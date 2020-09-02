最近愛奇藝風波你有跟上嗎？由於 OTT TV 專法的關係，經濟部於 8/18 日宣布禁止「代理台灣任何單位代理或經銷中國大陸 OTT TV 業務」，雖然民眾並不會因為這樣就不能觀看愛奇藝，對此，台灣代理商「歐銻銻娛樂有限公司」推出「填問券，送 VIP 會員」活動，鼓勵觀眾以實際行動支持在地化運營，以聲援台灣合法代理商，只要填寫完問券就能夠獲得愛奇藝 30 天免費 VIP 觀看序號，大家趕快來填問券支持台灣代理商順手領取 VIP 序號吧。

OTT TV 專法過後，雖然還是能收看愛奇藝，不過沒有代理商的話，因為沒有電信業者、網路服務供應商及資訊業者的協助，未來收看愛奇藝時，可能就會有不順暢、會員金流、客服等相關問題產生。

因此 「歐銻銻娛樂有限公司」FB 官方粉專中，就有了「填問券 送 VIP」會員的活動推出，文章最後面幫大家整理了「問券連結」，有需要的朋友可以直接點擊填寫。

問券內容主要是詢問民眾對於愛奇藝的使用頻率、相關 OTT 平台及台灣新推出的 OTT TV 專法做意見調查。

填寫完畢之後，進入「愛奇藝台灣站」官方 LINE。

輸入通關密語「我要序號」，就能夠領取愛奇藝 30 天 VIP 序號啦！不過可能由於太多人填寫，常常會有「補貨中」等說明，看到這個別擔心，過 2、3 天後再次輸入就可以獲得序號囉。

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愛奇藝問券連結

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