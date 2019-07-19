星巴可從今以後也可以用 LINE Pay 支付囉，為了推廣 LINE Pay 星巴克消費支付，連續推出 7 大優惠，包含大家最愛的買一送一，小編這邊幫大家一一列出來啦，關於買一送一的部分，於 7/22~7/23 至星巴克門市，用 LINE Pay 結帳，就可享有買一送一優惠，最多買二送二，這兩天大家記好囉～其它 6 項優惠則大多關於 LINE POINTS 回饋點數，有興趣賺 LINE POINTS 可以繼續往下看啦！

去星巴克前，必須先把 LINE 這個設定打開

根據星巴克官方活動表示，必須同意「行銷資訊提供政策」，才可獲得活動回饋 ( 包含但不限於 LINE POINTS 點數、貼圖、一卡通帳戶儲值金等 LINE Pay 行銷活動獎勵 )，可以在行動前，先打開手機確認看看是否已打開這個設定。

△ 打開 LINE 至「LINE Pay」頁面，找到「設定」>「服務條款」>「行銷資訊提供政策」>「同意行銷資訊提供政策」，小編實測預設是開啟的，為了保險起見，可以事先打開確認看看。

LINE Pay 支付回饋活動資訊

活動內容：於星巴克限定門市透過 LINE Pay「我的條碼」付款，享以下優惠：

優惠一：筆筆消費享 LINE POINTS 3% 點數回饋

- 活動期間：2019/7/17~2019/8/31

- 綁定任一發卡銀行卡片或註冊一卡通帳戶皆可參與

- 活動期間每 LINE Pay 帳號最高限得 100 點

- 回饋點數將於付款成功 24 小時後陸續發放

優惠二：使用一卡通帳戶付款，筆筆消費再享 LINE POINTS 10% 點數回饋

- 活動時間：2019/7/17~2019/12/31

- 活動期間每 LINE Pay 帳號每月最高可得 100 點 (每月定義為：2019/7/17~2019/7/31 為第一個月，2019/8/1~2019/8/31 為第二個月，依此類推)

- 每月限量 30 萬點，贈完為止，額滿訊息將透過 LINE Pay 官方帳號通知，請務必加入 LINE Pay 官方帳號並解除封鎖

- 回饋時間為付款成功 24 小時後陸續發放

優惠三：連結新光銀行帳戶並透過新光銀行帳戶儲值，使用一卡通帳戶消費最高再享 8% 現金回饋！

-活動期間：即日起~2019.12.31

-新光銀行 8% 現金回饋為 5% 一般消費回饋＋3% 指定通路加碼回饋

-回饋現金將於次月匯入用戶連結之新光銀行帳戶

-此為原「新光好趴呢 有感 5% 好生活」活動內容，活動辦法請見「新光好趴呢」有感 5% 好生活

※消費金額若超過當月自新光銀行帳戶儲值金額則不認列計算，例如當月透過新光銀行帳戶儲值 1000 元，但當月實際透過一卡通帳戶消費金額 1500 元，回饋計算方式為 1000*5%；如當月透過新光銀行帳戶儲值 1000 元，但當月實際透過一卡通帳戶消費金額 500 元，回饋計算方式為 500*5%。

優惠四：使用已綁定的中國信託 LINE Pay 聯名卡付款，筆筆再享 LINE POINTS 22% 點數回饋

- 活動期間：2019/7/17~2019/8/31

- LINE POINTS 22% 點數回饋為中國信託活動加碼 21% 點數回饋+原中國信託 LINE Pay 卡一般消費 1% 點數回饋

- 中國信託活動加碼 21% 點數回饋：每 LINE Pay 帳號每日限得一次，活動期間每 LINE Pay 帳號最高限得 250 點，所有 LINE Pay 用戶總回饋上限為 40 萬點，贈完為止，額滿訊息將透過 LINE Pay 官方帳號通知，請務必加入 LINE Pay 官方帳號並解除封鎖，回饋時間為付款成功24小時後陸續發放

