兵 III》為靈感的裝束與武器,以及五款經典蘿拉外觀,現有的下載內容將考驗玩家膽識,邀請你探索「芭芭雅嘎:女巫神廟」中暗藏古老恐怖力量的全新古墓,並在「暗冷覺醒」中與一波波遭感染的凶猛敵人戰鬥。

《Rise of the Tomb Raider:歡慶 20 週年》遊戲領取位置:點我前往



遊戲領取步驟

首先請到 EPIC 活動網站中,點選「獲取」。

接著選擇一個你喜歡的平台登入,這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家,可以註冊一個,若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器,遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟,這樣也方便許多。

對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們,趕緊先安裝起來,只要安裝完成,就能直接啟動開始遊玩囉!