電腦容量買太小？常常跳出容量不足提示怎麼辦？最近小編發現 Fat File Finder 大型檔案掃描工具，能夠協助我們尋找電腦上的肥大文件並刪除，用最快的方式釋放硬碟空間，這款軟體價值 19.9 美金，現在推出限時免費活動，現在取得就能終身免費使用，非常各位電腦容量小於 512GB 的通通收下來，未來 C 槽空間不足就不用擔心啦。除了找大型檔案之外，要釋放電腦空間，刪除重複檔案也是很重要的，這就更不可能手動找了，小編推薦你用 AllDup 重複檔案刪除工具，兩款一起搭配使用能夠清出更多空間喔！

進入限時免費活動頁面後，點擊橘色按鈕開始領取本次的活動序號。

然後分享本次限免活動到臉書，或者點擊下方 I don't use Facebook... 按鈕來輸入 Email 交換序號。

小編選擇出賣 Email 來交換，輸入完個人資訊之後，點擊上圖載點，就可以下載軟體囉。

本次的限時免費活動沒有序號，安裝後就直接是註冊版，領取後可終身免費使用。點擊左上角放大鏡，就可以開始掃描電腦中肥大的檔案啦。

首先選擇一個資料夾來掃描，然後選擇掃描深度、最小檔案及最大檔案大小，也可以指定文件稱通用符號，最後按下開始就會開始自動掃描囉，掃描後就可以選擇要移除的大型檔案啦，點擊下方可以直接下載本次註冊版的 Fat File Finder。

https://www.pcwinsoft.com/free-up-space-on-disk.asp

安裝版：

Fat File Finder 3.4.4.40.7z（GOOGLE下載）

Fat File Finder 3.4.4.40.7z（1DRV下載）

Fat File Finder 3.4.4.40.7z（MEDIAFIRE下載）

Fat File Finder 3.4.4.40.7z（RAPIDGATOR下載）

Fat File Finder 3.4.4.40.7z（MEGA下載）

檔案大小：2.15 MB