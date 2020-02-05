外面濕濕冷冷的，想來杯咖啡療育辛苦的工作？好消息來啦～星巴克推出「Love is Love 數位活動」，即日起到 2/14 日止，只要上星巴克數位活動頁面，花不到 10 秒鐘玩互動遊戲，就可以獲得全品項好友分享、全品項第二杯半價、現煮義式咖啡第二杯半價、指定那堤系列大杯單一價等優惠，工作累了就休息一下，來抽個買一送一吧！

進入星巴克數位體驗活動頁面，點擊右下方立即參加「Love is Love 數位活動」，每個帳號可玩一次，若你有 FB、Google 多個帳號，就可以多玩幾次囉。

進入後按下馬上參加

遊戲方式很簡單，在下方的九宮格幸運餅乾中，找出 LOVE、IS、LOVE 三個單字，就可以抽到星巴克飲料優惠。過程中沒有一次成功沒關係，可以繼續點擊直到找到為止。

小編沒有獲得買一送一，只拿到限定咖啡第二杯半價，若馬上就要買一送一的朋友，只能多登幾個帳號嘗試，或找有抽到的同事一起去買囉！

兌換期間：D+2 ，最後兌換日是 2020/2/16。

活動路徑：Love is Love 數位活動頁面

優惠券注意事項：

1.全品項好友分享:購買兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

2.全品項第二杯半價:購買兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，可享第二杯半價優惠。

3.現煮義式咖啡第二杯半價：購買兩杯容量/口味/冰熱皆一致的現煮義式飲料，享第二杯半價優惠。

4.指定那堤系列大杯單一價：購買任一大杯指定那堤/茶那堤飲料，可享大杯單一價120元優惠乙次。適用品項(冰/熱)：那堤/風味那堤(咖啡漿果/香草/榛果/杏仁/焦糖)/抹茶那堤/醇濃抹茶那堤/玫瑰蜜香茶那堤/經典紅茶那堤/伯爵茶那堤。本活動不可併用加價更換特選咖啡豆與飲料升級；添加配料需支付差價購買。

5.優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料、燕麥奶飲料及氮氣抹茶那堤、氮氣芙蓉花果茶、氮氣焦糖瑪奇朵、氮氣馥列白。惟顧客可將好友分享優惠價購得之飲料，再加價20元以換成燕麥奶飲料(飲料+燕麥奶)；每換一杯燕麥奶需另加價20元(例如若以優惠價購得之兩杯飲料都要更換燕麥奶，則加價40元，以此類推）。

6.本公司保留活動調整與說明之權利，活動詳細說明與注意事項，以星巴克網站公告為準。

注意事項

1.活動參與方式：透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP或星巴克咖啡同好會頁面取得。

2.每個帳號每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證，當日活動即結束。

3.至全台門市兌換時，需出示手機優惠憑證畫面供門市夥伴蓋章確認已兌換。若因個人手機網路連線問題或其他個人因素，導致無法兌換優惠，本公司恕不負責。

4.每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證，各優惠憑證不可合併使用。消費者請留意使用帳號，若因個人操作遺忘登入相關資訊，以致無法兌換優惠，恕不補發。

5.優惠憑證會存放於「專屬回饋」中，點選可看到獲得優惠憑證內容。優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效

6.本活動不適用於外送外賣及預訂服務。車道服務、機場管制區內門市、台積電系列門市、洄瀾、台北時代、101典藏門市以及新開幕一個月內門市（請洽門市）不提供此兌換服務。

7.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

8.本公司保留活動調整與說明之權利，活動詳細說明與注意事項，以星巴克網站公告為準。