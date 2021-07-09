清理電腦文件，釋出更多容量及空間有沒有推薦的工具？最近小編發現 Lorien Cleaner 專業系統清理工具，原價要 29.95 美元，現在正在限時免費當中，而且還是「終身版」序號，Lorien Cleaner 專為電腦越跑越慢的朋友而設計，功能包含：電腦最佳化、修復系統問題、清理驅動程式、優化系統、消除隱私紀錄、管理啟動應用程式、移除不需要的 App 及永久刪除文件等，有需要的朋友趕快收下吧，限時免費快要結束囉。 錯過限時免費晚一步的同學，Wise Disk Cleaner 也是清電腦常用工具。

首先進入 Lorien Cleaner 限時免費活動頁面 ，點擊綠色按鈕進行領取流程 > 輸入 Email > 收信 > 取得載點，這次取得比較嚴格，大家都要前往輸入自己的 Email 才能取得。

接這再次回到 Lorien Cleaner 限時免費活動頁面，就可以看到領取序號的欄位，一樣再次輸入 Email 及姓名，點擊 Get the code 就可以去收信囉。

打開信箱就可以看到這次的 Lorien Cleaner 啟用序號啦，是終身版序號還滿划算的，建議大家有看到都可以收下來。

接著下載 Lorien Cleaner 安裝後開啟，點擊右上方的設定圖示，找到「Active Program」來啟用序號。

接著貼上剛剛取得的序號、輸入 Email 按下 Active 就可以啟用啦。

看到上面視窗就代表啟用完成囉。

打開就可以看到一系列的系統清理、優化功能，點擊 Scan 就能夠一鍵完成電腦清理、系統優化及電腦加速。

電腦如果空間快用盡的時候，花個 10 秒鐘按一下 Scan～就可以輕鬆清理出幾個 G 的系統垃圾啦～限時免費是殘酷的，終身版的序號不收下可惜囉，下載連結放下面，大家趕快下載起來啟用序號吧。

https://lorien-cleaner.com/

下載：

Lorien Cleaner ( Windows 下載 )