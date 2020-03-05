星巴克為慶祝榮獲亞太地區星巴克 Latte Art 比賽冠軍，2020/3/5(四) 星禮程會員購買任一大杯(含)以上飲料，可額外獲贈 30 顆星/杯(可累計)，再加上 3/2~3/10 的「享受春天好友日」，連續技使用後可享有買 2 杯星巴克獲得「買一送一券」＋星禮程 60 顆星，若你是星禮程金星級會員，每 35 顆星就可免費兌換中杯飲料一杯喔，算是非常划算的優惠，大家請把握機會～



星禮程星星可以做什麼？

綠星級（累積 66 顆星星）：免費中杯飲料一杯金星級（累積 168 顆星星）：每 35 顆星星可兌換中杯飲料一杯

也就是說今天一次買 2 杯，就可以一次累積 60 顆星星，這算是平時少見的星星大放送，所有星巴克會員們可要好好把握囉～

星禮程星星數查詢：https://www.starbucks.com.tw/rewards/catalog.jspx

享受春天好友日 活動內容

活動日期：2020 /3/2 ~ 2020/3/10

原價點購 2 杯大杯(含)以上飲料，即可獲得咖啡好友分享券(小白單)乙張。

(最後兌換日為2020/3/12(四))

1. 憑此券購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

2. 本券僅限使用乙次，兌換時需回收，不得更換現金。每人每次至多買一送一，飲料限當場一次領取。

3. 折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

4. 優惠品項依各門市現貨為準，並限當場一次領取，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精、燕麥奶飲料。惟顧客可將好友分享或第二杯半價等優惠價購得之飲料，再加價20元以換成燕麥奶飲料(飲料+燕麥奶)；每換一杯燕麥奶需另加價20元(例如若以優惠價購得之兩杯飲料都要更換燕麥奶，則加價40元，以此類推)。

5. 兌換時不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣及預訂服務。

6. 本券逾期、影印、翻拍、汙損塗改、無法辨識均無效，毀損或遺失恕不補發。

7. 本公司保留活動變更及調整之權利，如有變動請以星巴克企業網站公告為主。

活動詳情：https://www.starbucks.com.tw/stores/allevent/show.jspx;jsessionid=5D92879374799A62AF06D1CC814B3445?n=1530

星禮程會員專屬 - 榮耀時刻Bonus Star 活動內容

活動日期：2020/3/5(四)

慶祝台灣星巴克夥伴榮獲亞太地區星巴克Latte Art比賽冠軍，2020/3/5(四)星禮程會員購買任一大杯(含)以上飲料，可額外獲贈30顆星/杯(可累計)。

注意事項：

1. 需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋，活動期間不限購買次數。

2. 活動所獲贈的星星會於消費後24小時內生效於星禮程帳號中，請自行登入台灣星巴克網站或APP查詢。

3. 折扣、優惠、兌換星禮程回饋、飲料升級優惠、飲料單一價、各行銷活動恕不合併使用。

4. 本公司保留活動變更及調整之權利，如有變動請以台灣星巴克網站公告為主。

5. 本活動僅限台灣地區，詳情請至台灣星巴克網站瀏覽https://www.starbucks.com.tw。

活動詳情：https://www.starbucks.com.tw/stores/allevent/show.jspx;jsessionid=5D92879374799A62AF06D1CC814B3445?n=1561