- 原中國信託 LINE Pay 卡一般消費 1% 點數回饋：將於商店請款完成 (約 5 至 7 個工作天) 後陸續發放

優惠五：使用已綁定的聯邦銀行賴點卡付款，筆筆再享 LINE POINTS 22% 點數回饋

- 活動期間：2019/7/17~2019/8/31

- LINE POINTS 22% 點數回饋為聯邦銀行賴點卡活動加碼 20% 點數回饋+原聯邦銀行賴點卡一般消費 2% 點數回饋

- 聯邦銀行賴點卡活動加碼 20% 點數回饋：活動期間每 LINE Pay 帳號最高限得 250 點，回饋時間為付款成功 24 小時後陸續發放

- 原聯邦銀行賴點卡一般消費 2% 點數回饋：將於商店請款完成 (約 5 至 7 個工作天) 後陸續發放

優惠六：使用已綁定的富邦銀行J卡付款，筆筆再享 LINE POINTS 22% 點數回饋 ( 僅適用於 LINE POINTS 回饋卡別 )

- 活動期間：2019/7/17~2019/8/31

- LINE POINTS 22% 點數回饋為富邦銀行J卡活動加碼 19% 點數回饋+原富邦銀行J卡一般消費 3% 點數回饋

- 富邦銀行 J 卡活動加碼 19% 點數回饋：活動期間每 LINE Pay 帳號最高限得 250 點，回饋時間為付款成功 24 小時後陸續發放

- 原富邦銀行 J 卡一般消費 3% 點數回饋：將於商店請款完成 ( 約 5 至 7 個工作天 ) 後陸續發放

優惠七：LINE Pay 獨享星巴克好友分享

- 活動期間：2019/7/22~2019/7/23 每日 11:00~20:00

- 活動當日 11:00~20:00 購買任兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，並以 LINE Pay 支付，其中一杯星巴克招待

- 每 LINE Pay 帳號每次至多買二送二

- 好友分享注意事項：

1. 僅限使用 LINE Pay 支付，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

2. 折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

3. 優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

4. 土城日月光、汐科、漢神本館B1、漢神巨蛋、漢神巨蛋B1、桃園台茂、新竹巨城、佛陀館、台中三越11、大有三越、永福、三越一、新光、新光左營、三越中山、台積電系列門市、機場管制區內門市、車道門市的車道服務、及星巴克咖啡旅程特展不提供此優惠。

5. 星巴克保留活動變更及調整之權利，如有變動請以星巴克網站公告為主。

1. 不適用之門市：(請依各門市現場公告為準)

(1)無法使用LINE Pay付款的星巴克門市：漢神本館B1, 漢神巨蛋, 漢神巨蛋B1, 土城日月光, 桃園台茂, 新竹巨城, 佛陀館, 台中三越11, 大有三越, 永福, 三越一, 新光, 新光左營, 三越中山, 台積電, 台積電15, 台積電p3, 台積電p4, 園區, 台積電12p7, 研新, 台積電p8。

(2)可以使用LINE Pay但無法參與本活動的星巴克門市：汐科。

2. 以上活動僅限臺灣LINE帳號且已註冊LINE Pay的用戶參加，請務必於結帳前完成註冊LINE Pay。

3. 參加活動前請務必確認是否已同意LINE Pay行銷資訊提供政策。提醒您，必須同意行銷資訊提供政策，才可獲得活動回饋(包含但不限於LINE POINTS 點數、貼圖、一卡通帳戶儲值金等LINE Pay行銷活動獎勵)。欲確認是否已同意LINE Pay行銷資訊提供政策，請更新LINE應用程式至最新版本，並進入LINE Pay主頁，依序點選「設定」＞「服務條款」＞「行銷資訊提供政策」，即可查看是否有勾選同意，有打勾代表已同意。

4.以上活動限透過LINE Pay「我的條碼」付款。活動資格係以「LINE Pay」＞「交易紀錄」＞「付款詳細資訊」內的付款日期及交易完成日期之時間認定。

5.使用LINE Pay不適用分期付款。

6.註冊一卡通帳戶須具備LINE應用程式Android 8.13.3及iOS 8.12以上版本，如遇註冊問題請洽(02)6631-5190或寄送電子郵件至linepayipass@i-pass.com.tw。

