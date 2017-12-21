愛奇藝砍半價五折！台灣 VIP 黃金套餐讓你天天追劇花費不到 3 元

2017-12-21 03:27:37 哇哇
愛奇藝 台灣VIP黃金套餐 5折優惠

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愛奇藝 台灣VIP黃金套餐 5折優惠
  • 年繳 999 元 / 每月 83.25 元 / 每日 2.73 元
  • 半年繳 567 元 / 每月 94.5 元 / 每日 3.15 元
  • 季繳 330 元 / 每月 110 元 / 每日 3.66 元

早買早享受～基本上我覺得愛奇藝還頗值得花錢的，網路品質穩定又有高畫質，連續劇、娛樂、綜藝、電影、動漫、兒童、體育、紀錄片與旅遊等等通通都有，真是好方便！

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