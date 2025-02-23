限時免費 iCare SD Memory Card Recovery 相機記憶卡救援工具，專門救援你損毀或遺失的珍貴照片或影片

限時免費 iCare SD Memory Card Recovery 相機記憶卡救援工具，專門救援你損毀或遺失的珍貴照片或影片

有在玩相機或者是用單眼拍照的人一定會有記憶卡，拍過的照片一定會有因記憶卡損壞而讓珍貴的照片不見的經驗，雖然現在很多相機都有 2 個卡槽能塞入 2 張記憶卡，可以降低前面提到的情形發生機會，不過 2 張都記憶卡都壞掉的時候該怎麼辦呢？今天小編來跟大家分享這一款專門用來救援記憶卡的軟體 iCare SD Memory Card Recovery (今天分享這款是專門救援記憶卡的，它們公司還有另一款用途較廣泛的救援工具 Data Recovery Pro) 。SD Memory Card Recovery 不論是： SD 卡、CF 卡、MMC 卡、XD 卡、MiniSD 卡、SDHC 卡、Smart Media Card 或 MicroSD 通通能救，原價六九美金，折合臺幣超過 2000 元，現在收下來就可以免費使用，有需要的朋友請趕快收下啦。

SD 卡檔案救援

各位可以直接前往文章下方下載本次的 SD 卡救援工具 iCare SD Memory Card Recovery，安裝之後點擊右上方的 register 來輸入啟用序號。

SD卡救援

然後直接貼上這一次的序號，按下 register 按鈕就可以成功啟用序號，請大家自行開燈領取
序號1：BD268-A3302-D6C5A-C7A82-B6AED-A0790-09
序號2：C229F-ED8EB-F7BD1-8DF39-836DE-C2E9E-89

SD 卡照片救援

看到上方訊息就表示序號已經成功啟用了，如果你沒有辦法成功啟用序號，表示限時免費活動已經到期樓，下次請趕快，這次限免活動的使用授權是一年份使用授權。

SD 卡資料救援

啟用序號之後，主畫面有兩種模式，左邊是快速掃描，右邊是深度掃描，可以先用左邊的快速掃描功能來看看是不是可以找到自己想要復原的照片或影片。ˋ支援：SD 卡、Micro SD/TF 卡、XD 卡、CF 卡、SDXC 卡等。

此外與市面上各大廠牌記憶卡相容，例如：Sandisk、Samsung、Kingston、Silicon Power、Beeway、Generic、PNY、Transcend 等。如果你在快速掃描找不到你想復原的檔案，可以點擊右邊的深度掃描，透過深度掃描技術，能夠找出刪除、格式化或其它問題而遺失的檔案，並恢復所有遺失的資料。

CF 卡救援

快速掃描等待的時間較少，可以很快地找出損遺失的文件或照片，這款救援工具能夠快速恢復各類格式檔案，包含：圖片、影片、Office 文件 ( Word、Excel、PPT 等)、電子郵件、音樂等。

CF 卡救援

iCare SD Card Recovery Free Edition 還支援預覽功能，在未恢復的前提下進行預覽，如此一來就可以精準找到你想復原的照片。無論你是誤刪、格式化、重置、病毒攻擊、記憶卡損壞等通通可以透過它來救援，軟體載點小編放下面，請盡速收藏下來啦。

https://www.icare-recovery.com/card-recovery/

免安裝版：
iCare SD Card Recovery 4.0.0.6.7z（1DRV下載）
iCare SD Card Recovery 4.0.0.6.7z（MEDIAFIRE下載）
iCare SD Card Recovery 4.0.0.6.7z（RAPIDGATOR下載）
iCare SD Card Recovery 4.0.0.6.7z（MEGA下載）
iCare SD Card Recovery 4.0.0.6.7z（GOOGLE下載）
檔案大小：3.89 MB

