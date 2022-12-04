Epic 本周釋出 4.1 星 Fort Triumph 好評策略遊戲，現在領取讓你省$318元！

本周 Epic Games 推出 4.1 星《Fort Triumph》好評策略遊戲，從即日起至 2022 年 12 月 09 日凌晨 12 點前，只要前往 EPIC Games 平台，便可獲得價值 NT$318 元的《Fort Triumph》好玩益智策略遊戲，在遊戲中你將帶領一群各有不同技能的英雄，透過建造城鎮、收集神器、強化英雄、利用環境來挑戰每一個冒險，跨越面臨永久死亡的恐懼吧！喜歡這種益智回合制奇幻策略遊戲的玩家們，趕緊把握這次 Epic 的限免活動喔！

《Fort Triumph》遊戲介紹

Epic 本周釋出 4.1 星 Fort Triumph 好評策略遊戲，現在領取讓你省$318元！

《Fort Triumph》是由 CookieByte Entertainment 團隊所開發的奇幻風策略遊戲，在遊戲冒險中，隨時都可能面臨永久的死亡的風險。

Epic 本周釋出 4.1 星 Fort Triumph 好評策略遊戲，現在領取讓你省$318元！

不過，你可帶領一群各有不同技能的英雄，體驗遊戲獨創的詼諧諷刺故事內容。遊戲中有著網格狀的隨機地圖，上方有著各式各樣的任務在等著你，無論是在故事模式或是混戰中，都請隨時準備好捲入大冒險的準備。

Epic 本周釋出 4.1 星 Fort Triumph 好評策略遊戲，現在領取讓你省$318元！

遊戲特色：

  • 利用環境：你身邊的每一棵樹、每一塊岩石，都可能是戰鬥中克敵制勝的武器。
  • 善用策略：在四種陣營及四種職業間做選擇。建設基地、收集資源、教導角色新技能！
  • 培養英雄：透過新增特長與跨職業技能，讓你每一次遊戲的英雄都獨一無二！
  • 隨機地圖：《Fort Triumph》具備彈性十足的世界地圖，擁有多變的地點與事件。你必須為每次戰鬥制定新的計畫。
  • 調高音量：享受由獲獎作曲家 Marco Valerio Antonini 譜曲的遊戲配樂。

遊戲領取步驟

《Fort Triumph》遊戲領取位置：點我前往

Epic 本周釋出 4.1 星 Fort Triumph 好評策略遊戲，現在領取讓你省$318元！

首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

Epic 本周釋出 4.1 星 Fort Triumph 好評策略遊戲，現在領取讓你省$318元！

接著選擇一個你喜歡的平台登入，建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，因之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

Epic 本周釋出 4.1 星 Fort Triumph 好評策略遊戲，現在領取讓你省$318元！

還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊安裝起來開始盡情遊玩吧！

Epic 本周釋出 4.1 星 Fort Triumph 好評策略遊戲，現在領取讓你省$318元！ 相關文章

訪客留言

Epic 本周釋出 4.1 星 Fort Triumph 好評策略遊戲，現在領取讓你省$318元！ 參考資料

免費遊戲 - 官方 EA 網站
免費遊戲 - 官方 EA 網站. 透過免費的 EA 主機、PC 和行動裝置遊戲，無論是在家還是外出都可以輕鬆暢玩。. 從不法分子、士兵、怪人和吝嗇鬼的陣容中選擇，在 《Apex 英雄》 中勇奪榜首。. 組建 Ultimate Team 並踏上球場，在 《FIFA Mobile》 中體驗足球競技的魅力。.
【PC遊戲】Epic限時領取《凱旋堡》《RPG in a Box》-3樓貓
1 天前 — 《凱旋堡（Fort Triumph)》： ... 一款將《幽浮》式的回合制戰鬥與《英雄無敵》的世界探索融為一體的策略遊戲。建設城鎮、收集神器、強化你的英雄，並用物理 ...
【EPIC 限免】2022 最新限時優惠免費遊戲！365款每日更新、推薦 ...
為大家整理 2022 年 EPIC 每日限時免費或折扣的遊戲，玩家必須抓緊時間在活動期間內下載或購買，錯過了就等下次囉！. 限時免費的 EPIC 遊戲不保證終生免費 ，可能隨時改變成收費狀態，因此下載前請確認是否為活動期間免費，再進行購買或下載唷！. ★ 若想得到更多遊戲資訊請點此加入→ EPIC 資訊 | 疑難雜症 | 攻略討論區. ※ 創立這個社團，主要是希望社團裡不要在有太 ...
微信html5游戏源码发布站| pentv一个微信源码发布网站
本作是一款剧情推动型第三人称生存恐怖游戏，故事背景设定在300年后的木卫四中，可怕的怪物遍布在阴冷的监狱中，玩家需要调整战术与迅速进化的生物作战，同时从废物中寻找 ...
【EPIC限時免費】2022 每週免費遊戲清單總整理（隨時更新）
【2022年12月 EPIC限免遊戲簡介】 《Fort Triumph》 結合《XCOM》回合制戰鬥與《魔法門之英雄無敵》世界探索的策略遊戲。 建造城鎮、收集神器、強化英雄、運用物理特性策略性地操弄環境！ 免費時間：12月2日至12月9日23:00截止 EPIC限免下載位置： 點我前往 《RPG in a Box》 實現你的故事與構思！ 《RPG in a Box》是款輕鬆好上手的遊戲開發工具，能使用有趣簡單的方法製作遊戲與其他互動體驗。 免費時間：12月2日至12月9日23:00截止 EPIC限免下載位
How to make LinkedIn post drafts?
Track your Progress. Once your idea is in words, it will be easier for you to pave your way around those words and figure out what you want your final post to look like. This is when the editing ...
Epic Games 好評策略遊戲與遊戲開發工具限時免費 - 流動日報
2 天前 — 本週Epic Games 要送出一款遊戲和一款遊戲開發工具，直到12 月9 日以前，玩家皆可於該平台限時免費領取《Fort Triumph》與《RPG in a Box》，並在領取 ...
本周Epic喜加二《Fort Triumph》等2款游戏已解锁 - 电玩巴士
1 天前 — 本周Epic Games平台喜加二游戏为回合制策略游戏《Fort Triumph》与创意游戏制作工具《RPG in a Box》，下周免费游戏为《Wildcat Gun Machine》 ...
《Fort Triumph》 | 立即在Epic Games Store 購買及下載
2021年8月16日 — 《Fort Triumph》是一款充滿挑戰性的回合制奇幻策略遊戲。在本遊戲的冒險中，隨時都可能面臨永久的死亡。這樣會讓你覺得有壓力嗎？
【PC遊戲】Epic限時免費領取《Fort Triumph》 《RPG in a ...
1 天前 — 一款具有挑戰性的回合制奇幻戰術遊戲，角色隨時可能永久死亡。怎麼樣，壓力大不大？帶領一群不同技能的英雄，經歷妙趣橫生的奇幻惡搞劇情。目標不一的各種 ...