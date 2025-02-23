限時免費 iCare SD Memory Card Recovery 相機記憶卡救援工具，專門救援你損毀或遺失的珍貴照片或影片
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序號1：BD268-A3302-D6C5A-C7A82-B6AED-A0790-09
序號2：C229F-ED8EB-F7BD1-8DF39-836DE-C2E9E-89 看到上方訊息就表示序號已經成功啟用了，如果你沒有辦法成功啟用序號，表示限時免費活動已經到期樓，下次請趕快，這次限免活動的使用授權是一年份使用授權。 啟用序號之後，主畫面有兩種模式，左邊是快速掃描，右邊是深度掃描，可以先用左邊的快速掃描功能來看看是不是可以找到自己想要復原的照片或影片。ˋ支援：SD 卡、Micro SD/TF 卡、XD 卡、CF 卡、SDXC 卡等。此外與市面上各大廠牌記憶卡相容，例如：Sandisk、Samsung、Kingston、Silicon Power、Beeway、Generic、PNY、Transcend 等。如果你在快速掃描找不到你想復原的檔案，可以點擊右邊的深度掃描，透過深度掃描技術，能夠找出刪除、格式化或其它問題而遺失的檔案，並恢復所有遺失的資料。 快速掃描等待的時間較少，可以很快地找出損遺失的文件或照片，這款救援工具能夠快速恢復各類格式檔案，包含：圖片、影片、Office 文件 ( Word、Excel、PPT 等)、電子郵件、音樂等。 iCare SD Card Recovery Free Edition 還支援預覽功能，在未恢復的前提下進行預覽，如此一來就可以精準找到你想復原的照片。無論你是誤刪、格式化、重置、病毒攻擊、記憶卡損壞等通通可以透過它來救援，軟體載點小編放下面，請盡速收藏下來啦。https://www.icare-recovery.com/card-recovery/免安裝版：
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