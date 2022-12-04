本周 Epic Games 推出 4.1 星《Fort Triumph》好評策略遊戲，從即日起至 2022 年 12 月 09 日凌晨 12 點前，只要前往 EPIC Games 平台，便可獲得價值 NT$318 元的《Fort Triumph》好玩益智策略遊戲，在遊戲中你將帶領一群各有不同技能的英雄，透過建造城鎮、收集神器、強化英雄、利用環境來挑戰每一個冒險，跨越面臨永久死亡的恐懼吧！喜歡這種益智回合制奇幻策略遊戲的玩家們，趕緊把握這次 Epic 的限免活動喔！

《Fort Triumph》遊戲介紹

《Fort Triumph》是由 CookieByte Entertainment 團隊所開發的奇幻風策略遊戲，在遊戲冒險中，隨時都可能面臨永久的死亡的風險。

不過，你可帶領一群各有不同技能的英雄，體驗遊戲獨創的詼諧諷刺故事內容。遊戲中有著網格狀的隨機地圖，上方有著各式各樣的任務在等著你，無論是在故事模式或是混戰中，都請隨時準備好捲入大冒險的準備。

遊戲特色：



利用環境：你身邊的每一棵樹、每一塊岩石，都可能是戰鬥中克敵制勝的武器。

善用策略：在四種陣營及四種職業間做選擇。建設基地、收集資源、教導角色新技能！

培養英雄：透過新增特長與跨職業技能，讓你每一次遊戲的英雄都獨一無二！

隨機地圖：《Fort Triumph》具備彈性十足的世界地圖，擁有多變的地點與事件。你必須為每次戰鬥制定新的計畫。

調高音量：享受由獲獎作曲家 Marco Valerio Antonini 譜曲的遊戲配樂。

遊戲領取步驟

《Fort Triumph》遊戲領取位置：點我前往

首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

接著選擇一個你喜歡的平台登入，建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，因之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊安裝起來開始盡情遊玩吧！