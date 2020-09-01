Samsung 於 9/1 台灣時間晚上 10 點舉行 Galaxy Z Fold2 線上發布會，正式發表旗下摺疊手機 Galaxy Z Fold2，相較第一代 Galaxy Z Fold 有什麼亮點呢？Galaxy Z Fold2 摺疊後正面螢幕大小為 6.2 吋，展開後為 7.6 吋，全機重量 282 克，搭載高通 S865+ 5G 處理器、4500 mAh 電池容量、25W閃電快充及 15W 無限閃充、三主鏡頭設計，12GB + 256/512GB儲存空間配置，售價美金 1,999 元起，即日起開放預購，9/18 正式於指定市場上市。
Galaxy Z Fold2 規格快速看
|系統
|Android 10
|螢幕
|
主螢幕：
7.6 吋 QXGA+ Dynamic AMOLED 2X (22.5:18) Infinity Flex Display (2208x1768)
Cover Screen：
|相機
|
Cover Camera：
10MP 自拍鏡頭
前鏡頭：
10MP 自拍鏡頭
三主鏡頭：
1. 12MP 超廣角鏡頭
2. 12MP 廣角鏡頭
3. 12MP 望遠鏡頭
|錄影能力
|4K UHD 60 fps (3840x2160)
1080p FHD 60 fps (1920x1080)
720p HD 30 fps (1280x720)
慢動作錄影 1080p 240fps
|電池
|
4500mAh
|連線
|- 5G
- LTE/ 4x4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat.20
- Wi-Fi/ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, HE80, MIMO, 1024-QAM
- 藍牙5.0
|處理器
|7 奈米製程 64 位元八核心處理器
最高處理時脈達 3.09㎓ + 2.40㎓ + 1.80㎓
|記憶體
|12GB RAM+512GB (UFS 3.1)
12GB RAM+256GB (UFS 3.1)
|SIM 卡
|eSIM + Nano SIM
發表會中強調，新一代 Galaxy Z Fold2 的轉軸結構做了優化及改良，加入凸輪結構設計，在旋轉時能夠固定三個角度，分別為：75 度、90 度及 115 度，另外也加入了極細纖維刷毛設計，能夠抵抗細小的灰塵進入，讓整體轉軸壽命更長、使用體驗更好。
相較於上一代，Galaxy Z Fold2 兩面螢幕都比上一代大，封面螢幕是一塊 6.2 吋的 HD+ Super AMOLED 螢幕 ( 前一代為 4.6 吋 )，螢幕比例 25:9 覆蓋全新一代康寧 Gorilla Glass Victus 玻璃保護 ; 展開後則是一塊 7.6 吋的 Dynamic AMOLED 2X 螢幕 ( 前一代為 7.3 吋 )，螢幕比例 22.5:18，與上一代一樣具備 UTG 玻璃保護。
相機的部分 Galaxy Z Fold2 採用三主鏡頭設計，分別為：
12MP 超廣角鏡頭
感光元件：1.12μm
廣角角度：123˚
光圈： F2.2
12MP 廣角鏡頭
Super Speed Dual Pixel AF 對焦技術、OIS
感光元件：1.8μm
光圈：F1.8
12MP 望遠鏡頭
PDAF 相位對焦、OIS
感光元件：1.0μm
光圈：F2.4
為了確保封面螢幕、展開後都能夠自拍，還具備了兩個自拍鏡頭，都是 10MP、光圈：F2.2。
新一代 Galaxy Z Fold2 最強調的就是「多工」，各種多工、多重視窗的優化是這一代的重點，包含 UI、操作、應用、App 間的優化等，都有全面性的升級，簡單來說就是這一塊可以摺疊的大螢幕，不能白白浪費，雖然不太明白有多少人會一邊看影片、一邊看瀏覽器、一邊收 Email，不過這就是整個發表會想要強調的。
甚至還可以打包自己習慣用的多功組合，像是一次打開 Chrome、YouTube 及訊息等 App，讓你三個願望點一下就滿足。
Galaxy Z Fold2 最大賣點之一就是外螢幕、內螢幕的交互體驗，發表會中舉出 YouTube 最為例子，當外螢幕在看影片的時候，翻開會直接無縫接續播放，不會影響觀看體驗。當然在拍照、Spotify、Office 操作時，也會有不同的交互效果。
總結一下新一代 Galaxy Z Fold2 擁有更大的螢幕、更強的性能，相關的規格已經整理在文章一開始囉。
這次還有個特殊的地方，Galaxy Z Fold2 轉軸處能夠自訂顏色，一共有 4 種顏色能夠挑選。
Galaxy Z Fold2 售價美金 1,999 元，即日起開放預購，將於 9/18 正式於指定市場上市。
此次也與 Thom Browne 合作推出 Galaxy Z Fold2 全家餐，全球限量 5000 組，售價美金 3,299 元。