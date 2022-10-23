Epic 本周釋出 4.5 星《異塵餘生3》年度最佳遊戲版，即刻領取讓你線省$468元！

本周 EPIC Games 推出 4.5星評價的《異塵餘生3》年度最佳遊戲版，從即日起至 2022 年 10 月 27 日晚上 11 點前，只要前往 EPIC Games 平台，便可獲得價值 NT$468 元的《異塵餘生3》開放世界角色扮演遊戲，在遊戲中你可依照自己的喜好，隨心所欲地創建你的人物角色，並縱身躍入不可思議的末日世界中，在這裡，你必須每分每秒都要為了生存而奮鬥不休！喜歡這種自由探索的動作射擊遊戲的玩家們，千萬別錯過這次 EPIC 的限免活動喔！

《異塵餘生3》遊戲介紹

Epic 本周釋出 4.5 星《異塵餘生3》年度最佳遊戲版，即刻領取讓你線省$468元！

《異塵餘生3（Fallout 3）》是異塵餘生系列的第三部主要作品。《異塵餘生3》的故事背景被設置於美國東海岸的華盛頓特區及馬利蘭州的周邊地區。此遊戲是異塵餘生系列自 interplay 關閉黑島工作室，並將版權出讓給貝塞斯達軟體公司後，首個由該公司開發的該系列遊戲。

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遊戲背景設於未來世界，2277年的美國，在200年前的2077年，各國引發的核戰爭導致了地表荒廢，人類只能在被稱為「Vault」的避難所生活、生育並死去。而其中的一間「101號避難所」就正位於「荒野遊俠首都」附近。主角原本與父親生活在101號避難所中，但某天父親突然不辭而別，違反了避難所「生在101，死也要在101」的規定。因此，主角被101號避難所的主管追捕，幸好獲101號避難所監督的女兒的幫助，成功逃出了101號避難所，於是主角便踏上尋找自己的父親的旅途。

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現在起，你可以在遊戲中隨心所欲地創建你的角色，並縱身躍入這廣大寬闊的末日世界進行探索，記住！你每分每秒都要為了生存而奮鬥不休，直到找到自己的父親！

遊戲領取步驟

《異塵餘生3》遊戲領取位置：點我前往

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首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

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接著選擇一個你喜歡的平台登入，建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，因之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

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還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊安裝起來開始盡情遊玩吧！

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