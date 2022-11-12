網路速度慢有辦法加速嗎？最近小編發現這款網路加速器 Ashampoo Internet Accelerator，內建豐富的功能優化網路設定、並且能夠分析電腦目前網路連線情形，提升、設定 Firefox、Opera 上網速度， 此外也有其它功能例如：清理功能、主機文件檢查工具等，可以快速清除上網歷史資料，還可以防止被重新導向到釣魚和惡意網站，原價 19.99 美金，現在收下可以永久免費使用。

限時免費活動頁面：https://www.ashampoo.com/frontend/registration/php/trial_step1.php?edition_id=w2fuul6vjjfvv7nqq3jwz5zp90hgctbi

進入限時免費活動頁面後，輸入 Email 來領取註冊碼。

然後回到 Email 收取驗證信，並點擊信中連結驗證。

接著輸入姓名、生日及國家後送出。

就可以獲得 Ashampoo Internet Accelerator 的註冊序號啦，本次的活動序號是終身授權，領取即可永久免費用。

然後到文章後面點擊連結下載網路加速器 Ashampoo Internet Accelerator，安裝後開啟，就可以看到輸入註冊碼的欄位。

貼上剛剛領取的註冊碼，按下立即啟用就可以啦。

看到上方提示就代表已經啟用完成囉。

啟用後可以在概觀頁面看到目前的系統設定、介面卡數量、 TTL 設定、最大頻寬、最佳連線自動化、組設定等基本資料。

自動頁籤裡面，可以看到目前軟體為網路設定的自動化配置，只需要勾選選項，按下開始之後，網路優化就完成啦，全部都是自動化的，不需要動腦設定。

系統頁籤的部分，可以手動設定 MTU 參數，MTU 設定資料封包大小，設定較高的 MTU 可用的頻寬就越大，設定完成後按下套用即可。

也可以針對不同的瀏覽器進行效能優化，不過目前不支援 Chrome 只支援 Firefox 及 IE。

工具箱的部分則包含 Host 檔案檢查工具、IE 清理工具、速度測試，如果你不知道怎麼動手優化網路速度，趕快將這個懶人網路優化工具收下來，連結小編放在下面，請各位自行取用啦。

https://www.ashampoo.com/en-us/internet-accelerator

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Ashampoo Internet Accelerator