【記憶卡影片救援】再也不用擔心SD 卡影片不見誤刪格式化！
【記憶卡影片救援】再也不用擔心SD 卡影片不見誤刪格式化！
【檔案恢復2024】只需1分鐘！快速救援記憶卡，隨身碟，電腦的資料
【檔案恢復2024】只需1分鐘！快速救援記憶卡，隨身碟，電腦的資料
[JC]相機記憶卡誤刪或者格式化資料真的有辦法救回來嗎？資料救援 ...
[JC]相機記憶卡誤刪或者格式化資料真的有辦法救回來嗎？資料救援 ...
記憶卡讀不到？3步輕鬆實現Win111087記憶卡讀不到救援
記憶卡讀不到？3步輕鬆實現Win111087記憶卡讀不到救援
SD 記憶卡救援最强方案大公開！
SD 記憶卡救援最强方案大公開！
電腦資料救援
電腦資料救援
相機記憶卡照片損毀如何救援？iCare SD Memory Card Recovery SD卡救援工具免費下載
9M87
9M87
2025-02-23
All Posts

相機記憶卡照片損毀如何救援？iCare SD Memory Card Recovery SD卡救援工具免費下載 相關文章

參考內容推薦

值得推薦的 iCare Data Recovery Pro 資料救援軟體，限時免費中~ ...

iCare Data Recovery Pro 可以幫助你從電腦中刪除的資料救回，甚至不小心格式化也有機會救回。. 資料是無價的，養成良好的備份習慣外， 擁有一套實用有效的資料救援工具也是相當重要的，iCare Data Recovery Pro目前限時免費，錯過可惜，趕快下載來備用哦 ...

iCare SD Memory Card Recovery 4.0.0.5 ( Katfile雲空間)

2023年11月23日 — 馬上加入Android 台灣中文網，立即免費下載應用遊戲。 ... CF卡、XD和其他各種品牌的記憶卡。 該程式對於意外/故意格式化需要重新格式化的記憶卡的情況下的 ...

【2023】免費下載sd卡救援軟體完全破解版

為了資安著想，建議您別用破解版硬碟救援軟體復原sd卡。文中提供下載檔案救援破解版— EaseUS Data Recovery Wizard Free，協助您復原記憶卡並找回檔案。

SD記憶卡救援軟體免費下載

如何在記憶卡中復原刪除檔案？如何在SD 卡中免費還原刪除檔案？EaseUS 免費記憶卡救援軟體可以幫助您。下載並使用軟體免費從記憶卡中救回刪除的照片。

[2023]如何從損壞sd卡復原照片（5 +種修復方法）- EaseUS

2023損壞sd記憶卡照片救援（5 +種修復方法） sd記憶卡損壞無法訪問照片？ 別擔心！ EaseUS Data Recovery Wizard以及其他 5+ 種損壞的sd卡救援程式可以幫助您，我們將指導如何從損壞的sd卡中救援照片並輕鬆修復sd卡。

PC【GetItFree】

摘要： iCare SD Memory Card Recovery是一款专门针对存储卡的专业数据恢复软件，适用于手机、相机等设备的SD卡、TF卡、CF卡几乎所有… 编辑 · PC; 10小时前; 16,159; 213 ...

【免費】使用記憶卡救援軟體，協助您SD 卡救援，救回刪除 ...

您可以使用這套獲獎無數的免費SD卡救援軟體輕鬆、快速地復原micro SD卡、CF卡或sdhc卡上遺失的資料。 EaseUS記憶卡檔案救援軟體可以還原因為刪除、格式化不見的圖片、影音 ...

SD記憶卡影片不見了？快速救援方法！

當手機、相機SD卡裡的照片和影片丟失不見時，請立即停止使用SD卡，不要將新的檔案保存至SD卡中，以免發生檔案覆蓋或損壞，後續難以完整救援。 關於SD卡檔案覆蓋的具體原理分析，請查詢文章“ SD卡照片、影片救援及檔案覆蓋原理分析 ”。

免費線上Micro SD卡資料救援軟體

2023年11月27日 — EaseUS Data Recovery Wizard可以有效地從各種記憶卡救援丟失、刪除、損壞或格式化刪除的照片和影片檔。不用擔心SD卡資料丟失，所有遺失的檔案都能被資料 ...

SD卡裡的照片救援方法

2022年3月2日 — 如何救援SD卡中消失的圖片 單擊下列下載按鈕，下載並安裝Bitwar Data Recovery檔案救援軟體，然後再將SD卡連接到電腦，按照步驟開始救援消失的圖片。