星巴克 12 月份，推出「耶誕紅杯轉轉數位活動」，每天動動手指，就可以獲得全品項好友分享、全品項第二杯半價、現煮義式咖啡買二送一、指定那堤系列大杯單一價等優惠，進入「數位活動」後，猜中可愛白熊藏身在哪一個耶誕紅杯之中品嚐咖啡，即可領取專屬飲料優惠，12 月每天的小確幸就從抽一杯星巴克買一送一開始~

△ 進入「耶誕紅杯轉轉數位活動」活動網頁之後，登入後就可以開始進行遊戲，每一組帳號每天可以抽一次，言外之意就是你有多少的帳號每天就可以抽多少次囉~可用 FB、Yahoo、Google 快速登入。

△ 活動時間由，12/1~12/31 連續 31 天，天天都能抽，按下馬上參加開始進行遊戲。

△ 畫面一開始會有一隻白熊躲進杯子裡，接著杯子會快速移動，這時候請不要眨眼，因為一不小心就會跟丟 XD 最後請找出白熊停留在哪一個杯子中。

△ 猜中的話就可以獲得優惠啦，優惠包含：全品項好友分享、全品項第二杯半價、現煮義式咖啡買二送一、指定那堤系列大杯單一價，如果沒有換到買一送一，就登入其它帳號繼續玩，一定可以抽到的～注意兌換期限為 D+2，D 代表玩遊戲當天的日期。話不多說大家趕快去抽一杯買一送一吧~

星巴克陪您過耶誕 -「耶誕紅杯轉轉」數位活動：

https://event.12cm.com.tw/starbucks/campaign/xmas/

活動辦法：

歡慶冬末，每日參與數位活動，猜中可愛白熊藏身在哪一個耶誕紅杯之中品嚐咖啡，即可領取專屬飲料優惠，節日快樂，香醇隨行！

活動期間：

2019/12/01(日)-12/31(二)，D+2兌換期限至2020/1/2(四)截止

注意事項：

活動參與方式：透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP或星巴克咖啡同好會頁面取得。

每個帳號每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證，當日活動即結束。

至全台門市兌換時，需出示手機優惠憑證畫面供門市夥伴蓋章確認已兌換。若因消費者手機網路連線問題或其他個人因素，導致無法兌換優惠，本公司恕不負責。

每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證，各優惠憑證不可合併使用。消費者請留意使用帳號，若因個人操作遺忘登入相關資訊，以致無法兌換優惠，恕不補發。

優惠憑證會存放於「專屬回饋」中，點選可看到獲得優惠憑證內容。優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效

本活動不適用於外送外賣及預訂服務。車道服務、機場管制區內門市、台積電系列門市、台北時代門市、101典藏門市以及新開幕一個月內門市（請參考星巴克網站公告）不提供此兌換服務。

折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。本公司保留活動調整與說明之權利，活動詳細說明與注意事項，以星巴克網站公告為準

星巴克陪您過耶誕 -「耶誕紅杯轉轉」數位活動：

https://event.12cm.com.tw/starbucks/campaign/xmas/