Epic 限免活動！Supraland 好玩又燒腦的解謎動作冒險遊戲等你帶回家！

本周 EPIC Games 釋出評價 4.5 顆星的《Supraland》解謎動作冒險遊戲，從即日起至 2022 年 06 月 23 日晚上 11 點前，只要前往 EPIC Games 平台，便可獲得價值 NT$289 元好玩又燒腦的《Supraland》解謎動作冒險遊戲，遊戲內容與《薩爾達傳說》類似，遊戲中你必須藉由探索世界並解開秘密，通常在你卡關覺得快要抓狂，想要痛歐遊戲設計師時，就會發現寶箱，獲得能力升級獎勵喔！喜歡這種具有冒險又高自由度遊戲的你，感緊把握本周 EPIC 的限免活動吧！

《Supraland》遊戲介紹

Epic 限免活動！Supraland 好玩又燒腦的解謎動作冒險遊戲等你帶回家！

《Supraland》是第一人稱的解謎型類銀河戰士惡魔城遊戲，也是第一款將《Portal》、《薩爾達傳說》和《銀河戰士》遊戲的優點結合於一身的遊戲！

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遊戲中，你可以探索彼此相連的廣大世界，許多一開始無法解開的謎題可在後續取得新能力後，再回去解開。《Supraland》的遊戲設計基礎，是提供多種用途的能力，讓你發現各種有趣組合用法並感到驚豔不已。如果組合不同的能力，能創造出更多可能的解法。

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隨著遊戲進展，你將面對更多前所未見的謎題，你需要停下來思考目前擁有的能力，以及如何以不同的方式運用它們。隨著遊戲進展，你將面對更多前所未見的謎題，需要更多創意解謎。戰鬥方面的則是類似快節奏射擊遊戲，在高速掃射和跳躍的同時持續攻擊來前方的敵人，無需擔心裝填彈藥的問題，直到你破關為止！

遊戲領取步驟

《Supraland》遊戲領取位置：https://store.epicgames.com/zh-Hant/p/supraland

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首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

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接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

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對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，就能直接啟動開始遊玩囉！

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