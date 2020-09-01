Galaxy Z Fold2 發表會懶人包

Samsung 於 9/1 台灣時間晚上 10 點舉行 Galaxy Z Fold2 線上發布會，正式發表旗下摺疊手機 Galaxy Z Fold2，相較第一代 Galaxy Z Fold 有什麼亮點呢？Galaxy Z Fold2 摺疊後正面螢幕大小為 6.2 吋，展開後為 7.6 吋，全機重量 282 克，搭載高通 S865+ 5G 處理器、4500 mAh 電池容量、25W閃電快充及 15W 無限閃充、三主鏡頭設計，12GB + 256/512GB儲存空間配置，售價美金 1,999 元起，即日起開放預購，9/18 正式於指定市場上市。


Galaxy Z Fold2 規格快速看


系統 Android 10
螢幕

主螢幕：

7.6 吋 QXGA+ Dynamic AMOLED 2X (22.5:18) Infinity Flex Display (2208x1768)
373ppi
HDR10+ 
120Hz 更新率

Cover Screen：
6.2 吋 HD+ Super AMOLED (25:9) (2260x816)
386ppi
相機

Cover Camera：

10MP 自拍鏡頭
感光元件：1.22μm
光圈：F2.2

前鏡頭：

10MP 自拍鏡頭
感光元件：1.22μm
光圈：F2.2

三主鏡頭：

1. 12MP 超廣角鏡頭
感光元件：1.12μm
廣角角度：123˚
光圈： F2.2

2. 12MP 廣角鏡頭
Super Speed Dual Pixel AF 對焦技術、OIS
感光元件：1.8μm
光圈：F1.8

3. 12MP 望遠鏡頭
PDAF 相位對焦、OIS
感光元件：1.0μm
光圈：F2.4
錄影能力 4K UHD 60 fps (3840x2160)
1080p FHD 60 fps (1920x1080)
720p HD 30 fps (1280x720)

慢動作錄影 1080p 240fps
電池

4500mAh
25W 閃電快充 2.0
15W 無限閃充 2.0
連線 - 5G
- LTE/ 4x4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat.20
- Wi-Fi/ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, HE80, MIMO, 1024-QAM
- 藍牙5.0
處理器 7 奈米製程 64 位元八核心處理器
最高處理時脈達 3.09㎓ + 2.40㎓ + 1.80㎓
記憶體 12GB RAM+512GB (UFS 3.1)
12GB RAM+256GB (UFS 3.1)
SIM 卡 eSIM + Nano SIM

Galaxy Z Fold2 發表會懶人包

發表會中強調，新一代 Galaxy Z Fold2 的轉軸結構做了優化及改良，加入凸輪結構設計，在旋轉時能夠固定三個角度，分別為：75 度、90 度及 115 度，另外也加入了極細纖維刷毛設計，能夠抵抗細小的灰塵進入，讓整體轉軸壽命更長、使用體驗更好。

Galaxy Z Fold2

相較於上一代，Galaxy Z Fold2 兩面螢幕都比上一代大，封面螢幕是一塊 6.2 吋的 HD+ Super AMOLED 螢幕 ( 前一代為 4.6 吋 )，螢幕比例 25:9 覆蓋全新一代康寧 Gorilla Glass Victus 玻璃保護 ; 展開後則是一塊 7.6 吋的 Dynamic AMOLED 2X 螢幕 ( 前一代為 7.3 吋 )，螢幕比例 22.5:18，與上一代一樣具備 UTG 玻璃保護。

Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Fold2 台灣

Galaxy Z Fold2

相機的部分 Galaxy Z Fold2 採用三主鏡頭設計，分別為：

12MP 超廣角鏡頭
感光元件：1.12μm
廣角角度：123˚
光圈： F2.2

12MP 廣角鏡頭
Super Speed Dual Pixel AF 對焦技術、OIS
感光元件：1.8μm
光圈：F1.8

12MP 望遠鏡頭
PDAF 相位對焦、OIS
感光元件：1.0μm
光圈：F2.4

Galaxy Z Fold2

為了確保封面螢幕、展開後都能夠自拍，還具備了兩個自拍鏡頭，都是 10MP、光圈：F2.2。

Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Fold2 售價

Galaxy Z Fold2

新一代 Galaxy Z Fold2 最強調的就是「多工」，各種多工、多重視窗的優化是這一代的重點，包含 UI、操作、應用、App 間的優化等，都有全面性的升級，簡單來說就是這一塊可以摺疊的大螢幕，不能白白浪費，雖然不太明白有多少人會一邊看影片、一邊看瀏覽器、一邊收 Email，不過這就是整個發表會想要強調的。

Galaxy Z Fold2 5G

甚至還可以打包自己習慣用的多功組合，像是一次打開 Chrome、YouTube 及訊息等 App，讓你三個願望點一下就滿足。

Galaxy Z Fold2 規格

Galaxy Z Fold2 最大賣點之一就是外螢幕、內螢幕的交互體驗，發表會中舉出 YouTube 最為例子，當外螢幕在看影片的時候，翻開會直接無縫接續播放，不會影響觀看體驗。當然在拍照、Spotify、Office 操作時，也會有不同的交互效果。

Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Fold2 顏色

總結一下新一代 Galaxy Z Fold2 擁有更大的螢幕、更強的性能，相關的規格已經整理在文章一開始囉。

三星Galaxy Z Fold2

這次還有個特殊的地方，Galaxy Z Fold2 轉軸處能夠自訂顏色，一共有 4 種顏色能夠挑選。

Galaxy Z Fold2 發表會懶人包

Galaxy Z Fold2 售價美金 1,999 元，即日起開放預購，將於 9/18 正式於指定市場上市。

Galaxy Z Fold2

此次也與 Thom Browne 合作推出 Galaxy Z Fold2 全家餐，全球限量 5000 組，售價美金 3,299 元。

https://www.samsung.com/tw/smartphones/galaxy-z-fold2/

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