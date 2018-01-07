Wise Disk Cleaner 是一個使用者介面友善、執行速度快且容易操作的免費磁碟清理工具，功能比 Windows 原有的磁碟清理工具稍多，偶爾使用可以大幅提升系統的執行效率，主要作用在於清除磁碟中用不到的垃圾資料，恢復磁碟空間，使用者不需要自己靠經驗判斷就能做好清理工作。

電腦系統隨著使用者的使用，或多或少都積留了一些用不到的資料，或是用不到的暫存檔，總計五十種以上的類似檔案， Wise Disk Cleaner 可以辨別出來加以清除。使用者也可以自訂每次清除時的選項清單，想要保留的檔案，Wise Disk Cleaner 可以被設定自動排程清理，也可以使用者手動清理，如果久未清理，你將對系統能因為刪除垃圾所多出的磁碟空間感到很意外。新版的介面與舊版有所不同，已經提供了基本的清除項目，原有的項目被列為第二階的清理，老實說的確可以清理掉不少系統上的垃圾！而且介面的確更加好看！更進階的清理包含了系統瘦身的功能，列出了許多系統預設安裝的項目，或是系統升級後所留下的檔案，這些必非系統必須，但是又佔據了不少系統空間，清除這些項目的話可以使系統更加苗條。在以前硬碟較小的時代，其實我也很愛系統瘦身，但是如今硬碟容量都很大，必要性就沒那麼重要了，您說呢？

哇哇評:

用習慣了大家都推薦的CCleaner之後，今天在看到這軟體後才驚覺一件事情

CCleaner好像沒得選擇列出的檔案是否刪除，通常分析後就清理了(還真是信賴啊XD)

今天用到這軟體還突然猶豫了一下，嗯？都可以刪除嗎？

但是我也懶得再去過濾了～通通刪掉啦XD

p.s.掃描的速度還不慢，選擇檔案有詳細資訊可以看。

免安裝版：檔案大小：2.64 MB