生日禮物要送什麼？別在想啦～LINE 全新功能「LINE 禮物」正式轉型啦，在台灣擁有超過 2000 萬用戶的 LINE，不論是生日禮物、新婚禮物、畢業禮物、道歉禮物，通通可以透過 LINE 一鍵送出，還能夠附上小小的問候及祝福，目前正在剛推出的推廣期，所以在 7/18 前透過 LINE 禮物送星巴克，就能獲得星巴克買一送一優惠，買給別人自己也能獲得一杯，喜愛嚐試新服務的朋友別錯過啦。





LINE 禮物的位置，在底部頁籤的「錢包」裡面，點選後就可以看到 LINE 禮物的按鈕啦。

送禮物不難，最缺的就是靈感，LINE 禮物根據「禮物主題」初步做了分類，像是送給男生、送給女生、送給長輩、送給同事、生日禮物、新婚禮物、升職禮物、新居落成禮物、畢業禮物等。

根據不同的送禮對象，再推薦出不同的送禮選項出來，還算是挺方便的。

目前 LINE 送禮功能剛推出，總會有一些好康，像是 7/18 前就有星巴克、哈根達斯、漢堡王、Cold Stone 買一送一活動，以下小編整理出 LINE 送禮目前的好康給大家：

活動方式 活動說明 品牌 禮物 1+1 即日起至 7/18 止贈送好友指定品牌限定商品，收禮者兌換後，送禮者亦可得到品牌限定驚喜禮券。 1. 星巴克、哈根達斯、漢堡王、酷聖石、聖保羅烘焙花園

2. foodpanda 限定星巴克禮券 禮物序號宅配到府 即日起至 7/18，贈送好友品牌宅配序號券於品牌官網使用，商品直接到府，無接觸送禮更暖心。 博客來 獨家限定禮物卡 即日起 LINE 禮物與多家通路、甜點品牌推出獨家禮物卡。 85 Café、Mister Donut 、哈根達斯、大潤發、屈臣氏等 Staycation 宅配驚喜優惠 即日起至 7/31 止，贈送好友指定品牌宅配商品，用戶可獲得最高 LINE POINTS 15% 回饋。 ChizUP! 勝曆蛋糕、LINE FRIENDS、Chloe’香水、讚爾水晶球、招財揪吉、Hills、吉室等 即日起至 7/31 止，用戶可以在LINE禮物上選購指定品牌獨家生日驚喜禮盒給好友。 亞培、CN Flower、歐舒丹L‘Occitane、野獸國、Artificer、mamypoko等品牌限定商品

LINE 禮物也有全新推出的功能，像是：好友生日提醒、願望清單、預約送禮、卡片互動與宅配禮物 5 大貼心功能，最近有送禮需求的話，可以到 LINE 禮物逛逛唷。

傳送門：LINE 禮物