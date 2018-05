軟體移除工具很多款,軟體若要移除乾淨就千萬不要用 Windows 內建的, IObit Uninstaller 可以幫你移除軟體後清理得更加徹底,避免在系統上殘留更多沒有必要的垃圾檔案,其實非常多用戶都有使用免費版本,而此刻限時免費的 IObit Uninstaller 7 PRO 功能當然更好,若你本來就是慣用此款移除工具的用戶,可別錯過這次的機會;若你是從未在意過移除工具的朋友,那就好好這款收藏起來吧!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD IOBIT UNINSTALLER 7 PRO NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的專業版序號。安裝版、免安裝版可以到文末下載。△ 開啟軟體後到右下角點選輸入授權碼。△ 貼入剛剛所取得的授權碼,點選立即註冊。△ 若沒問題就可以看到啟用成功的訊息囉!△ 軟體名稱也會變成 Pro 版本唷!△ 使用上可以參考 IObit Uninstaller 免費版本 的介紹,專業版本擁有更大與即時的資料庫,可以移除更多頑強的軟體、移除瀏覽器的惡意軟體,甚至能清除由其他移除軟體移除所殘留的垃圾檔案等等,總之沒有專業版比較差的理由,授權可以使用半年唷!免安裝版:檔案大小:11.54 MB安裝版:檔案大小:14.66 MB