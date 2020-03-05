星巴克春天好友日

星巴克為慶祝榮獲亞太地區星巴克 Latte Art 比賽冠軍，2020/3/5(四) 星禮程會員購買任一大杯(含)以上飲料，可額外獲贈 30 顆星/杯(可累計)，再加上 3/2~3/10 的「享受春天好友日」，連續技使用後可享有買 2 杯星巴克獲得「買一送一券」＋星禮程 60 顆星，若你是星禮程金星級會員，每 35 顆星就可免費兌換中杯飲料一杯喔，算是非常划算的優惠，大家請把握機會～


星禮程星星可以做什麼？

綠星級（累積 66 顆星星）：免費中杯飲料一杯
金星級（累積 168 顆星星）：每 35 顆星星可兌換中杯飲料一杯

也就是說今天一次買 2 杯，就可以一次累積 60 顆星星，這算是平時少見的星星大放送，所有星巴克會員們可要好好把握囉～

星禮程星星數查詢：https://www.starbucks.com.tw/rewards/catalog.jspx

享受春天好友日 活動內容

活動日期：2020 /3/2 ~ 2020/3/10
原價點購 2 杯大杯(含)以上飲料，即可獲得咖啡好友分享券(小白單)乙張。
(最後兌換日為2020/3/12(四))

1. 憑此券購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
2. 本券僅限使用乙次，兌換時需回收，不得更換現金。每人每次至多買一送一，飲料限當場一次領取。
3. 折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
4. 優惠品項依各門市現貨為準，並限當場一次領取，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精、燕麥奶飲料。惟顧客可將好友分享或第二杯半價等優惠價購得之飲料，再加價20元以換成燕麥奶飲料(飲料+燕麥奶)；每換一杯燕麥奶需另加價20元(例如若以優惠價購得之兩杯飲料都要更換燕麥奶，則加價40元，以此類推)。
5. 兌換時不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣及預訂服務。
6. 本券逾期、影印、翻拍、汙損塗改、無法辨識均無效，毀損或遺失恕不補發。
7. 本公司保留活動變更及調整之權利，如有變動請以星巴克企業網站公告為主。

活動詳情：https://www.starbucks.com.tw/stores/allevent/show.jspx;jsessionid=5D92879374799A62AF06D1CC814B3445?n=1530

星禮程會員專屬 - 榮耀時刻Bonus Star 活動內容

活動日期：2020/3/5(四)

慶祝台灣星巴克夥伴榮獲亞太地區星巴克Latte Art比賽冠軍，2020/3/5(四)星禮程會員購買任一大杯(含)以上飲料，可額外獲贈30顆星/杯(可累計)。

注意事項：
1. 需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋，活動期間不限購買次數。
2. 活動所獲贈的星星會於消費後24小時內生效於星禮程帳號中，請自行登入台灣星巴克網站或APP查詢。
3. 折扣、優惠、兌換星禮程回饋、飲料升級優惠、飲料單一價、各行銷活動恕不合併使用。
4. 本公司保留活動變更及調整之權利，如有變動請以台灣星巴克網站公告為主。
5. 本活動僅限台灣地區，詳情請至台灣星巴克網站瀏覽https://www.starbucks.com.tw。

活動詳情：https://www.starbucks.com.tw/stores/allevent/show.jspx;jsessionid=5D92879374799A62AF06D1CC814B3445?n=1561

星巴克春天好友日，Combo 限定活動可得 60 顆星＋買一送一券 相關文章

訪客留言

星巴克春天好友日，Combo 限定活動可得 60 顆星＋買一送一券 參考資料

門市最新活動 - 星巴克
門市最新活動. 全台門市; 單店; 星禮程; 活動公告. 星禮程會員專屬- 週末好星情Bonus Star ... OPENPOINT 6000點兌換「好友分享券」活動說明 ... 享受春天好友日.
金星級與專屬金卡 - 星巴克
經典咖啡飲料 ... 當您從星禮程註冊後12 個月內消費獲贈168 顆星時，將會成為我們的金星級會員。 ... 若您在等級資格到期日當天，獲贈的累計星星數不足168顆時，您的等級資格將在隔天被降回至“綠 ... 我的專屬金卡可以送人或新增在其它帳號中嗎?
聯合新聞網：最懂你的新聞網站
2019/10/21 · 花見幸福 2020日本春季 花物語 北醫大2020年THE世界大學排名367，全國第8 幫助寶寶增強免疫力gsMO是關鍵 海外旅遊受限降溫 回家泡湯渡假受青睞 辦 ...
關於星禮程My Starbucks Rewards - 星巴克
每年在您的等級到期日時，系統將會自動確認您在此會員資格12 個月期間內所累積的星星，是否達成維持該等級的門檻，若再次達到66顆或168顆星，將可再延續12 個&nbsp;...
星巴克買一送一（多種方法讓你如何獲得「咖啡好友分享券(小白 ...
3 天前 - 星巴克買一送一，目前星巴克有多種活動方法，可以讓你可以獲得「 ... 分享券(小白單)」，例如：7-11集點活動，集滿12點、享受春天好友日，原價購2杯&nbsp;...
星禮程My Starbucks Rewards™|星巴克| Starbucks Taiwan
只要成為星禮程會員，使用帳號中任一隨行卡或APP 行動支付，單筆全額支付消費滿35 元可獲贈1 顆星. ... 綠星級累積66 顆星星 ... 顆星星. 專屬電子金卡乙張; 每累積35 顆星獲贈中杯飲料乙杯; 更多金星級會員專屬驚喜; 生日慶賀禮; 新品飲料嚐鮮優惠&nbsp;...
[情報] 星巴克 任ㄧ大杯送30顆星 | PTT 熱門文章轉寄收藏
注意事項： 1. 需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋，活動期間不限購買 次數。 2. 活動所獲贈的星星會於消費後24小時內生效於星禮程帳號中，請自行登入台灣星巴克 網站或APP查詢。
青年壯遊~好康體驗有個性的一次壯遊Gap year活動,免費的淡水古蹟走透透 @ 全新帥志視野~免費好康優惠折扣無料 ...
全新帥志視野~免費好康優惠折扣無料平台 跳到主文 免費好康挖的好康的好康數學家教及英文家教老師提供免費好康的數學影片,部落格是免費好康網路行銷管理後台平台免費好康大雅家教免費的、大雅家教-數學家教及英文家教部分免費好康,免費好康手寫數學家教及英文家教 ...
《帝國第一男神》作者：蜀墨生香(面癱悶騷攻X糙漢呆受) @ 小胖達的宅腐基地 :: 痞客邦
可是單禾畢竟是做了 30 來年的直男，接受了那麼多年教育的“藍宇人”，現在被強迫變彎當真是一點心理準備也沒有。所以當被帶到倫敦塔的時候，單禾是想直接再死一次的心都有了。甚至想到了，要是到時候真的配對成功，他就一死以證“清白”算了 ...
省很大優惠生活情報網 - 頁29，共100
「一芳水果茶」5月6日起「大甲芋頭鮮奶」連7天買一送一 新莊「天賜百匯」推出「天蠍座壽星」吃到飽5折優惠 星巴克 2019 愛Sharing 數位體驗＋好友分享日 11/15~12/25 連續 41 天飲料買一送一！ 最新優惠訊息 Global Mall新左營車站推16大品牌超值好康 ...