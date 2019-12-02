星巴克買一送一

星巴克 12 月份，推出「耶誕紅杯轉轉數位活動」，每天動動手指，就可以獲得全品項好友分享、全品項第二杯半價、現煮義式咖啡買二送一、指定那堤系列大杯單一價等優惠，進入「數位活動」後，猜中可愛白熊藏身在哪一個耶誕紅杯之中品嚐咖啡，即可領取專屬飲料優惠，12 月每天的小確幸就從抽一杯星巴克買一送一開始~

星巴克數位活動

△ 進入「耶誕紅杯轉轉數位活動」活動網頁之後，登入後就可以開始進行遊戲，每一組帳號每天可以抽一次，言外之意就是你有多少的帳號每天就可以抽多少次囉~可用 FB、Yahoo、Google 快速登入。

星巴克聖誕節買一送一

△ 活動時間由，12/1~12/31 連續 31 天，天天都能抽，按下馬上參加開始進行遊戲。

星巴克聖誕節優惠

△ 畫面一開始會有一隻白熊躲進杯子裡，接著杯子會快速移動，這時候請不要眨眼，因為一不小心就會跟丟 XD 最後請找出白熊停留在哪一個杯子中。

星巴克12月買一送一

△ 猜中的話就可以獲得優惠啦，優惠包含：全品項好友分享、全品項第二杯半價、現煮義式咖啡買二送一、指定那堤系列大杯單一價，如果沒有換到買一送一，就登入其它帳號繼續玩，一定可以抽到的～注意兌換期限為 D+2，D 代表玩遊戲當天的日期。話不多說大家趕快去抽一杯買一送一吧~

星巴克陪您過耶誕 -「耶誕紅杯轉轉」數位活動：
https://event.12cm.com.tw/starbucks/campaign/xmas/

活動辦法：
歡慶冬末，每日參與數位活動，猜中可愛白熊藏身在哪一個耶誕紅杯之中品嚐咖啡，即可領取專屬飲料優惠，節日快樂，香醇隨行！

活動期間：
2019/12/01(日)-12/31(二)，D+2兌換期限至2020/1/2(四)截止

注意事項：
活動參與方式：透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP或星巴克咖啡同好會頁面取得。
每個帳號每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證，當日活動即結束。
至全台門市兌換時，需出示手機優惠憑證畫面供門市夥伴蓋章確認已兌換。若因消費者手機網路連線問題或其他個人因素，導致無法兌換優惠，本公司恕不負責。
每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證，各優惠憑證不可合併使用。消費者請留意使用帳號，若因個人操作遺忘登入相關資訊，以致無法兌換優惠，恕不補發。
優惠憑證會存放於「專屬回饋」中，點選可看到獲得優惠憑證內容。優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效
本活動不適用於外送外賣及預訂服務。車道服務、機場管制區內門市、台積電系列門市、台北時代門市、101典藏門市以及新開幕一個月內門市（請參考星巴克網站公告）不提供此兌換服務。
折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。本公司保留活動調整與說明之權利，活動詳細說明與注意事項，以星巴克網站公告為準

星巴克陪您過耶誕 -「耶誕紅杯轉轉」數位活動：
https://event.12cm.com.tw/starbucks/campaign/xmas/

你今天抽了嗎？星巴克 12 月連續 31 天買一送一 相關文章

訪客留言

你今天抽了嗎？星巴克 12 月連續 31 天買一送一 參考資料

星巴克 12 月買一送一，連續 31 天日日抽 | 綠色工廠
你今天抽了嗎？星巴克 12 月連續 31 天買一送一，星巴克12月買一送一,星巴克數位活動,星巴克聖誕節買一送一,星巴克買一送一,耶誕紅杯轉轉星巴克 12 月份，推出「耶誕紅杯轉轉數位活動」，每天動動手指，就可以獲得全品項好友分享、全品項第二杯半價 ... ...
星巴克連續31天買一送一！整個12月都有優惠 - 今周刊
星巴克透過官網公布，12月1日起，「耶誕紅杯轉轉」將正式上線，民眾只要點選活動網址登入後，參與活動小遊戲找出可愛的白熊躲在哪個耶誕紅杯裡喝咖啡，即可領取專屬飲料優惠，兌換期限至明（2020）年1月2日。
星巴克連續31天買一送一！整個12月都有優惠 - Yahoo奇摩新聞
2019/12/2 · 聖誕、跨年腳步近了，星巴克自12月1日起推出為期一個月的「耶誕紅杯轉轉」數位活動，只要參與活動小遊戲，就有機會獲得每日「買一送一」的專屬優惠！ 星巴克透過官網公布，12月1日起，「耶誕紅杯轉轉」將正式上線
整個12月都是星巴克耶誕月！星巴克最強買一送一「耶 ... - 窩客島
5 天前 - 整個12月都是星巴克耶誕月！星巴克最強買一送一「耶誕紅杯轉轉數位活動」連續31天不間斷，用最萌的星巴克白熊送你「星巴克買一送一、第二杯&nbsp;...
天天抽！星巴克「12月連續31天」買1送1開跑～每天動手抽優惠！！ - 9900 流行時尚頻道
星巴克鐵粉們來收禮物囉！星巴克於12月推出「耶誕紅杯轉轉數位活動」，只要前往數位活動網址完成指定動作，連續31天將有機會獲得最強買一送一、第二杯半價等專屬優惠，活動將持續在浪漫又溫馨12月耶誕月進行，就是要大方讓所有粉絲喝好又喝滿。 ...
星巴克買1送1超好抽！花5秒「一次中」機率真的高鄉民實測：開3 ...
20 小時前 - 有網友實際一抽，發現買一送一中獎機率超高，不少人直呼一次中，「一發中 ... 推出活動「耶誕紅杯轉轉數位活動」，12月份整整31天都可以抽優惠券，&nbsp;...
星巴克連續31天買一送一！整個12月都有優惠 - Yahoo奇摩理財
30 分鐘前 · 聖誕、跨年腳步近了，星巴克自12月1日起推出為期一個月的「耶誕紅杯轉轉」數位活動，只要參與活動小遊戲，就有機會獲得每日「買一送一」的專屬優惠！ 星巴克透過官網公布，12月1日起，「耶誕紅杯轉轉」將正式上線，民眾只要點選活動網址登入後 ... ...
耶誕月買1送1！星巴克連31天優惠 - Yahoo奇摩新聞
2019/12/1 · 星巴克買一送一又來了！12月將迎來聖誕節及新年，各地都充滿了過節氣氛，星巴克再度推出「數位門市」活動，將在12月推出優惠，從12月1日到12月31日整整31天，只要透過「耶誕紅杯轉轉數位活動」，就有機會領取專屬的飲料
連續14天爽抽「買一送一」！星巴克「夏日解謎」通通有獎快試手氣 | ETtoday消費 | ETtoday新聞雲
2019/8/1 · 星巴克買一送一優惠活動又來了！因應夏日酷熱天氣，不少業者都有推出飲品優惠，其中星巴克則再度推出線上數位體驗活動，連續14天都有機會抽到買一送一或第二杯半價好康。
星巴克連續2天「買一送一」 迎接25.26日星光好友分享4小時 | 旅遊 | 聯合新聞網
星巴克今日限定「愛Sharing 好友分享」揪團喝起來 2019-11-15 02:14 星巴克連續2天「買一送一」 迎接25.26日星光好友分享4小時