AllDup 4.3.2 重複檔案刪除工具，進階搜尋一網打盡

2019-06-09 01:56:28 哇哇

重複檔案刪除的工具越來越多款，代表有一定的使用需求，也越來越多人透過這種方式來整理檔案，AllDup 是一套重複檔案刪除工具，可以快速的搜尋電腦中的重複檔案，除了預設搜尋整個硬碟之外，可以透過下方自己新增資料夾的搜尋。Search Criteria 與 Search Options 都可以調整搜尋的選項，包含了以檔名、檔案內容、最後修改時間、檔案大小等條件，甚至連壓縮檔內容都可以搜尋，還有檔案與資料夾等過濾條件，整體看來真的很複雜，相對代表是很專業的工具。

第一個步驟先選定要搜尋的資料夾。

第二個步驟選擇要尋的模式，可以比對檔案名稱、副檔名、文件大小、文件內容、文件修改日期、文件產生日期、文件屬性、相似照片等等，自訂的程度很高！

搜尋速度取決於檔案多少與設定，我自己覺得是頗快的，不過搜尋後的介面真的也有點複雜，在刪除檔案之前大家可以好好看看每個按鈕的用途，或是透過搜尋結果自己打開檔案處理，這樣也可以避免檔案誤刪的困擾，若是對這搜尋結果已經很熟悉了，處理檔案也可以更加的迅速。

http://www.alldup.de/alldup_help/alldup.htm

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