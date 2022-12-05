電腦常常出現小故障？軟體無法正常開啟...等問題，很有可能是因為驅動程式沒有定期更新的緣故，有超過 90% 的人不會定期更新驅動程式，最近小編發現 DriverMax PRO 14 驅動程式更新工具，能夠偵測、掃描電腦中的驅動程式，並且將驅動程式更新至最新版本，原價美金 57.75 元，現在正推出限時免費活動，透過工具協助就能夠輕鬆電腦中的驅動程式，讓運作、辦公更順暢，推薦大家把握限免期間收藏起來喔。不小心錯過限時免費就用 Wise Driver Care 來取代吧。

進入限時免費活動頁面後，輸入名稱、Email 即可。（若無法取得序號，請 VPN 到德國唷！）

然後到 Email 中點擊連結認證身份。

接著就會再次收到一封郵件，就可以在裡面看到本次序號囉，這次的序號是一年份授權。

到文章後方點擊連結可以下載 DriverMax PRO 14，安裝並開啟點擊右上方 Setting > Register 啟用序號。

按下右下角 Enter registration code 來輸入序號。

把剛剛 Email 裡面收到的序號貼上，按下 OK 即可。

看到上方訊息就代表序號啟用成囉啦！

點擊 Scan 就可以開始掃描電腦中的驅動程式，然後就可以看到電腦上所有有新版本的驅動程式，按下左下方黃色按鈕，就可以一鍵更新所有驅動程式啦。此外，DriverMax PRO 14 還有備份、復原電腦驅動程式的附加功能，連結放在下方，有需要的朋友趕緊收下吧。

https://www.drivermax.com/

免安裝版：

DriverMax PRO 15.11.7z（GOOGLE下載）

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