星巴克買一送一 愛 Sharing 好友分享日

很久沒有聽到星巴克買一送一的消息了嗎 ？星巴克於今日（11/15）推出「愛 Sharing 好友分享日」活動，從 11:00 開始到晚上 8:00 到店裡消費，第二杯由星巴克招待，每人最多買二送二，在這個秋高氣爽的星期五，揪同事來杯星巴克，慶祝一下周末的到來吧！

星巴克愛 Sharing 好友分享日：https://www.starbucks.com.tw/stores/allevent/show.jspx?n=1449

愛 Sharing 好友分享日　買一送一注意事項

活動日期：2019/11/15 11:00~20:00
活動辦法：活動當日 11:00~20:00 購買任兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：
1. 每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。
2. 折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
3. 優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，並且依各門市現貨為準。
4. 不參與活動門市：機場門市(松山機場、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、小港國際站及機場管制區內門市)、高鐵門市(青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵)、其他(龍門、大英、典藏101、101 35F、漢中、洄瀾、板橋車站、世貿一館、西螺、台北時代門市)、車道服務及新開幕一個月內門市。
5. 本公司保留活動變更及調整之權利，如有變動請以星巴克網站公告為主。

星巴克愛 Sharing 好友分享日：https://www.starbucks.com.tw/stores/allevent/show.jspx?n=1449

加碼連續 41 天買一送一，愛Sharing數位體驗

11/15 錯過買一送一嗎？星巴克從 11/15~12/25 推出「愛 Sharing 數位體驗」活動，只要到實體門市刷 QR Code 就可以獲得買一送一優惠。不過這個連續 41 天的優惠只限定台北時代門市戶外廣場（台北市信義區忠孝東路五段8號2樓夢廣場）。

活動日期：2019/11/15~2019/12/25

活動期間每天 11:00~22:00，於台北時代門市戶外廣場，愛 sharing 互動螢幕掃描 QRCODE，可獲得隨機飲料優惠券一張。

活動地點：台北市信義區忠孝東路五段8號2樓夢廣場
兌換期間：D+2，每天16:00~20:00提供兌換

注意事項：
1.每個帳號每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證，當日活動即結束。
2.至全台門市兌換時，需出示手機優惠憑證畫面供門市夥伴蓋章確認已兌換。若因消費者手機網路連線問題或其他個人因素，導致無法兌換優惠，本公司恕不負責。
3.每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證，各優惠憑證不可合併使用。請留意使用帳號，若因個人操作遺忘登入相關資訊，以致無法兌換優惠，恕不補發。
4.本活動不適用於外送外賣及預訂服務。
5.車道服務、台積電系列門市以及新開幕一個月內門市不提供此兌換服務。
6.優惠憑證會存放於「專屬回饋」中，點選可看到獲得優惠憑證內容。優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效。
7.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
8.本公司保留活動調整與說明之權利，活動詳細說明與注意事項，以星巴克網站公告為準。

愛Sharing數位體驗活動：https://www.starbucks.com.tw/stores/allevent/show.jspx?n=1450

星巴克 11 月份買一送一懶人包，愛 Sharing 好友分享日 相關文章

訪客留言

星巴克 11 月份買一送一懶人包，愛 Sharing 好友分享日 參考資料

菲國強人杜特蒂病倒？ 發言人：太累了- Top News 台灣每日新聞 ...
16 小時前 - 想對外分享這個新聞訊息嗎？ ... 7. 5784. 12強》收下媽媽愛的抱抱「抗韓英雄」張奕在休兵日「放閃」 .... 搶救高麗菜大促銷買一送一1顆只要12元.
買一送一又來了！ 星巴克今日限定「愛Sharing 好友分享」揪團喝 ...
8 小時前 - 買一送一活動又來了！ 星巴克推出「2019 愛Sharing 好友分享日」於今日上午11點至晚上8點期間，凡購買任兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中&nbsp;...
中秋節先衝「買一送一」！邊賞月邊吃「11間中秋連假限定優惠 ... - 窩客島
邊賞月邊吃「11間中秋連假限定優惠」，一定要趁連假揪團吃飽飽。 ... 星巴克買一送一要跟今年可以說是星巴克鐵粉最嗨的一年，自從推出 ... 連續30天通通有星巴克買一送一，讓你整個九月都在問「你今天星巴克了嗎」 ... 中秋節，7-ELEVEN推出多項咖啡飲品優惠，在9/12~9/15連續4天都 .... 連續41天星巴克買一送一！
星巴克| Starbucks Taiwan
星巴克全台門市優惠，給你不一樣的星巴克 體驗 首頁 門市 門市最新活動 門市最新活動 全台門市 單店 星禮程 活動公告 2019 愛Sharing 好友分享日 2019/11/15 11:00~20:00 愛Sharing數位體驗 2019/11/15~2019/12/25 ...
星巴克2019 愛Sharing 數位體驗＋好友分享日1115~1225 連續41 天 ...
17 小時前 - 星巴克2019 愛Sharing 好友分享日飲料買一送一活動（11/15） 星巴克將 ... 夢時代百貨同步點燈，而今年星巴克2019 愛Sharing 活動將於11 月15 ... 即可獲得飲料優惠券，最多將能連續41天享有飲料買一送一！ .... 下周鋒面到一張圖秒懂未來天氣 EBC 東森新聞; 直播主女友超惡劣 ..... 螢幕、效能、續航力都是歷代最強.
【2019星巴克優惠】11月買一送一最新活動！限量隱藏版、官方資訊、好友分享、數位活動 | 吃貨瑪莉
最新消息！這邊整理了每個月星巴克數位活動、買一送一的好康優惠要與大家分享，通常好友分享日一個月大概就只有那幾天，每月把日期時間筆記起來，若真的嘴饞就找這幾天去 ...
連續14天買一送一！星巴克「買一送一」星冰樂、茶瓦納全都有，今天開跑 - BabyHome親子討論區
夏日限定的星巴克優惠活動又來了！這次推出連續14天的「Summeronice沁涼夏日」活動，只要在指定活動頁面完成互動，就有機會獲得「買一送一」優惠，沒抽到買一送一也別氣餒，還有指定飲品包括義式咖啡、茶那堤、星冰樂...
機車違規穿越車陣直行騎士遭撞倒地- Top News 台灣每日新聞 ...
16 小時前 - 宜蘭進士路和五岔路路口，一輛機車騎士穿越車陣，違規騎到對向車道，一台 ... 想對外分享這個新聞訊息嗎？ .... 南投住宿下殺銅板價、船票買1送1.
全家咖啡優惠活動_BollPush
全家咖啡優惠活動。預訂2018最新人氣飯店和民宿優惠，從多家找最適合您的飯店，部份飯店可以《先入住，後付款》！下載最新Hotels.com折扣碼，搭配優惠券，訂房更便宜！國內或國。找到了全家咖啡優惠活動相关的热门资讯。
連續41天星巴克買一送一！星巴克超狂「愛Sharing數位 ... - 窩客島
4 天前 - 星巴克超狂「愛Sharing數位體驗」送你滿滿的耶誕禮物，買一送一、第二杯半價全部免費送。 ... 於11/15當日早上11點到晚上20點期間內，來到星巴克門市購買兩杯容量、口味、冰熱皆一致的飲料，即可享有買一送一優惠。 ... 活動地點：台北市信義區忠孝東路五段8號2樓夢廣場兌換期間：獲取優惠 ... (2019年11月10日).