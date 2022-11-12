Ashampoo Internet Accelerator

網路速度慢有辦法加速嗎？最近小編發現這款網路加速器 Ashampoo Internet Accelerator，內建豐富的功能優化網路設定、並且能夠分析電腦目前網路連線情形，提升、設定 Firefox、Opera 上網速度， 此外也有其它功能例如：清理功能、主機文件檢查工具等，可以快速清除上網歷史資料，還可以防止被重新導向到釣魚和惡意網站，原價 19.99 美金，現在收下可以永久免費使用。

限時免費活動頁面：https://www.ashampoo.com/frontend/registration/php/trial_step1.php?edition_id=w2fuul6vjjfvv7nqq3jwz5zp90hgctbi

網路加速軟體

進入限時免費活動頁面後，輸入 Email 來領取註冊碼。

網路優化工具

然後回到 Email 收取驗證信，並點擊信中連結驗證。

網路加速

接著輸入姓名、生日及國家後送出。

限時免費軟體

就可以獲得 Ashampoo Internet Accelerator 的註冊序號啦，本次的活動序號是終身授權，領取即可永久免費用。

瀏覽器加速

然後到文章後面點擊連結下載網路加速器 Ashampoo Internet Accelerator，安裝後開啟，就可以看到輸入註冊碼的欄位。

firefox 優化

貼上剛剛領取的註冊碼，按下立即啟用就可以啦。

Ashampoo Internet Accelerator

看到上方提示就代表已經啟用完成囉。

瀏覽歷史紀錄清除

啟用後可以在概觀頁面看到目前的系統設定、介面卡數量、 TTL 設定、最大頻寬、最佳連線自動化、組設定等基本資料。

Ashampoo Internet Accelerator

自動頁籤裡面，可以看到目前軟體為網路設定的自動化配置，只需要勾選選項，按下開始之後，網路優化就完成啦，全部都是自動化的，不需要動腦設定。

Ashampoo Internet Accelerator

系統頁籤的部分，可以手動設定 MTU 參數，MTU 設定資料封包大小，設定較高的 MTU 可用的頻寬就越大，設定完成後按下套用即可。

Ashampoo Internet Accelerator

也可以針對不同的瀏覽器進行效能優化，不過目前不支援 Chrome 只支援 Firefox 及 IE。

Ashampoo Internet Accelerator

工具箱的部分則包含 Host 檔案檢查工具、IE 清理工具、速度測試，如果你不知道怎麼動手優化網路速度，趕快將這個懶人網路優化工具收下來，連結小編放在下面，請各位自行取用啦。

https://www.ashampoo.com/en-us/internet-accelerator

下載：
Ashampoo Internet Accelerator

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