LINE禮物

生日禮物要送什麼？別在想啦～LINE 全新功能「LINE 禮物」正式轉型啦，在台灣擁有超過 2000 萬用戶的 LINE，不論是生日禮物、新婚禮物、畢業禮物、道歉禮物，通通可以透過 LINE 一鍵送出，還能夠附上小小的問候及祝福，目前正在剛推出的推廣期，所以在 7/18 前透過 LINE 禮物送星巴克，就能獲得星巴克買一送一優惠，買給別人自己也能獲得一杯，喜愛嚐試新服務的朋友別錯過啦。



LINE禮物

LINE 禮物的位置，在底部頁籤的「錢包」裡面，點選後就可以看到 LINE 禮物的按鈕啦。

LINE禮物

送禮物不難，最缺的就是靈感，LINE 禮物根據「禮物主題」初步做了分類，像是送給男生、送給女生、送給長輩、送給同事、生日禮物、新婚禮物、升職禮物、新居落成禮物、畢業禮物等。

根據不同的送禮對象，再推薦出不同的送禮選項出來，還算是挺方便的。

LINE禮物

目前 LINE 送禮功能剛推出，總會有一些好康，像是 7/18 前就有星巴克、哈根達斯、漢堡王、Cold Stone 買一送一活動，以下小編整理出 LINE 送禮目前的好康給大家：

活動方式 活動說明 品牌
禮物 1+1 即日起至 7/18 止贈送好友指定品牌限定商品，收禮者兌換後，送禮者亦可得到品牌限定驚喜禮券。 1. 星巴克、哈根達斯、漢堡王、酷聖石、聖保羅烘焙花園
2. foodpanda 限定星巴克禮券
禮物序號宅配到府 即日起至 7/18，贈送好友品牌宅配序號券於品牌官網使用，商品直接到府，無接觸送禮更暖心。 博客來
獨家限定禮物卡 即日起 LINE 禮物與多家通路、甜點品牌推出獨家禮物卡。 85 Café、Mister Donut 、哈根達斯、大潤發、屈臣氏等
Staycation 宅配驚喜優惠 即日起至 7/31 止，贈送好友指定品牌宅配商品，用戶可獲得最高 LINE POINTS 15% 回饋。 ChizUP! 勝曆蛋糕、LINE FRIENDS、Chloe’香水、讚爾水晶球、招財揪吉、Hills、吉室等
即日起至 7/31 止，用戶可以在LINE禮物上選購指定品牌獨家生日驚喜禮盒給好友。 亞培、CN Flower、歐舒丹L‘Occitane、野獸國、Artificer、mamypoko等品牌限定商品

LINE 禮物也有全新推出的功能，像是：好友生日提醒、願望清單、預約送禮、卡片互動與宅配禮物 5 大貼心功能，最近有送禮需求的話，可以到 LINE 禮物逛逛唷。

傳送門：LINE 禮物

LINE 禮物轉型社交送禮平台，用一杯咖啡表達你的感謝，7/18 前送禮星巴克買一送一 相關文章

    li

訪客留言

LINE 禮物轉型社交送禮平台，用一杯咖啡表達你的感謝，7/18 前送禮星巴克買一送一 參考資料

社交送禮平台「LINE禮物」正式上線| 生活新聞 - 聯合報
1 天前 — 歡慶服務全新上線，LINE禮物與知名咖啡品牌星巴克合作，即日起至7月18日止，​推出限時體驗星巴克「禮物咖啡1+1」，活動期間用戶凡透過LINE ...
718 前星巴克、漢堡王、哈根達斯買一送一限時體驗！「LINE禮物」社交送禮平台正式上線
3 小時前 · 禮物靈感、精選分類頁面使送禮不再傷腦筋。(LINE禮物 提供) 歡慶上線！星巴克禮物「咖啡1+1」限時體驗 LINE禮物觀察台灣用戶偏好以「一杯咖啡」向 ...
不怕送錯禮！LINE禮物五大新功能拉近線上社交距離| 科技| 新 ...
1 天前 — LINE禮物今日宣布正式轉型為社交送禮平台，推出五大貼心功能及星巴克 ... 凡送出指定品牌限定禮品，自己也可獲得LINE禮物送出的驚喜禮品。
LINE禮物抓住線上送禮商機，防疫過生日不寂寞！如何用社群＋禮券取代面對面送禮？｜數位時代 BusinessNext
1 天前 · 台灣LINE宣布，在電商部門底下的「LINE禮物」，正式轉型為社交送禮平台，切入這塊市場，背後究竟看到那些機會？
社交送禮平台「LINE禮物」上線！限時體驗星巴克咖啡1+1｜卡 ...
23 小時前 — 即日起LINE禮物與多家通路、甜點品牌推出獨家禮物卡。 85 Café、Mister Donut 、哈根達斯、大潤發、屈臣氏等. Staycation 宅配驚喜優惠. 即日 ...
「LINE禮物」轉型送禮平台星巴克咖啡禮物換1再送1 ... - 聯合報
21 小時前 — 2021-06-28 19:11 聯合報/ 記者黃筱晴／即時報導 LINE 咖啡. 關閉. 社交送禮平台「​LINE禮物」正式上線，擁有5大全新功能，距離再遠都能向好友傳遞心意。 ... 咖啡​品牌星巴克合作，即日起至7月18日止，推出限時體驗星巴克「禮物咖啡1+1」， ...
電腦王阿達 - 送禮平台「LINE禮物」上線，就算不見面還是可以為朋友送上一杯咖啡 | Facebook
社交送禮平台「LINE禮物」上線， 即日起限時體驗星巴克禮物咖啡 1+1 因為疫情使得人人必須保持社交距離，更多時間都待在家裡無法與親朋好友相聚，只能打個視訊電話聊表關心，所有的社交行為都從實體轉為線上，因應人們生活習慣的改變，電子禮票券平台 LINE 禮物宣 ...
不怕送錯禮！LINE禮物五大新功能拉近線上社交距離
23 小時前 · LINE禮物今日宣布正式轉型為社交送禮平台，推出五大貼心功能及星巴克限時體驗活動。 [新頭殼newtalk] 疫情改變人們過去的生活模式，許多社交活動 ...
社交送禮平台「LINE禮物」正式上線 | 中華日報|中華新聞雲
22 小時前 · LINE禮物全新改版推出包括好友生日提醒、願望清單、預約送禮、卡片互動與宅配禮物五大貼心功能，消費者可更容易選出適合的禮物。歡慶服務全新上線，LINE禮物與知名咖啡品牌星巴克合作，即日起至7月18日止，推出限時體驗星巴克 「禮物咖啡1+1」，活動 ...
酷券改版升級「LINE 禮物」，以電子票券、宅配禮物送進好友 ...
June 28, 2021 by 陳冠榮 Tagged: Line, LINE 禮物, LINE 酷券, 網購, 電商app, 電子商務 ... 成為社交送禮平台「LINE 禮物」，推出包括好友生日提醒、願望清單、​預約送禮、 ... 月份單月就送出超過125 萬杯；像是foodpanda 外送序號券也首度擠進熱門送禮 ... 讓從LINE 酷券改版升級的LINE 禮物提供全新5 大功能，解決缺乏送禮 ...