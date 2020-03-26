星巴克買一送一活動整理

是不是有一陣子沒有聽到星巴克買一送一活動了呢？星巴克三月份的買一送一活動來囉，這次活動時間在 3/30 及 3/31，於當日 16:00~20:00 消費即可享有。另外，星巴克也推出外帶優惠，3/23~3/29 購買大杯飲料外帶可折 30 元。


星巴克星光好友分享日活動

活動日期：2020/3/30、2020/3/31

活動辦法：當日 16:00~20:00 購買兩杯相同容量/風味/冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：
1. 每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。
2. 折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
3. 優惠品項依各門市現貨為準，並限當場一次領取，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精、燕麥奶飲料。惟顧客可將好友分享或第二杯半價等優惠價購得之飲料，再加價20元以換成燕麥奶飲料(飲料+燕麥奶)；每換一杯燕麥奶需另加價20元(例如若以優惠價購得之兩杯飲料都要更換燕麥奶，則加價40元，以此類推)。
4. 不參與活動優惠之門市包含機場門市(松山機場、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、小港國際站及機場管制區內門市)、高鐵/鐵路站內門市(青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵)、高速公路休息站區門市(中壢休息站、西湖休息站、泰安北、泰安南、南投休息站、西螺、台南東山、仁德南、仁德北)、風景區型門市(淡水雲門、漁人碼頭、洄瀾、清境、日月潭、海生館、墾丁福華)、其他門市(龍門、大英、101典藏、101 35F、漢中、板橋車站、台北時代)、車道服務及新開幕一個月內門市(請洽門市)等。
5. 本公司保留活動變更及調整之權利，如有變動請以星巴克網站公告為主。

活動連結：星巴克星光好友分享日活動

星巴克飲料外帶安心優惠

活動日期：2020/3/23~2020/3/29

活動期間到全台門市外帶，原價購買任一大杯(含)以上飲料即可享單杯折扣30元優惠，星巴克與您一同安心防疫。

注意事項：
1. 本活動限於到店外帶及車道服務，飲料限當場一次領取，但不適用於機場管制區內門市、外送外賣及預訂服務。
2. 優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精、燕麥奶飲料。另加價20元換成燕麥奶飲料(飲料+燕麥奶)時，加價費用不享有優惠。
3. 本活動不得合併使用好友分享、第二杯半價與星禮程飲料Bonus Star等活動(第一杯須原價購買)，亦不適用飲料升級、飲料單一價、糕點套餐等優惠。
4. 本公司保留活動變更及調整之權利，如有變動請以星巴克網站公告為主。

活動連結：星巴克飲料外帶安心優惠

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