7.透過LINE Pay「我的條碼」使用一卡通帳戶付款，單筆交易金額上限5萬元，單日交易金額上限10萬元，單月交易金額最高20萬元。

8.LINE POINTS 點數回饋注意事項：

(1)參加活動前請務必確認是否已同意行銷資訊提供政策。提醒您，必須同意行銷資訊提供政策，才可獲得活動回饋點數。

(2)回饋皆以實際LINE Pay綁定卡片或一卡通帳戶支付之新台幣金額乘以指定回饋%後四捨五入計算。交易已使用LINE POINTS 點數折抵的金額，恕不計入LINE POINTS 點數回饋活動。

(3)LINE POINTS 點數回饋紀錄請透過手機版LINE應用程式，依序點選「錢包」＞「LINE POINTS＞頁面上方點數總額旁的「歷史紀錄」查看。

(4)LINE POINTS點數有效期限為最後一次獲得點數當日起算180日止，一旦超過有效期限，將會立即失效，相關資訊請透過LINE應用程式，依序點選「錢包」＞「LINE POINTS」＞頁面上方點數總額旁的「歷史紀錄」查看。

(5)LINE POINTS 點數使用方式為依LINE POINTS 制定之規定，請以LINE POINTS 官方公告為準：https://help2.line.me/linepoints/。

(6)活動贈點不得要求退換或兌現。任何情形下取消交易，LINE POINTS 點數將全數扣回。若遇交易部份取消，點數仍會全數扣回，於活動期間內仍可持續累積點數，或於活動結束後與LINE Pay客服中心聯繫申請補發。

(7)請維持LINE Pay為正常使用狀態，參加活動後解約或變更LINE Pay國家設定，將喪失活動資格。

(8)參與本活動須使用具備Android作業系統4.4以上或iOS作業系統9.0以上的手機，並請將LINE應用程式及手機內建瀏覽器更新至最新版本。

(9)LINE POINTS 與LINE Pay將會蒐集並存取用戶參與LINE POINTS 活動相關信息紀錄及該行動裝置之識別碼。

(10)請務必同意以上使用注意事項後再參加本活動。其餘未盡事宜或條件變更請以LINE Pay規範為主。

(11)如有任何因電腦、網路、電話、技術或不可歸責於LINE Pay之事由，而致用戶之資料有遲延、遺失、錯誤、無法辨識或毀損之情況，LINE Pay不負任何法律責任，用戶亦不得因此異議。

(12)本活動相關問題請洽LINE Pay客服專線：02-6631-5166或填寫問題反應表：https://contact-cc.line.me/serviceId/11399 。

9.為保障客戶使用LINE Pay付款的權益，如遇無法交易的狀況，請務必於24小時內與LINE Pay客服中心聯繫，提供(1)消費日期及時間 (2) 門市名稱 (3)值班人員的姓氏 (4)遭遇的狀況，以利確認並加強各單位教育訓練。LINE Pay客服中心：02-6631-5166或填寫問題反應表：https://contact-cc.line.me/serviceId/11399 。提醒您：若未符合資格仍不得要求補發實際交易金額計算後的LINE POINTS 點數。

10.一旦發現有用戶以任何方式違反活動公平原則之行為，LINE Pay有權取消該用戶活動資格。

11.其它未盡事宜請參考LINE Pay活動訊息頁面，如遇不可抗力或不可歸責之事由，LINE Pay及星巴克得保留修改、變更、終止本活動及對本活動之所有事宜作出最終解釋及決定之權利，恕不另行通知。

※謹慎理財 信用至上※

信用卡循環信用利率、預借現金手續費用及其他費用資訊，請詳閱各發卡銀行官網。

星巴克 LINE Pay 買一送一活動頁面：https://www.starbucks.com.tw/stores/allevent/show.jspx?n=1391