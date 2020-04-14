繼上次用 LINE Pay 結帳星巴克買一送一之後，星巴克再度公告了 4 月份買一送一日期，一共有四天，分別為：4/13~4/14、4/27~4/28，此次的買一送一活動為「星光好友分享日」也就是說活動當日 16:00~20:00 到店裡消費，就可以享有買一送一優惠，打家趕緊把這四天記下來吧！

星光好友分享日：https://www.starbucks.com.tw/stores/allevent/show.jspx?n=1601

星光好友分享日活動說明

活動日期：

1. 2020/4/13~2020/4/14

2. 2020/4/27~2020/4/28

活動當日 16:00~20:00 原價購買兩杯相同容量/風味/冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1. 每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

2. 折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

3. 優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，亦不適用加價升級與額外添加燕麥奶客製化收費項目。惟顧客可將本優惠價購得之飲料，再加價20元以換成燕麥奶飲料(飲料+燕麥奶)；每換一杯燕麥奶需另加價20元(例如若以優惠價購得之兩杯飲料都要更換燕麥奶，則加價40元，以此類推)。

4. 不參與活動優惠之門市包含機場門市(松山機場、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、小港國際站及機場管制區內門市)、高鐵/鐵路站內門市(青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵)、其他門市(洄瀾、花蓮和平)及車道服務。

5. 本公司保留活動變更及調整之權利，如有變動請以星巴克網站公告為主。