星巴克買一送一

繼上次用 LINE Pay 結帳星巴克買一送一之後，星巴克再度公告了 4 月份買一送一日期，一共有四天，分別為：4/13~4/14、4/27~4/28，此次的買一送一活動為「星光好友分享日」也就是說活動當日 16:00~20:00 到店裡消費，就可以享有買一送一優惠，打家趕緊把這四天記下來吧！

星光好友分享日：https://www.starbucks.com.tw/stores/allevent/show.jspx?n=1601


星光好友分享日活動說明

活動日期：
1. 2020/4/13~2020/4/14
2. 2020/4/27~2020/4/28

活動當日 16:00~20:00 原價購買兩杯相同容量/風味/冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：
1. 每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。
2. 折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
3. 優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，亦不適用加價升級與額外添加燕麥奶客製化收費項目。惟顧客可將本優惠價購得之飲料，再加價20元以換成燕麥奶飲料(飲料+燕麥奶)；每換一杯燕麥奶需另加價20元(例如若以優惠價購得之兩杯飲料都要更換燕麥奶，則加價40元，以此類推)。
4. 不參與活動優惠之門市包含機場門市(松山機場、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、小港國際站及機場管制區內門市)、高鐵/鐵路站內門市(青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵)、其他門市(洄瀾、花蓮和平)及車道服務。
5. 本公司保留活動變更及調整之權利，如有變動請以星巴克網站公告為主。

星巴克 4 月份買一送一，記住這四天 相關文章

訪客留言

星巴克 4 月份買一送一，記住這四天 參考資料

又一波「星巴克買一送一」！享受春天好友日3月開跑、2大分享券 ...
享受春天好友日3月開跑、2大分享券活動最後兌換日快筆記 ... 星巴克好康不斷，2月不間斷推出各式買一送一活動，&quot;與春櫻有約&quot;優惠滿額贈分享券活動還 ... 4.優惠品項依各門市現貨為準，並限當場一次領取，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手 ... 星巴克「買一送一」整理，全新星光好友分享日+最萌新品+集點禮一次看.
【星巴克買一送一】又來囉!45月優惠整理:星巴克新 ... - 賀啦!哇哉
分享給喜歡喝星巴克的朋友~最新星巴克買一送一、好友分享日整理:今天星巴克了沒？4/13~14及4/27~28 星巴克有「星光好友分享日」..
【四月優惠追蹤】星巴克買一送一！7-11、cama、全家等8 家飲品 ...
18 小時前 - 優惠追蹤」將為廣大的小資族們整理一整個月份的吃喝優惠，還不趕緊按讚、追蹤、（點開小鈴鐺）？！ 星巴克 4/13、4/14「星光好友分享日」買1 送1.
【買一送一】星巴克2020最新版優惠活動！日期、信用卡、優惠券、全台、限量款飲料 | 奇奇筆記
2020 春櫻蜜桃巧克力紅茶那堤 榛果風味瑪奇朵 經典特調冷萃咖啡 薄荷柚子風味冷萃咖啡 星巴克活動 星巴克買一送一 數位活動 星巴克杯子 星巴克禮盒 好友分享限定 活動 下月份預告！星巴克 國際咖啡日 月 最新 2018年 1月優惠 怪怪森林星冰樂 信用卡優惠 星巴克活動 ...
【2020星巴克優惠】買一送一最新活動！限量隱藏版、官方資訊、好友分享、數位活動 | 吃貨瑪莉
最新消息！這邊整理了每個月星巴克數位活動、買一送一的好康優惠要與大家分享，通常好友分享日一個月大概就只有那幾天，每月把日期時間筆記起來，若真的嘴饞就找這幾天去買吧。 4月份星巴克買一送
下班衝一波！ 星巴克「買一送一」 今明兩日星光好友分享「限時4 ...
一如往例，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務、折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併&nbsp;...
4月好康不停歇！星巴克限定2日「買一送一」來襲，加碼芒果抹茶 ...
什麼？3月份買一送一活動剛結束，星巴克又帶著好消息來襲啦！4月首波星光好友分享日就在4/13-4/14，活動期間的下午4點至晚上8點，到店購買兩杯相同口味、容量、冰熱皆一致的飲料，即可享買一送一優惠！ ... 星巴克「買一送一」整理，全新星光好友分享日+最萌新品+集點禮一次看. 星巴克4月狂推各式活動及&nbsp;...
星巴克於413～414 推出星光好友分享日飲料買一送一- 電腦王阿達
連假訪六大景觀型星巴克！好友分享日買一送一別錯過 - Yahoo奇摩新聞
文／MOOK景點家整理報導 放假來場小旅行，結合星巴克融合當地地景與歷史打造的特色門市外，不妨在坐擁著美景的門市中佐一杯咖啡享受一下自己 ...
星巴克3月份好友日今登場！3大「買1送1」兌換優惠一次看 整個月都要喝爆 | 旅遊 | 聯合新聞網
整個4月都有好康！星巴克「買一送一」整理，全新星光好友分享日+最萌新品+集點禮一次看 星巴克4月狂推各式活動及新品，今天就為大家整理截至 ...