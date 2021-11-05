你的電腦越跑越慢？問問自己有多沒重組硬碟了呢？最近小編發現 O&O Defrag 23 Pro 這款 SSD、HDD 硬碟從組工具，它們官方說最高可提高 100% 的電腦速度滿讓我好奇的，不過定期使用磁碟重組工具，確實能夠讓電腦更穩定的運行，當我們執行磁碟重組時，在 HDD 或 SSD 上被分割的文件會被重新整理，這樣文件就能被硬碟更快速的存取，透過這樣就能提高系統速度，而且磁碟受損的機率也能大大降低。目前 O&O Defrag 23 Pro 正在進行限時免費活動，原價台幣近千元，推薦有看到的朋友可以立即收下唷。

進入限時免費活動頁面後，輸入 Email 領取註冊序號。

開啟 Email 收信，點擊連結確認領取。

接著再次回到 Email，就可以看到序號及載點囉（請使用文末載點，信箱內載點是最新版本無法被啟用），如果你 Email 沒有收到序號信，可以找找看促銷內容或社交網路。

下載完軟體後，進行安裝並開啟，打開後點擊頂端 info > Register now 來啟用序號。

接著輸入選擇第二個選項啟用序號，Name 跟公司的欄位，必須都填寫同一組 Email，序號的部分貼上就能夠完成啟用囉。

啟用序號後馬上跑一下磁碟重組吧，下面快速整理 O&O Defrag 23 Pro 的功能給各位：

SOLID/Quick：此方法專為 SSD 開發，對 SSD 進行特別優化：例如擦除可用空間，這種方法更溫和、更快速

SOLID/Complete：此方法專為 SSD 開發，是對 SSD 的徹底優化

帶有 SSD 的 ClusterView：為了表示 SSD 的碎片化程度，ClusterView 反應 SSD 的邏輯結構，從而相應地將 6 個區塊合併為一個。

碎片過濾器可識別驅動器上碎片最多的文件

O&O DiskCleaner 磁碟清理工具

更快的系統和程序啟動

磁碟重組時間減少 40%

64bit 安裝版：

OO Defrag 24 Pro 64bit.exe（OO-SOFTWARE下載）

OO Defrag 24 Pro 64bit.exe（GOOGLE下載）

OO Defrag 24 Pro 64bit.exe（1DRV下載）

OO Defrag 24 Pro 64bit.exe（MEDIAFIRE下載）

OO Defrag 24 Pro 64bit.exe（RAPIDGATOR下載）

OO Defrag 24 Pro 64bit.exe（MEGA下載）

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