iBoysoft MagicMenu

Mac 的右鍵選單沒有你要的 APP、功能嗎？使用 Mac 電腦的朋友別錯過，最近小編發現 iBoysoft MagicMenu 右鍵選單客製化軟體，它能夠直接透過右鍵選單幫我們建立新的文件，包含：TXT、RTF、Doc、Numbers、Pages、PPT、WPS、XLS 及 PNG 等，甚至可以直接在右鍵選單裡面，複製、移動文件到指定資料夾，還可以在右鍵選單中快速開啟資料夾、硬碟、應用程序和網頁等，原價要 19.6 美金，非常推薦使用 Mac 系統的朋友可以收下！是少見 Mac 軟體限免中相當實用的。Windows 系統的朋友，可以使用 FileMenu Tools 這款工具來自訂右鍵選單喔。

Mac 右鍵選單

首先到文章後方下載 iBoysoft MagicMenu，下載 DMG 檔案後進行安裝。

Mac 右鍵選單捷徑

安裝完畢後開啟 iBoysoft MagicMenu，點擊 Purchase & Active 來啟用序號。

Mac 右鍵選單外掛

在畫面最下方貼上此次的活動序號，這次的序號是 1 年份授權，起大家自行開燈領取：
64C8A48E64C9A40C64C9A49068A6B0D6

Mac 自訂右鍵選單

看到上方訊息就代表序號啟用完成囉！

iBoysoft MagicMenu

iBoysoft MagicMenu 能夠高度客製化我們的 Mac 右鍵選單，幫我們加速工作流，例如可以透過右鍵選單：建立 Word 文件、複製文件到指定資料夾、開啟下載/文件/圖片/桌面/音樂資料夾、打開常瀏覽的網頁、螢幕錄製、截圖...，幾乎能夠把 Mac 右鍵選單功能開好開滿，連結放在下面，趕快去下載起來吧。

https://iboysoft.com/magic-menu/

下載：
iBoysoft MagicMenu

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