Epic 本周推出 4.2 星的《無人機競速聯盟》多人競速遊戲，現在領取直接永久免費暢玩！

本周 EPIC Games 推出擁有 4.2 星級評價的《無人機競速聯盟》多人競速遊戲，從即日起至 2022 年 10 月 06 日晚上 11 點前，只要前往 EPIC Games 平台，便可獲得價值 NT$139 元的《無人機競速聯盟》刺激多人競速遊戲，在遊戲中
你的無人機可以在現實生活中飛行，並可探索傳奇地點及新世界，還能進行改裝提升馬力與好友對戰，看誰搶先抵達終點線喔！喜歡這種競速比賽遊戲的朋友，感緊把握這次 EPIC 的限免活動吧！

《無人機競速聯盟》遊戲介紹

Epic 本周推出 4.2 星的《無人機競速聯盟》多人競速遊戲，現在領取直接永久免費暢玩！

《無人機競速聯盟》（The Drone Racing League Simulator）是由創始人 Nicholas Horbaczewsk 在 2015 年推出的第一人稱多人競速遊戲。該遊戲有提供強大、持續演進的功能集，包括高強度無人機競速與 DRL 真實世界駕駛比賽賽道，且每季都會新增更多賽道。

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其中，遊戲最大特色就是可讓玩家可自行打造專屬無人機，並藉由多項測試，讓你體驗鈔逼真的飛行體驗。

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除了能打造專屬無人機外，遊戲還能讓你設置比賽物件打造一個全新比賽場地，讓你與好友對戰，看誰搶先抵達終點線，就算一直墜機也不怕摔壞無人機喔！

遊戲領取步驟

《無人機競速聯盟》遊戲領取位置：點我前往

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首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

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接著選擇一個你喜歡的平台登入，建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，因之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

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還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊安裝起來開始盡情遊玩吧！

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