Black Bird Cleaner PRO

你電腦還沒有一款能清理系統的軟體嗎？那今天分享的這款 Black Bird Cleaner PRO 你絕對要收下啦，有幾個不能不收下載的原因，首先因為它原價要 29.95 美金，換算台幣近千元，現在正推出限時免費「終身序號」，也就是說你現在收下就能永久免費用，針對系統優化它主要有 5 大功能：電腦優化、清理系統垃圾、清除瀏覽器快取、硬碟分析等，確保你在 8/8 取得～限時免費活動將會於 8/8 結束。不小心錯過限時免費期間的朋友，也可以用這款 Wise Disk Cleaner 支援繁體中文還有免安裝版唷。

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-black-bird-cleaner-pro-100-discount

系統清理工具

進入限時免費活動頁面後，可以用 Email 或臉書分享取得序號，懶得做以上動作的話也可以到文章後面小編幫你準備好的載點下載 Black Bird Cleaner PRO。

系統清理 Win10

小編這邊是以輸入 Email 取得序號，輸入完畢後到 Email 收信就可以看到載點跟序號資訊囉。

電腦加速軟體

此次限時免費活動 Black Bird Cleaner PRO 是 Windows 限定，用 Mac 的朋友請參考別款軟體啦～

Black Bird Cleaner PRO

安裝完後打開，點擊下方 KEY ACTIVATION 來啟用序號。

電腦加速軟體

然後輸入本次終身免費序號後，按下 ACTIVE 啟用。（記得在 8/8 前啟用，過期別再說為什麼沒辦法啟用啦 XD）

Black Bird Cleaner PRO

看到上方訊息就代表已完成啟用，趕快去清理你的電腦吧。

B電腦清理軟體推薦 Ptt

Black Bird Cleaner PRO 這款工具沒有中文版，不過英文也不會太難懂到哪，講一下介面主要就是上面那一排功能選單，包含電腦清理、電腦優化、磁碟分析等。

透過 Black Bird Cleaner PRO 就能輕鬆清理快取、垃圾文件、臨時文件和 cookies，支援超過 50 個瀏覽器。Windows Log 檔、Windows 媒體檔案、縮圖、字體和圖示快取、記憶體清理等。

電腦清理垃圾軟體

另外 Black Bird Cleaner PRO 有一個其它系統優化工具不具備的一個功能：快速偵測、清理安裝檔和封存檔。它可以列出電腦所有安裝檔，使用者能選擇刪除、保留哪些檔案。此外，我們也可以使用磁碟分析器來檢查硬碟上不同文件占用的空間，也可以運行、停止和刪除系統中運行的 App。

載點幫各位放在下面，電腦還沒有系統清理工具的朋友們，請把握限時免費活動取得終身免費使用序號吧！

http://blackbirdcleaning.com/

免安裝版：
Black Bird Cleaner 1.0.4.3.7z（GOOGLE下載）
Black Bird Cleaner 1.0.4.3.7z（1DRV下載）
Black Bird Cleaner 1.0.4.3.7z（MEDIAFIRE下載）
Black Bird Cleaner 1.0.4.3.7z（RAPIDGATOR下載）
Black Bird Cleaner 1.0.4.3.7z（MEGA下載）
檔案大小：623 KB

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