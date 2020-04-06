開工又下雨，上班提不起勁嗎？星巴克 4 月份買一送一來囉，但是你得用對 App，星巴克 4 月份的買一送一攜手 LINE Pay、UberEats，大家要買星巴克，用錯 App 就失去買一送一的優惠囉，下面幫大家整理了相關日期資訊，可要牢牢記起來唷~



LINE Pay 專屬好友分享日

活動日期：2020/4/06~4/07

活動當日 11:00~20:00 以 LINE Pay 原價支付兩杯相同容量/風味/冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1.僅限使用LINE Pay支付，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

2.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

3.優惠品項依各門市現貨為準，並限當場一次領取，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精、燕麥奶飲料。惟顧客可將好友分享或第二杯半價等優惠價購得之飲料，再加價20元以換成燕麥奶飲料(飲料+燕麥奶)；每換一杯燕麥奶需另加價20元(例如若以優惠價購得之兩杯飲料都要更換燕麥奶，則加價40元，以此類推)。

4.不參與活動優惠之門市包含台北時代、101典藏、洄瀾、機場管制區內門市、台積電系列門市、不支援LINE Pay門市(參見※)，車道服務及新開幕一個月內門市(請洽門市)等。

5.本公司保留活動變更及調整之權利，如有變動請以星巴克網站公告為主。

※無法使用LINE Pay付款門市：漢神本館B1、漢神巨蛋、漢神巨蛋B1、土城日月光、桃園台茂、新竹巨城、佛陀館、台中三越11、大有三越、永福、三越一、新光、新光左營、三越中山、台積電、台積電15、台積電p3、台積電p4、園區、台積電12p7、研新、台積電p8、南港高鐵。

※使用LINE Pay但不參與本活動門市：汐科。

活動連結：https://www.starbucks.com.tw/stores/allevent/show.jspx?n=1563

UberEats 優食1+1，美味1+1

活動日期：2020/04/01~2020/04/14

活動期間於 UberEats 外送平台點購星巴克購買兩杯相同容量/風味/冰熱之特選馥郁那堤，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1.活動優惠品項皆為指定品項不提供更換。

2.適用外送服務之指定品項，依UberEats提供內容為準。

3.外送平台為獨立作業，外送回饋活動僅適用於透由UberEats提供外送服務之星巴克門市，且不適用於門市現場點購，門市各行銷活動恕不合併使用。

4.外送訂單收費方式與運費金額依外送平台規定索取。

5.活動詳細規則以UberEats網站公告為準。

6.如顧客有外送訂單及外送平台操作問題，請洽UberEats客服處理。

活動連結：https://www.starbucks.com.tw/stores/allevent/show.jspx?n=1603