Mango Animate Character Maker<span id=

沒專業動畫背景，有辦法讓 PNG 或 PSD 中的圖片動起來嗎？最近小編發現 Mango Animate Character Maker 專業的動畫軟體，可以輕鬆讓靜態圖片裡的角色、動物、人物動起來，不需要專業的技術，就能一件變成卡通人物，這款軟體不便宜，原價要 199 美金，換算台幣超過 6000 元，目前推出限時免費活動，現在收下就能免費使用，有需要的朋友千萬別錯過啦！不清楚動畫效果？以下小編分享官方 YouTube 動畫成果給各位：

限時免費活動頁面：https://giveaway.tickcoupon.com/mango-animate-character-maker-pro/

動畫軟體

這次序號直接就在活動頁面裡了，我們只需要去 Mango Animate 官網註冊一個帳號就可以，輸入 Email、用戶名稱、密碼擊確認密碼即可註冊，下面也有 Google 和 FB 快速註冊，不過小編兩種方法都不能用，大家可以自己試試看。

平面解說動畫

送出資料後，回到 Email 收取認證信，點擊 Activate Account 來啟用帳號。

2D 動畫製作

最後再次回到 Mango Animate 官網登入帳號，點擊大頭貼旁邊的下拉選單，點選 Billing info。

讓圖片動起來

然後點擊左側欄位 Gift Card，輸入本次的序號：PI0Z-C90L-V8KT-TPF4

App 欄位下拉選單選擇 Mango CM，最後輸入驗證碼按下 Submit 就可以送出啦。基本上到這個步驟就算是領取完成，我們可以到軟體裡面確認一下。

製作動畫軟體

到文章後方點擊連結即可下載 Mango Animate Character Maker，安裝後開啟，點擊右上方 Sign in 來登入剛剛帳號。

2D 動畫製作

登入後就可以看到我們的等級已經變成 Enterprise 就表示序號啟用成功囉，由於本次軟體的單價非常高，價值台幣 6000 多元，因此授權僅有 180 天，不過對方也算是非常有誠意了，因為此授權就是付費版的，因此功能使用上完全沒有上限，等於完全免費開放讓大家使用。

製作動畫軟體

進入 Mango Animate Character Maker 之後，大家不需要從 0 開始畫角色，裡面已經有內建超過 100 種人物及 100 種動物，基本上所有的職業、角色通通都內建在裡面。當然你也可以匯入自己創造的角色進去，支援 PNG 及 PSD 格式的圖片。

平面動畫製作

使用內建的角色模板比較方便，一進去就可以看到人物的骨架都是現成的，有了骨架之後，讓角色度動起來就是非常簡單的事情了。簡單說一下操作界面，有剪影片經驗的人應該都不陌生，下方為時間軸、右側為動作模板及圖層，上方則是預覽播放非常簡單。

2D 動畫製作

用 Mango Animate Character Maker 替角色加入動作更是容易，有超過 100 種的動作可以直接套用，滑鼠懸浮在動作上方時，還會跳出預覽效果，喜歡的話直接拖到時間軸就完成了！可以說是史上最簡單的製作動畫方式。另外人物的配件、裝飾更是有超過 1000 種以上可以搭配，可以輕鬆捏出自己喜歡的角色外型。

Mango Animate Character Maker

如果你劇本中的動作不在現成模板裡面怎麼辦 ? 沒問題點擊一下骨架，在右上角一拖一拉就可以自己輕鬆指定主角做出我們需要的動作。

卡通動畫製作

輸出的部分，支援 GIF、MOV 及 PNG 格式，畫質最高支援到 4K。

卡通製作軟體

輸出後就可以看到自己製作的動畫啦，這款軟體價值不斐，也的確相當簡單好用，趕快趁限時免費把它收藏下來吧。

https://mangoanimate.com/products/cm

免安裝版：
Mango Animate Character Maker 2.4.204.7z（GOOGLE下載）
Mango Animate Character Maker 2.4.204.7z（1DRV下載）
Mango Animate Character Maker 2.4.204.7z（RAPIDGATOR下載）
Mango Animate Character Maker 2.4.204.7z（MEGA下載）
檔案大小：88.30 MB

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