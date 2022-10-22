Dark Reader 實現瀏覽器真正的暗黑模式

現在大多手機都有暗黑模式，可以讓手機整體畫面以黑色為基底，電腦與電腦上的瀏覽器當然也具備黑色主題，不過網頁的內容都還是原汁原味，如果想要擁有像是手機上的暗黑模式體驗，那麼使用 Dark Reader 這款瀏覽器擴充功能就對了！那個黑不是極致的黑，而是視覺舒適的黑，而且還可以自己調整亮度、對比度、棕褐色濾鏡與灰度，方便設定每個網站的黑白名單，也具備增加文字描邊功能，那種瀏覽體驗更像是在 Mac 一樣，真的建議與推薦大家可以試試看這款工具唷！

Dark Reader 實現瀏覽器真正的暗黑模式

Dark Reader 支援 Chrome、Firefox、Safari 與 Edge 瀏覽器，可以從 Dark Reader 官方網站找到對應的入口安裝。

Dark Reader 實現瀏覽器真正的暗黑模式

安裝擴充功能不用多說了吧！就安裝起來吧～

Dark Reader 實現瀏覽器真正的暗黑模式

頂端列

  • 「切換網站」可將目前網站加入忽略列表（或從列表中移除）。
  • 「開啟／關閉」可啟用或停用擴充套件。
  • 點選按鍵下方的連結修改熱鍵。
  • 若切換按鍵反灰，則表示瀏覽器限制腳本注入目前的網頁。

濾鏡設定

可調整各項濾鏡數值，以適應您的螢幕參數和室內環境亮度。

個別網站設定

「僅適用於」按鍵只會將設定值應用於目前網站。
點擊按鍵以調整設定，再次點擊則取消設定。

Dark Reader 實現瀏覽器真正的暗黑模式

網站列表

  • 使用「反色列表」讓 Dark Reader 只對列表中的網站有作用。
  • 「不反色列表」避免擴充套件應用於列表中的網站。
  • 可填入 google.com、mail.google.com、google.*、google.com/maps 等等。
  • 點擊「切換」按鍵將網站加入列表。

Dark Reader 實現瀏覽器真正的暗黑模式

更多選項

  • 從列表選取字型（或在 Firefox 輸入字型名稱），勾選方框。
  • 調整文字描邊（筆畫粗細）。
  • 選擇任一主題生成模式。

Dark Reader 實現瀏覽器真正的暗黑模式

增加文字描邊讓瀏覽體驗更像是 Mac。

主題生成模式

  • 「過濾」是 Dark Reader 最一開始的模式，奠基於 CSS 濾鏡。 網頁色彩會全部反轉，再回復部分的顏色。 必須用到 GPU 的資源。 雖然算圖快速且有效，但有幾個問題： 停用文字的子像素算圖（sub-pixel rendering）、 將已經是暗色的部分轉成亮色、 大型頁面會造成遲滯、 Firefox 會無法呈現某些網頁。
  • 「**過濾+**」效果和「過濾」一樣，但是奠基於 SVG 濾鏡，色彩處理得更好，讓圖片比較不那麼呆版。 在 Firefox 上效果很糟。
  • 「靜態」會迅速生成基本樣式表。
  • 「動態」會深入分析網站的樣式表、背景圖片、向量圖形。 在網頁載入時會占用一些資源， 但能產生最好的視覺效果。 雖然動態模式還在開發中， 但已能順利應用於許多現代化的網站。

Dark Reader 真的不錯！大家自己去體驗吧～除了瀏覽器版本之外，也有 iOS APP Dark Reader 可以使用唷！

https://darkreader.org

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