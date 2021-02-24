如何下載 Spotify 音樂？下載 Spotify 音樂是付費會員功能，雖是如此，就算付費訂閱後，下載的音樂同樣只能在 Spotify 播放，要如何「真正」下載到電腦中呢？通常這類的下載軟體都是需要付費的，剛好最近 DRmare Spotify Music Converter 下載 Spotify 音樂軟體限時免費中，原價新台幣破千元，能夠突破 Spotify DRM 版權保護，達到收藏 MP3 音樂的功能，取得此次的限時免費非常值得，因為是終身版本，有需要的朋友可不要錯過啦。如果你看到本文時，限時免費已結束，請參考另一款類似工具 AudFree Spotify Music Converter。

進入 DRmare Spotify Music Converter 限時免費活動頁面後，點擊 Download Now 取得載點，或到文末點擊載點直接下載。

接著登入 Facebook 並分享這次的限時免費資訊，就可以取得載點，不想打擾到朋友的話，分享隱私可設定為「只限本人」也 OK。

最後點擊 Download Now 就可以下載囉！

下載後可以看到記事本中，有此次軟體的註冊碼，先複製起來待會能夠貼上。（後方可開燈複製）8c7e3b3e77e201f9d10292240f8ee854ccda58b21c

然後安裝 DRmare Spotify Music Converter 完畢後開啟，點擊右上方 Register 進行註冊。

貼上剛剛複製的註冊碼、Email 後，點擊左下角的 Register 進行啟用。

看到上方訊息就代表註冊成功啦，此序號有下方三點限制：

1) 無免費技術支援

2) 無免費軟體更新

3) 禁止商業用途

接著開啟 Spotify 電腦版（請先免費登入），將要下載的音樂拖到 DRmare Spotify Music Converter 畫面中，按下右下角 Convert 就可以進行轉換囉。

轉換需要等待一段時間後即可完成。

完成後打開預設的資料夾，就可以看到音樂已經在裡面囉，實測不論你是 Spotify 付費、免費會員都能夠輕鬆轉換，有需要的朋友趕快點擊下方連結收下吧！

下載：

DRmare Spotify Music Converter ( Windows 下載 )