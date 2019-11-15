很久沒有聽到星巴克買一送一的消息了嗎 ？星巴克於今日（11/15）推出「愛 Sharing 好友分享日」活動，從 11:00 開始到晚上 8:00 到店裡消費，第二杯由星巴克招待，每人最多買二送二，在這個秋高氣爽的星期五，揪同事來杯星巴克，慶祝一下周末的到來吧！

星巴克愛 Sharing 好友分享日：https://www.starbucks.com.tw/stores/allevent/show.jspx?n=1449

愛 Sharing 好友分享日 買一送一注意事項

活動日期：2019/11/15 11:00~20:00

活動辦法：活動當日 11:00~20:00 購買任兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1. 每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

2. 折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

3. 優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，並且依各門市現貨為準。

4. 不參與活動門市：機場門市(松山機場、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、小港國際站及機場管制區內門市)、高鐵門市(青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵)、其他(龍門、大英、典藏101、101 35F、漢中、洄瀾、板橋車站、世貿一館、西螺、台北時代門市)、車道服務及新開幕一個月內門市。

5. 本公司保留活動變更及調整之權利，如有變動請以星巴克網站公告為主。

星巴克愛 Sharing 好友分享日：https://www.starbucks.com.tw/stores/allevent/show.jspx?n=1449

加碼連續 41 天買一送一，愛Sharing數位體驗

11/15 錯過買一送一嗎？星巴克從 11/15~12/25 推出「愛 Sharing 數位體驗」活動，只要到實體門市刷 QR Code 就可以獲得買一送一優惠。不過這個連續 41 天的優惠只限定台北時代門市戶外廣場（台北市信義區忠孝東路五段8號2樓夢廣場）。

活動日期：2019/11/15~2019/12/25

活動期間每天 11:00~22:00，於台北時代門市戶外廣場，愛 sharing 互動螢幕掃描 QRCODE，可獲得隨機飲料優惠券一張。

活動地點：台北市信義區忠孝東路五段8號2樓夢廣場

兌換期間：D+2，每天16:00~20:00提供兌換

注意事項：

1.每個帳號每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證，當日活動即結束。

2.至全台門市兌換時，需出示手機優惠憑證畫面供門市夥伴蓋章確認已兌換。若因消費者手機網路連線問題或其他個人因素，導致無法兌換優惠，本公司恕不負責。

3.每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證，各優惠憑證不可合併使用。請留意使用帳號，若因個人操作遺忘登入相關資訊，以致無法兌換優惠，恕不補發。

4.本活動不適用於外送外賣及預訂服務。

5.車道服務、台積電系列門市以及新開幕一個月內門市不提供此兌換服務。

6.優惠憑證會存放於「專屬回饋」中，點選可看到獲得優惠憑證內容。優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效。

7.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

8.本公司保留活動調整與說明之權利，活動詳細說明與注意事項，以星巴克網站公告為準。

愛Sharing數位體驗活動：https://www.starbucks.com.tw/stores/allevent/show.jspx?n=1450