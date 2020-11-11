星巴克一起烤蘋果社群好友分享活動來囉！活動時間只到 11/13 千萬別錯過囉！

你知道星巴克推出的「一起烤蘋果社群好友分享活動」嗎？在 11/11-11/13 這三天裡，只要你從星巴克咖啡同好會的 FB 與 IG 中，截圖烤蘋果新品飲料「限時動態」影片，之後便可到店內，用手機出示烤蘋果新品飲料「限時動態」截圖，即可購買兩杯相同容量/風味/冰熱的飲料，其中一杯由星巴克招待。不過要注意，每人每次至多買一送一，飲料限當場一次領取，每日兌換時間只到晚上 20：00 ，想嘗嘗星巴克新品的朋友，千萬別錯過這次的一起烤蘋果社群好友分享活動喔！

星巴克一起烤蘋果社群好友分享活動來囉！活動時間只到 11/13 千萬別錯過囉！

△ 星巴克新品「烤蘋果風味拿提」與、「烤蘋果風味星冰樂」。

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△ 星巴克新品「烤蘋果風味冷翠咖啡」與「烤蘋果風味氮氣冷翠咖啡」。

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本次活動注意事項：

1 . 每人每次至多買一送一，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。
2 . 優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，亦不適用加價升級與額外添加燕麥奶客製化收費項目。惟顧客可將本優惠價購得之飲料，再加價20元以換成燕麥奶飲料(飲料+燕麥奶)；每換一杯燕麥奶需另加價20元(例如若以優惠價購得之兩杯飲料都要更換燕麥奶，則加價40元，以此類推)。
3 . 折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
4 . 本活動不適用於外送外賣及預訂服務。車道服務、機場管制區內門市、洄瀾門市、花蓮和平門市與台積電系列門市不提供兌換。
5 . 本公司保留活動變更及調整之權利，如有變動請以星巴克網站公告為主。

星巴克一起烤蘋果社群好友分享活動來囉！活動時間只到 11/13 千萬別錯過囉！

若大家懶得截圖，小編也有幫大家準備 2 張一起烤蘋果社群好友分享活動圖片給大家下載：

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