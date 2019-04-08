MacFly Pro 免費 Mac 系統清理工具，全能系統空間釋放工具！

2019-04-08 05:35:21 9M87

MacFly Pro下載

有人說 Mac 不需要任何系統清理工具，但有清理總比沒清理好，今天要跟大家分享一款 Mac 系統清理工具「MacFly Pro」，可以協助我們智慧掃描電腦中的垃圾文件、重複文件、大型檔案等，並客製化移除真正沒有用的殘餘文件，達到釋放空間的效果，另外也具備完整解除安裝應用程式，可以讓應用程式殘留檔案通通刪除的一干二淨！

系統清理

MacFly Pro

△ 安裝並開啟後，點擊「System」>「Scan Now」，來掃描電腦，只有第一次使用時需要手動掃描，第二次開始使用時 MacFly Pro 會在背景掃描，並自動提供優化建議。

MacFly Pro下載

△ 掃瞄完畢後可以看到 Mac 大致上的空間使用情形，包含垃圾檔案、Mac 硬碟空間、記憶體，可以清楚看到容量空間分配以及使用情形。點擊下方的 Review & Clean Trash 即可看到進一步的資料。

MacFly Pro

△ MacFly Pro 會顯示建議清除的檔案及佔用的容量，可以自己選擇要刪除的檔案，並按下 Delete Seleted 就可以啦！

殘留檔案清理

Mac系統優化

△ 點擊左側邊欄 Leftovers，就可以看到 Mac 的暫存檔及垃圾檔，按下下方的 Clean Now 就可以啦！當然如果你不放心的話，也可以點下方的 Review Files 來查看檔案。

記憶體釋放

MacFly Pro

△ 點擊左側欄位的 Memory 來釋放 Mac 記憶體，一鍵了解記憶體使用狀況，點擊下方的 Clean 可以快速釋放記憶體空間。

掃描並清除重複檔案

Mac記憶體釋放

△ 點擊左側欄位的 Duplicates，MacFly Pro 會快速掃描 Mac 中的重複檔案，點擊下方 Review Files 就能快速檢視，並將不要的檔案清理掉。

徹底解除安裝 APP

Mac 重複檔案清理

△ 在 MacFly Pro 中，也可以解除安裝 APP，徹底解除安裝，不殘留垃圾檔案、不佔用電腦空間！上方分享的是 MacFly Pro 的幾個主要功能，此外還有大型檔案刪除、Email 附件移除、刪除隱私紀錄等，若大家的 Mac 有容量不足的問題，趕快利用 MacFly Pro 來優化自己的儲存空間吧！

https://macflypro.com/

檔案下載：
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