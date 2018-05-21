軟體移除工具很多款，軟體若要移除乾淨就千萬不要用 Windows 內建的，IObit Uninstaller 可以幫你移除軟體後清理得更加徹底，避免在系統上殘留更多沒有必要的垃圾檔案，其實非常多用戶都有使用免費版本，而此刻限時免費的 IObit Uninstaller 7 PRO 功能當然更好，若你本來就是慣用此款移除工具的用戶，可別錯過這次的機會；若你是從未在意過移除工具的朋友，那就好好這款收藏起來吧！
限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-iobit-uninstaller-6-pro-100-discount
△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。安裝版、免安裝版可以到文末下載。
△ 開啟軟體後到右下角點選輸入授權碼。
△ 貼入剛剛所取得的授權碼，點選立即註冊。
△ 若沒問題就可以看到啟用成功的訊息囉！
△ 軟體名稱也會變成 Pro 版本唷！
△ 使用上可以參考 IObit Uninstaller 免費版本的介紹，專業版本擁有更大與即時的資料庫，可以移除更多頑強的軟體、移除瀏覽器的惡意軟體，甚至能清除由其他移除軟體移除所殘留的垃圾檔案等等，總之沒有專業版比較差的理由，授權可以使用半年唷！
http://www.iobit.com/en/advanceduninstallerpro.php
免安裝版：
IObit Uninstaller Pro 7.4.7z（MediaFire下載）
IObit Uninstaller Pro 7.4.7z（Rapidgator下載）
IObit Uninstaller Pro 7.4.7z（YunFile下載）
IObit Uninstaller Pro 7.4.7z（本站下載）
檔案大小：11.54 MB
安裝版：
IObit Uninstaller 7 PRO.zip（MediaFire下載）
IObit Uninstaller 7 PRO.zip（Rapidgator下載）
IObit Uninstaller 7 PRO.zip（YunFile下載）
IObit Uninstaller 7 PRO.zip（本站下載）
檔案大小：14.66 MB
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